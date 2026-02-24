Στις 8 Μαρτίου ξεκινάει στην Αυστραλία ο πρώτος από τους 22 αγώνες της φετινής χρονιάς στην F1. Στο μεταξύ ολοκληρώθηκαν οι δύο περίοδοι των επίσημων δοκιμών στην πίστα του Σακχίρ, στο Μπαχρέιν όπου ταχύτερος με τα νέα ελαστικά της Pirelli ήταν ο Μονεγάσκος Charles Leclerc με Ferrari. Κατέρριψε κατά 8/10 το ρεκόρ που είχε θέσει ο Kimi Antonelli. Ο οδηγός της Mercedes με τη γόμα C4 της Pirelli είχε κάνει χρόνο 1:31.992, στην πίστα μήκους 5.412 χλμ

Ο πιλότος της Ferrari ήταν σαφέστατα πιο γρήγορος από τον παγκόσμιο πρωταθλητή Lado Norris με McLaren, που σημείωσε χρόνο 1:32.871, τον Max Verstappen (Red Bull) με 1:33.109 και τον George Russel (Mercedes) με 1:33.197.

Από τις τέσσερις ομάδες που είχαν στη διάθεσή τους τη C5, μόνο η Aston Martin δεν τη χρησιμοποίησε. Η ομάδα που ηγείται ο Adrian Newey περιορίστηκε σε έξι γύρους με τη γόμα C3 το πρωί, πριν διακόψει πλήρως τη δραστηριότητά της στην πίστα, καθώς ο Newey εξέφρασε παράπονα για την απόδοση του υβριδικού κινητήρα της Honda.

Τις πιο σκληρές γόμες (C1) χρησιμοποίησε ο Gabriel Bortoleto με Audi (1:37.294), ενώ με την C2 ξεχώρισε ο Arvin Lindblad (Racing Bulls)με 1:35.238.

Ο αγωνιστικός διευθυντής της Pirelli, Mario Isola, μετά τις δύο περιόδους των επίσημων δοκιμών δήλωσε:

«Οι ριζικές αλλαγές στα μονοθέσια έχουν αναπόφευκτα μετατοπίσει την προσοχή των ομάδων στις μονάδες ισχύος και την αεροδυναμική, παρά στα ελαστικά. Παραδοσιακά, το τελευταίο στάδιο των δοκιμών αφιερώνεται στη βελτιστοποίηση του «πακέτου» αυτοκινήτου-ελαστικών, όμως είναι σαφές ότι ορισμένες ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο. Σε γενικές γραμμές, η εικόνα της πίστας επιβεβαίωσε τις προβλέψεις των προσομοιώσεών μας. Οι οδηγοί απέκτησαν αυτοπεποίθηση σε όλη τη γκάμα των ελαστικών, τόσο σε γρήγορους γύρους όσο και σε long runs, ακόμη και με τις C4 και C5, που δεν θεωρούνται ιδανικές για μια πίστα όπως το Σακχίρ. Η αντοχή των ελαστικών ήταν υψηλή σε όλες τις γόμες, χωρίς φαινόμενα graining ή blistering. Η φθορά είναι σχεδόν βέβαιο ότι βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτά που αναμένουμε για τον αγώνα του Μπαχρέιν, όπου οι θερμοκρασίες θα είναι χαμηλότερες και τα μονοθέσια περαιτέρω εξελιγμένα».

Συνολικά συμπληρώθηκαν 20.693 χλμ., κυρίως με τη γόμα C3 (61%), που παρέμεινε η δημοφιλέστερη επιλογή και στα δύο σκέλη των δοκιμών. Οι έντεκα ομάδες συμπλήρωσαν 41.366 χιλιόμετρα σε έξι ημέρες — περισσότερα από την περιφέρεια της Γης. Στη δεύτερη περίοδο χρησιμοποιήθηκαν 326 σετ slick ελαστικών, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό της προετοιμασίας στα 591 σετ.

Τα μονοθέσια μετά το τέλος των δοκιμών στην πίστα του Σακχίρ «απογειώθηκαν» για την Αυστραλία. Από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου τα φώτα της δημοσιότητας θα είναι στραμμένα στην πίστα του Αλμπερτ Παρκ (συνολικά χιλιόμετρα πίστας 5.278 km).