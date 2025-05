Του Γιώργου Παλληκάρη

Ο Lando Norris κατέκτησε την pole position κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου για το Grand Prix του Μονακό, επικρατώντας του Charles Leclerc (κατά ένα δέκατο του δευτερολέπτου). Έτσι ο οδηγός της McLaren θα ξεκινήσει πρώτος έχοντας πίσω του τον Μονεγάσκο και τρίτο τον Oscar Piastri.

Ο Hamilton μπορεί να σημείωσε τον 4ο καλύτερο χρόνο, όμως μετά το τέλος των κατατακτήριων, δέχθηκε ποινή 3 θέσεων και έτσι θα ξεκινήσει στην 7η θέση του Grid. Όσον αφορά το συμβάν αυτό καθαυτό, μία λάθος ενημέρωση των μηχανικών στο Hamilton, έκανε τον Βρετανό να φρενάρει και να «κόψει» τη φόρα στον γρήγορο γύρο του Verstappen.

The moment that caused Lewis Hamilton to be handed a three-place grid penalty 😮#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/ciUawygAX5

— Formula 1 (@F1) May 24, 2025