Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Στο Πριγκηπάτο του Μονακό την Κυριακή θα γίνει το 6ο Grand Prix της χρονιάς. Με φόντο το λιμάνι και τα πολυτελή γιοτ αλλά και τα διάσημα κτίρια του Πριγκιπάτου, έγιναν σήμερα τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά όπου η Ferrari ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια ενώ ο Μονεγάσκος πιλότος Charles Leclerc αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του αφού στα πρώτα δοκιμαστικά έκανε τον καλύτερο χρόνο και στα δεύτερα δοκιμαστικά ήταν δεύτερος με διαφορά από τον ομόσταυλό του μόλις ένα δέκατο.

Ο καιρός στο Πριγκηπάτο ήταν ιδανικός. Η θερμοκρασία αέρα ήταν 23 βαθμοί ενώ η θερμοκρασία ασφάλτου 32 βαθμούς.

Στο Practice 2 o Lando Norris, λίγα μέτρα μετά την έξοδο του τούνελ, σταμάτησε με το μονοθέσιο του και ταυτόχρονα σταμάτησαν και οι προσπάθειες για έναν καλό χρόνο.

Οι μηχανικοί της McLaren χρειάσθηκαν μερικά λεπτά για να καταλάβουν τι είχε συμβεί ενώ οι μηχανικοί Red Bull πρόλαβαν να επισκευάσουν το μονοθέσιο του Isack Hadjar που ξαναβγήκε στην [πίστα και συνέχισε να ανεβάζει ρυθμό.

Τις προσπάθειες των αγωνιζομένων σταμάτησε για λίγο το αυτοκίνητο ασφαλείας που βγήκε στην πίστα. Όταν ο χρόνος τελείωσε χωρίς οι αγωνιζόμενοι να ολοκληρώσουν τις προσπάθειες τους καλύτερο χρόνο είχε ο Lewis Hamilton και τον δελυτερο καλύτερο χρόνο είχε ο Charles Leclerc. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε με διαφορά λίγων μόλις χιλιοστών από τον Μονεγάσκο, ο Max Verstappen,

Η Mercedes με τους George Russell και Kimi Antonelli έμειναν στην 4η και 5η θέση. Βέβαια οι δύο πιλότοι της Mercedes είχαν σκοπό να «φορτσάρουν» στα τελευταία λεπτά των δοκιμαστικών αλλά αυτό δεν έγινε αφού το αυτοκίνητο ασφαλείας υποχρεωτικά βγήκε στην πίστα όταν το εμπρός δεξί φρένο του Sergio Perez έπιασε φωτιά,

Όταν οι οργανωτές άναψαν και πάλι το πράσινο φώς για να ξαναμπούν τα μονοθέσια στην πίστα, απέμενε μόνο 1.46’’ για να ολοκληρωθεί ο χρόνος. Δηλαδή ο χρόνος ήταν τόσο μικρός που κανένας πιλότος δεν μπορούσε να κάνει γρήγορο γύρο.

Practice 2

Λίγες ώρες πριν έγινε το Practice 1. Η Ferrari έκανε το 1-2 με τον Leclerc στην πρώτη θέση και τον Hamilton στη 2η θέση. Τρίτος ήταν ο Max Verstappen

Ο Μονεγάσκος που πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Ferrari, αφού είχε μια άτυχη στιγμή με ένα μπλοκάρισμα στον εμπρός δεξιό τροχό του στην Mirabeu τελικά έκανε τον καλύτερο χρόνο.

Οι περισσότεροι οδηγοί ξεκίνησαν με σκληρή γόμα αλλά γρήγορα την αντικατέστησαν με την μέση και τη μαλακή. Αρκετά μονοθέσια στην πρώτη περίοδο δοκιμών ακούμπησαν στις μπαριέρες.

Πίσω από τις δύο Ferrari και την Red Bull ακολούθησαν οι Mercedes με τους Kimi Antonelli και George Russell που έκαναν το 4-5.

Ακολούθησε η McLaren με τον Lando Norris.

Ο Fernando Alonso στην Nouvelle Chicane είχε έξοδο και έτσι ολοκληρώθηκε πρόωρα η πρώτη περίοδος δοκιμών αφού η πίστα γέμισε από θραύσματα της AMR26.

Η σειρά με τους χρόνους από το πρώτο σκέλος.

Αύριο Σάββατο στις 13:30 ( ώρα Ελλάδος) θα ξεκινήσει η τρίτη περίοδος των ελεύθερων δοκιμαστικών και λίγες ώρες αργότερα θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά για την Pole Position.

Τα ελεύθερα και τα χρονομετρημένα δοκιαμστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από το συνδρομητικό κανάλι του Atn1+