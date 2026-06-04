Του Περικλή Χαλάτση

Την Κυριακή, 7 Ιουνίου, τα βλέμματα των φίλων της F1 θα είναι στραμμένα στο ιστορικό Πριγκιπάτο του Μονακό, όπου θα γίνει ο 6ος αγώνας της χρονιάς.

Με φόντο τα πολυτελή γιοτ, το λιμάνι και τα διάσημα κτήρια του Πριγκιπάτου, το Grand Prix του Μονακό παραμένει το «κόσμημα του στέμματος» στην F1. Μπορεί να μην αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες, όμως σε αυτόν τον αγώνα κυρίαρχο ρόλο έχει η στρατηγική. Τα πιο χαρακτηριστικά του αγώνα στο Πριγκιπάτο είναι οι στενοί δρόμοι, οι κλειστές στροφές και η περίφημη σήραγγα που οδηγεί στο λιμάνι.

Η θρυλική διαδρομή στους στενούς δρόμους του Μόντε Κάρλο θεωρείται μία από τις πιο απαιτητικές και εμβληματικές πίστες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι δυνατότητες που έχουν οι πιλότοι για προσπέρασμα είναι ελάχιστες. Θεωρητικά, όποιος κερδίσει την Pole Position ανεβαίνει και στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Για αυτό το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους πιλότους είναι το Σάββατο όταν γίνονται τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά που «παλεύουν» να κάνουν τον καλύτερο χρόνο.

Από τεχνική άποψη, είναι ένας δύσκολος αγώνας, καθώς διεξάγεται σε δημόσιο δρόμο και οι μηχανικοί υποχρεωτικά ανυψώνουν τα μονοθέσια. Αυτό έχει αντίκτυπο στην αεροδυναμική τους απόδοση και στη σταθερότητα. Η FIA, για λόγους ασφαλείας, αποφάσισε φέτος να καταργήσει πλήρως το άνοιγμα των αεροτομών στις ευθείες. Τα μονοθέσια θα τρέχουν μόνιμα σε «Z-Mode» (Cornering mode), με τα πτερύγια κλειστά, για τη μέγιστη δυνατή πρόσφυση.

Για την ιστορία να σας πούμε ότι ο πιο επιτυχημένος οδηγός παραμένει ο αείμνηστος Ayrton Senna με έξι νίκες, μία περισσότερη από τους Graham Hill και Michael Schumacher. Η McLaren είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής με 16 νίκες. Στη 2η θέση είναι η Ferrari με 10 νίκες.

Το Grand Prix στο Μονακό θα μεταδοθεί την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στις 16:00, ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, αποκλειστικά στο συνδρομητικό κανάλι του ΑΝΤ1+ η στο F1 TV Pro.

Ο Kimi Antonelli που προηγείται στη βαθμολογία θα τρέξει για 2η φορά φέτος στο Μονακό. Προηγείται με 131 βαθμούς ενώ στη 2η θέση με διαφορά 43 βαθμούς ακολουθεί ο ομόσταυλός του Georges Russell.

Η διαδρομή έχει μήκος 3.337m και έχει 19 στροφές. Το οδόστρωμα, το οποίο ουσιαστικά συμπίπτει με τις δύο λωρίδες της κανονικής αστικής κυκλοφορίας, είναι εξαιρετικά στενό και στερείται σχεδόν ολοκληρωτικά περιοχών διαφυγής. Προστατευτικές μπαριέρες περιβάλλουν ολόκληρη τη διαδρομή και συχνά ξύνονται από τους οδηγούς, οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν έστω και λίγα εκατοστά, ακολουθώντας την ιδανική αγωνιστική γραμμή.

Η μέση ταχύτητα που διατηρείται κατά τη διάρκεια των 78 γύρων της πίστας είναι η χαμηλότερη του πρωταθλήματος της F1. Από τεχνικής άποψης, το τριήμερο του Mονακό είναι ανάμεσα στα πιο περίπλοκα για τις ομάδες, οι οποίες καλούνται να ρυθμίσουν τα μονοθέσιά τους με τη μέγιστη αεροδυναμική παραγόμενη κάθετη δύναμη και να επικεντρώσουν τα πάντα στις κατατακτήριες δοκιμές ώστε να εξασφαλίσουν μια καλή θέση εκκίνησης, δεδομένου ότι οι ευκαιρίες για προσπέραση είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Γίνονται 78 γύροι και η μάξιμουμ ταχύτητα που μπορούν να αναπτύξουν τα μονοθέσια είναι 260km. Σε άλλες πίστες τα μονοθέσια ξεπερνούν τα 320 χλμ. Σε ορισμένα σημεία τα μονοθέσια επιβραδύνουν στα 50km/h.

Για το Mονακό, η Pirelli έχει επιλέξει την πιο μαλακή γκάμα ελαστικών, και προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη πρόσφυση σε μια πολύ λεία επιφάνεια ασφάλτου, έχει τις γόμες C3, C4 και C5.

Φέτος το οδόστρωμα έχει στρωθεί με νέα άσφαλτο μεταξύ των στροφών 19 και 1, μεταξύ της στροφής 7 και της εισόδου του τούνελ, καθώς και στην είσοδο και στην έξοδο του pit lane.

Στο Πριγκιπάτο τα ελαστικά υπόκεινται κυρίως σε φορτία που σχετίζονται με την πρόσφυση κατά την επιτάχυνση. Το χαμηλό επίπεδο φθοράς των ελαστικών στην πίστα του Mονακό οδηγεί παραδοσιακά σε έναν αγώνα μιας αλλαγής. Εξαίρεση αποτέλεσε η περσινή χρονιά, όταν η FIA εισήγαγε μια πειραματική κανονιστική αλλαγή που υποχρέωνε τους οδηγούς να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον τρία διαφορετικά σετ ελαστικών, επιβάλλοντας έτσι τουλάχιστον δύο πιτ στοπ. Ο κανόνας εγκαταλείφθηκε και η κλασική μορφή επιστρέφει.

Οι στρατηγικές επηρεάζονται πάνω από όλα από το αυτοκίνητο ασφαλείας και τις κόκκινες σημαίες, οι οποίες είναι αρκετά συχνές, δεδομένης της υψηλής πιθανότητας επαφής με τις μπαριέρες και της δυσκολίας απομάκρυνσης των μονοθεσίων χωρίς τη διακοπή του αγώνα.

Το Podium Cap είναι ήδη διαθέσιμο για αγορά, στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της Pirelli: https://store.pirelli.com.