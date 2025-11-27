Του Περικλή Χαλάτση

Οι προβολείς στην πίστα «Lusail International Circuit» άναψαν. Ο 23ος αγώνας της χρονιάς μετά την τιμωρία της FIA στις δύο McLaren στο Las Vegas, ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά.

Μετά τον διπλό μηδενισμό λόγω υπέρμετρης φθοράς του κατώτατου σημείου αναφοράς η βαθμολογία άλλαξε και ο Ολλανδός Max Verstappen είναι έτοιμος για όλα. Από εκεί που η Red Bull δεν μπορούσε να ανέβει στο βάθρο και η γκρίνια του Verstappen δεν είχε τελειωμό, τώρα άστραψαν διάπλατα τα χαμόγελα.

Να σας θυμίσουμε ότι στο μέσον της χρονιάς ο Oscar Piastri προηγείτο στη βαθμολογία και μάλιστα με διαφορά από τον Lando Norris. Τι συνέβη και ο Piastri δεν μπορεί τώρα να κερδίσει τον Νorris, είναι κάτι που δεν εξηγείται.

Από την άλλη πλευρά ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής που είχε χάσει τις ελπίδες του για φέτος αφού ήταν αρκετούς βαθμούς πίσω από τους δύο πιλότους της McLaren τώρα διεκδικεί έναν ακόμη τίτλο.

Η απόφαση της FiA με τον διπλό μηδενισμό έπαιξε στον τελευταίο αγώνα σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των τριών διεκδικητών.

Η βαθμολογία των πιλότων πριν τον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς

Όπως βλέπετε ο Ολλανδός είναι σε τροχιά τίτλου. Δύο μόλις Grand Prix πριν από το φινάλε της F1 και μετά το μηδενισμό των δύο McLaren στη μητρόπολη του τζόγου ξεκίνησαν οι υποθέσεις για τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Να σας θυμίσουμε ότι ο Ολλανδός τον πρώτο του από τους τέσσερις τίτλους τον κέρδισε το 2021 στον τελευταίο γύρο από τον Lewis Hamilton.

Ας δούμε πως ο Verstappen μπορεί να κερδίσει τον 5ο του παγκόσμιο τίτλο.

Εάν στον αγώνα sprint πάρει 8 βαθμούς, ο Norris 7 και ο Piastri Εάν στο Qatar κερδίσει και πάρει 25 βαθμούς, ο Piastri τερματίσει 2ος και πάρει 18 βαθμούς ο Norris τερματίσει 6ος και πάρει 8 βαθμούς. Εάν στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς στο Abu Dhabi ο Ολλανδός κερδίσει και πάρει 25 βαθμούς, ο Norris έρθει δεύτερος και πάρει 18 βαθμούς και ο Oscar τερματίσει 3ος και πάρει 15 βαθμούς.

Με αυτά τα αποτελέσματα στην αυλαία του αγώνα στο Abu Dhabi ο Verstappen θα έχει συγκεντρώσει 424 βαθμούς, ο Norris 423 και ο Piastri 405.

Όλα αυτά βέβαια είναι υποθετικά. Γιατί ο Lando Norris κάνει άλλους υπολογισμούς από αυτούς που αναφέραμε.

Ο δρόμος για τον τίτλο δεν είναι εύκολος για τον Ολλανδό. Αν δούμε τα πράγματα με τη λογική ο Norris θα προσπαθήσει να μην έχει επαφή με κάποιο μονοθέσιο κυρίως στην εκκίνηση για να μη βρεθεί εκτός αγώνα. Θέλει ένα βάθρο σε ένα από τα τρία σκαλιά και φυσικά δεν θα θέλει τον Ολλανδό να είναι σε ένα από αυτά.

Υπομονή και θα δούμε τις εξελίξεις. Για πρώτη φορά αγώνας της F1 στο «Lusail International Circuit» έγινε το 2021. Το ρεκόρ γύρου το έχει με 1.22.384 από το 2024 ο Lando Norris. Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 5.419 μέτρα και οι αγωνιζόμενοι την Κυριακή θα καλύψουν 308.611 Km.

Τη Παρασκευή, 28/11, θα γίνει στις 15.30 το Practice 1. Την ίδια ημέρα στις 19.30 θα γίνει το Qualifying για το Sprint.

Το Σάββατο 29/11 στις 16.00 θα γίνει το Sprint και στις 20.00 θα γίνει το Qualifying για τον αγώνα.

Την Κυριακή 30/11 ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20.00. Ο αγώνας θα μεταδοθεί live από το συνδρομητικό κανάλι Ant1+ και το F1TV Pro. Η ελεύθερη τηλεόραση του Ant1 θα μεταδώσει τον αγώνα σε μαγνητοσκόπηση στις 00:15.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΤΟΥ 23ου GRAND PRIX ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ ΣΕ ΑΝΤ1+ ΚΑΙ ΑΝΤ1:

F1 FP1 28/11 15:30 ANT1+ F2 Qualifying 28/11 18:10 ANT1+ F1 Sprint Qualifying 28/11 19:30 ANT1+ F1 Sprint Race 29/11 16:00 ANT1+ F2 Sprint Race 29/11 18:20 ANT1+ F1 Qualifying 29/11 20:00 ANT1+ F2 Feature Race 30/11 14:00 ANT1+ F1 Formula 1 Show 30/11 17:00 ANT1+ F1 Race 30/11 18:00 ANT1+ F1 Formula 1 Show 30/11 Με τη λήξη του αγώνα ΑΝΤ1+ F1 Race delayed 1/12 00:15 ANT1

Την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, και το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ τις ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές.

To Κατάρ, μετά τον έκτακτο αγώνα το 2021 λόγω πανδημίας, επέστρεψε μόνιμα στη Formula 1, χάρη στο δεκαετές συμβόλαιο που υπεγράφη πέρυσι. Για τον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σκληρές γόμες της γκάμας (C1, C2, C3), σε αντίθεση με το Las Vegas.

Η δεξιόστροφη διαδρομή περιλαμβάνει 16 στροφές μέσης και υψηλής ταχύτητας, ενώ η μεγάλη ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, μήκους άνω του 1 km, προσφέρεται για εντυπωσιακά προσπεράσματα. Η πίστα είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά. Για λόγους ασφαλείας έχει αποφασιστεί κάθε σετ να χρησιμοποιείται το πολύ για 25 γύρους στον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τουλάχιστον δύο αλλαγές ελαστικών. Καθώς πρόκειται για Σαββατοκύριακο με αγώνα Sprint, κάθε οδηγός θα έχει στη διάθεσή του 2 σετ σκληρής γόμας, 4 σετ μεσαίας γόμας και 6 σετ μαλακής γόμας.

Τι θα δούμε πριν από τον αγώνα

Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 17:00, μία ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, ο απεσταλμένος στο Κατάρ, Πάνος Σεϊτανίδης, θα μεταφέρει το παρασκήνιο, το κλίμα από τα paddock και όσα δεν καταγράφουν οι κάμερες στον αγωνιστικό χώρο.

Θα παρακολουθήσουμε ακόμα αποκλειστική συνέντευξη του Ντέιβιντ Κούλθαρντ, τη συναρπαστική εμπειρία ενός hot lap με οδηγό τον Βάλτερι Μπότας, καθώς και τις δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα του ΑΝΤ1 οι δεκάδες celebrities που παρέλασαν στο κόκκινο χαλί που είχε στηθεί στα paddock του Las Vegas.

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκεται ο Τάκης Πουρναράκης. Μαζί του θα είναι η Μαρία Θωμά και ο Κώστας Λεώνης. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Τάκης Πουρναράκης και Κώστας Λεώνης.