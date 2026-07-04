Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Σήμερα στις 14.00 το μεσημέρι ξεκινάει στην πίστα του Silverstone το sprint. Ο αγώνας των 17 γύρων θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος αφού όλοι οι πρωταγωνιστές θέλουν βαθμούς. Ο Βρετανός Lewis Hamilton ζει αυτή την περίοδο τις έντονες και ίσως τις πιο σημαντικές στιγμές από τότε που έφυγε από την Mercedes και εντάχθηκε στο στρατόπεδο της Ferrari. Στην αρχή δεν πήγε καλά. Η ιταλική εταιρία χρειαζόταν αρκετή δουλειά μέχρι να βελτιώσει τα μονοθέσιά της.

Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ο Hamilton επέστρεψε αρκετά χρόνια πίσω, τότε που η μία νίκη ακολουθούσε την άλλη. Ο Βρετανός οδηγεί άψογα το ιταλικό μονοθέσιο. Δεν έχει σημασία αν πήρε την pole sprint position για 0,011 δευτερολέπτων από τον Kimi Antonelli. Σημασία έχει ότι ένας 41χρονος ήταν πιο γρήγορος από έναν 19χρονο που και αυτός είναι ταχύτατος και αλάνθαστος παρά το νεαρό της ηλικίας του.

Σίγουρα έχουμε αγωνία να δούμε την εξέλιξη αυτού του Sprint. Η σειρά είναι Hamilton, Antonelli και Verstappen.

Ο Βρετανός έχει 7 παγκόσμιους τίτλους και έχει ανέβει σε 206 podiums. Είναι η δεύτερη sprint pole που κερδίζει με τα χρώματα της Ferrari.

Ο Ολλανδός έχει τέσσερις παγκόσμιους τίτλους και 129 podiums.

Ο Ιταλός μόλις ξεκίνησε την αγωνιστική του καριέρα. Δεν έχει κανέναν παγκόσμιο τίτλο και μετράει μόλις 10 podiums. Έχει τη μικρότερη πείρα και θεωρητικά δεν θα ρισκάρει στην πρώτη στροφή. Κάτι που πιθανότατα να κάνει ο Verstappen που είναι χαμηλότερα σε σχέση με τους άλλους στη βαθμολογία.

Στο χθεσινό sprint qualifying διαπιστώσαμε ότι η Ferrari φαίνεται να έχει κάνει αρκετά βήματα μπροστά. Από τις ελεύθερες δοκιμές μέχρι το Sprint Qualifying είχε πολύ καλό ρυθμό, κάτι που δεν ήταν δεδομένο για μια πίστα όπως το Silverstone. Σημαντικό παράγοντα παίζει και η ψυχολογία του οδηγού. Ο Hamilton είναι ανεβασμένος και παίζει την καλύτερη παράσταση μπροστά σε ένα φανατικό κοινό. Ας μην ξεχνάμε ότι οι Βρετανοί φίλαθλοι ανεβάζουν το επίπεδο σε έναν αγώνα. Είτε είναι φόρμουλα είτε ποδόσφαιρο.

Αν ο Hamilton σήμερα κερδίσει το Sprint θα γράψει ιστορία. Θέλει νίκη για αυτό θα προσπαθήσει να στρίψει πρώτος και στη συνέχεια να δώσει έναν ρυθμό ώστε να κρατήσει πίσω του τα πιο γρήγορα μονοθέσια (Mercedes). Θυμηθείτε ότι αν κερδίσει το sprint θα κερδίσει και την pole position για τον αυριανό αγώνα. Η Formula 1 είναι πιο συναρπαστική όταν ένας οδηγός του επιπέδου του Hamilton μπορεί να διεκδικεί pole position και νίκες, ειδικά με τη Ferrari. Τώρα μένει να δούμε αν θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί την πρώτη θέση και να κρατήσει πίσω τους Antonelli και Verstappen στο Sprint.

Σημαντικό ρόλο στην εκκίνηση θα παίξει η θερμοκρασία εδάφους αλλά και η γόμα που θα επιλέξει κάθε οδηγός.

Χθες ξεχώρισε η επίδοση του Nico Hulkenberg, καθώς ο Γερμανός έγραψε τον ένατο χρόνο. Αντίθετα ο Lando Norris συμπλήρωσε την πρώτη δεκάδα, οκτώ δέκατα του δευτερολέπτου μακριά από τον ανταγωνισμό. Επικράτησε επί του Arvid Lindblad o Liam Lawson (όγδοος και 13ος), ενώ η Alpine δεν κινδύνευσε.

Όσον αφορά τις αναβαθμίσεις, η McLaren έφερε δύο (δάπεδο, αγωγοί φρένων), η Red Bull μια (πτερύγια στο αμάξωμα των πίσω τροχών), η Ferrari μια (αυξημένη διατομή εισόδου και εξόδου ψύξης με βελτιωμένο σύμπλεγμα πίσω πτερυγίων), η Williams επίσης μια (εμπρός πτέρυγα), δύο η Racing Bulls (διαχύτης,δάπεδο) και ισάριθμες η Haas (και οι δύο στην πίσω πτέρυγα). Η νυν πρωταθλήτρια στους κατασκευαστές, δοκίμασε για πρώτη φορά την εύκαμπτη πίσω πτέρυγα, γνωστή και ως macarena wing.

Ο Kimi Antonelli που έχει στο σύνολο 171 βαθμούς και έχει μια διαφορά 40 βαθμών από τον ομόσταυλό του George Russell (131) θα προσπαθήσει να ανοίξει την ψαλίδα. Αντίθετα ο Russell θα επιχειρήσει να την μειώσει. Σε απόσταση αναπνοής από τον Russell βρίσκεται με 125 βαθμούς ο Lewis Hamilton. Στη βαθμολογία ακολουθούν Oscar Piastri (80), Lando Norris (79), Charles Leclerc (79) , Max Verstappen (73), Isack Hadjar (42), Pierre Gasly (41) και τη δεκάδα κλείνει ο Liam Lawson (30).

Λίγες ώρες μετά τον αγώνα sprint θα ακολουθήσει το qualifying για τον αυριανό αγώνα. Η ιστορική πίστα στο Silverstone, θεωρείται ότι είναι μια από τις πιο γρήγορες πίστες του πρωταθλήματος. Έχει μήκος 5,891 km και οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 52 γύρους. Το Silverstone ευνοεί μονοθέσια με υψηλή αεροδυναμική απόδοση και σταθερότητα στις γρήγορες καμπές. Οι διάσημες στροφές Maggotts–Becketts–Chapel αποτελούν από τα πιο απαιτητικά κομμάτια του ημερολογίου. Σήμερα, η πίστα περιλαμβάνει 18 στροφές (10 δεξιές και 8 αριστερές), ορισμένες από τις οποίες παράγουν πολύ υψηλά πλευρικά φορτία, με αστραπιαίες αλλαγές κατεύθυνσης σε υψηλή ταχύτητα. Αλληλουχίες στροφών όπως οι Maggotts-Becketts-Chapel, σε συνδυασμό με τις ευθείες, ώθησαν τον Lewis Hamilton, τον οδηγό με τις περισσότερες νίκες στο Silverstone, να δηλώσει ότι η οδήγηση σ’ αυτή την πίστα μοιάζει με το να βρίσκεσαι στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους.

Ο φετινός αγώνας θα είναι η 77η έκδοση του Βρετανικού Grand Prix, η 60ή με αυτό το όνομα στο Silverstone και ο 518ος αγώνας στον οποίο η Pirelli θα δώσει το παρών στο πρωτάθλημα. Η πίστα, που βρίσκεται βόρεια του Northampton, είναι μία από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η επιλογή για το τριήμερο είναι οι πιο σκληρές γόμες της γκάμας: C1, C2 και C3 επιλέχθηκαν λόγω της υψηλής απαίτησης της πίστας, η οποία προκαλεί φθορά στα ελαστικά. Οι επιταχύνσεις που σημειώνονται σε ορισμένα τμήματα ξεπερνούν τα 5g, παρόμοια με όσα βλέπουμε στη Suzuka και στο Spa. Ο μπροστινός άξονας καταπονείται περισσότερο, με το μπροστινό αριστερό ελαστικό να είναι ιδιαίτερα επιρρεπές στη φθορά λόγω της επικράτησης των δεξιών στροφών.

Η επιφάνεια της πίστας δεν προκαλεί έντονη φθορά αντίθετα έχει χαμηλή τραχύτητα. Προσφέρει καλό επίπεδο πρόσφυσης χάρη στη συνεχή χρήση της διαδρομής, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους τόσο για αγώνες δύο όσο και τεσσάρων τροχών.

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, αναμένουμε από τις ομάδες να επιχειρήσουν να βγάλουν τον αγώνα της Κυριακής με στρατηγική ενός pit stop, χρησιμοποιώντας τις δύο γόμες με τη μεγαλύτερη πρόσφυση, τη μέση γόμα (C2) και τη μαλακή γόμα (C3). Η τελευταία είναι η μόνη επιλογή που έχει εμφανίσει ελαφριά θερμική παραμόρφωση (graining) τα προηγούμενα χρόνια, ενώ η σκληρή γόμα (C1) και η μέση γόμα (C2) έχουν αποδειχθεί πιο σταθερές μηχανικά. Η λευκή-σκληρή γόμα είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιηθεί στο FP1, καθώς φέτος το τριήμερο περιλαμβάνει διαμόρφωση Sprint.

Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στο Silverstone είναι ο Lewis Hamilton με εννέα θριάμβους. Οι Jim Clark και Alain Prost ακολουθούν στη σχετική λίστα, έχοντας από πέντε νίκες στο Βρετανικό Grand Prix ο καθένας. Η Scuderia Ferrari κατέχει το ρεκόρ ανάμεσα στους κατασκευαστές με 18 νίκες, τρεις περισσότερες από τη McLaren.