Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

Τα πρώτα καμπανάκια ακούστηκαν μετά το πρώτο Grand Prix της χρονιάς στην Αυστραλία. Ο μεν Nico Hulkenberg ήταν εκτός συναγωνισμού ο δε Gabriel Bortoleto τερμάτισε στην 9η θέση της γενικής κατάταξης.

Ο Hulkenberg δεν ξεκίνησε λόγω τεχνικού προβλήματος στο μονοθέσιό του. Καθώς κατευθυνόταν προς τη γραμμή εκκίνησης παρουσιάσθηκε ξαφνικά ένα ηλεκτρονικό πρόβλημα. Το μονοθέσιο δεν πήρε εκκίνηση αφού οι μηχανικοί δεν πρόλαβαν να το επισκευάσουν οπότε δεν μπόρεσε να εκκινήσει ούτε από pit lane.

Στο δεύτερο αγώνα στην Κίνα ο Bortoleto ήταν εκτός συναγωνισμού πριν καν πάρει εκκίνηση. Η επίσημη αιτία που δόθηκε ήταν ότι αντιμετώπισε πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα.

Ο Hulkenberg κατάφερε να τερματίσει στην 11η θέση.

Σίγουρα μια καινούργια ομάδα δεν μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην F1 και ειδικά όταν οι διαφορές παίζονται στα δέκατα του δευτερολέπτου.

Επειδή απομένουν άλλοι 20 αγώνες (έγιναν μόνο δύο) και πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης η Audi αντέδρασε αστραπιαία και προχώρησε σε αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του project της στη Formula 1.

Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να υποβιβάσει την αξία του Νο 1 συνεργάτη της και η αιτιολογία που δόθηκε είναι ότι ο Jonathan Wheatley αποχωρεί από την Audi Revolut F1 Team με άμεση ισχύ, για προσωπικούς λόγους.

Ταυτόχρονα στην ίδια ανακοίνωση γνωστοποίησε ότι βρέθηκε αντικαταστάτης. Ο γνωστός Mattia Binotto ανέλαβε τα καθήκοντα του Wheatley και στον τρίτο αγώνα της χρονιάς στην Ιαπωνία θα είναι ο νέος Head of Audi F1 Project.

Για την ιστορία θα πρέπει να ξέρετε ότι ο Wheatley συμμετείχε στο Audi F1 Project από τον Απρίλιο του 2025. Μαζί με τον Binotto συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αγωνιστικής ομάδας στις εγκαταστάσεις του Hinwil, στην Ελβετία, η οποία κατέγραψε άμεσα βαθμούς στο ντεμπούτο της στη Formula 1, στις αρχές Μαρτίου. Με τη μετάβαση αυτή, ο Mattia Binotto αναλαμβάνει επιπλέον τον ρόλο του Team Principal, ηγούμενος της Audi Revolut F1 Team και εντός πίστας.

Ο CEO της Audi, Gernot Döllner αμέσως μετά τις μεταγραφές δήλωσε:

«Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την πορεία που έχουμε επιλέξει. Είμαστε ευγνώμονες στον Jonathan Wheatley για τη συμβολή του στο project κατά την κρίσιμη φάση εισόδου και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

Ο CEO της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG αναφέρθηκε και στον Binotto.

«Ο Mattia Binotto και η ομάδα θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα την πορεία που έχουμε χαράξει. Η στρατηγική μας παραμένει αμετάβλητη: επικεντρώνουμε όλες τις προσπάθειές μας στη δημιουργία μιας ομάδας που θα αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και θα διεκδικεί παγκόσμιους τίτλους στη Formula 1 έως το 2030. Θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις οργανωτικές μας δομές, ώστε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο με βιώσιμο τρόπο.»