Ο αγώνας στο Circuit of the Americas (COTA) επιστρέφει φέτος στην κλασική του δομή με τρεις περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Φέτος δεν υπάρχει sprint. Μπορεί στο Τέξας η δράση να εξελιχθεί κάτω από τον ήλιο του Τέξας, όμως για τους Έλληνες τηλεθεατές ο αγώνας μετατρέπεται σε μια βραδινή ιεροτελεστία.

Η Ελλάδα με το Τέξας έχει μια διαφορά 8 ωρών. Την ώρα που στο Τέξας το ρολόι θα δείχνει 12.30 το μεσημέρι στην Ελλάδα θα είναι 20.30. Τέτοια ώρα για εμάς θα αρχίσουν τα δοκιμαστικά.

Σημειώστε τώρα τις ώρες

23 Οκτωβρίου

Practice 1

20.30-21.30 (ώρα Ελλάδος)

24 Οκτωβρίου

Practice 2

00.00-01.00 (ώρα Ελλάδος)

Practice 3

20.30-21.30 (ώρα Ελλάδος)

25 Οκτωβρίου

Qualifying

00.00-01.00 (ώρα Ελλάδος)

RACE

Εκκίνηση :22.00

Ο Kimi Antonelli στο Austin μπορεί να γράψει ιστορία με κάποιες προϋποθέσεις. Έπειτα από 17 αγώνες, ο νεαρός Ιταλός έχει συγκεντρώσει 340 βαθμούς ενώ ο Russell ακολουθεί με 238 βαθμούς. Ο Lewis Hamilton ακολουθεί με 229 βαθμούς. Τέταρτος στη βαθμολογία με 221 είναι ο «ανεβασμένος» Max Verstappen της Red Bull και στην 5η θέση βρίσκεται ο Charles Leclerc με 215 βαθμούς. Η διαφορά των 102 βαθμών που έχει ο Antonelli από τον ομόσταυλό του Russell είναι εντυπωσιακή.

Πως μπορεί ο Antonelli να πανηγυρίσει τον πρώτο του τίτλο;

Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν ο Antonelli κερδίσει στο Austin, ο Russell έρθει ένατος η εγκαταλείψει και ο Hamilton έρθει 5ος.

Πιστεύουμε όμως ότι το πανηγύρι για τον Ιταλό αλλά και για την ομάδα του θα γίνει σε κάποιον από τους επόμενους αγώνες. Σίγουρα στους αγώνες της F1 δεν προεξοφλούμε τίποτα. Όλα μπορούν να συμβούν.

Το τριήμερο στο Τέξας οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται η φθορά των ελαστικών. Σίγουρα οι επικεφαλής των ομάδων θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές στρατηγικές. Η πιο δημοφιλής στρατηγική στο περσινό GP Ηνωμένων Πολιτειών ήταν μέση/μαλακή γόμα, την οποία επέλεξαν 13 οδηγοί. Μεταξύ όσων ανέβηκαν στο βάθρο, ο Charles Leclerc αποτέλεσε την εξαίρεση, κατακτώντας την τρίτη θέση αφού επέλεξε να ξεκινήσει με τη μαλακή γόμα για να αποκτήσει πλεονέκτημα πρόσφυσης στους πρώτους γύρους. Μόλις τρεις οδηγοί πιο πίσω στην κατάταξη εκκίνησαν με τη σκληρή γόμα.

Το GP των Ηνωμένων Πολιτειών έχει διεξαχθεί 13 φορές στο Austin αλλά η διοργάνωση μετρά συνολική ιστορία 46 αγώνες που έχουν φιλοξενηθεί σε έξι διαφορετικές πίστες. Ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία του αγώνα είναι ο Lewis Hamilton με έξι νίκες, μία λιγότερη από το ρεκόρ όλων των εποχών του Michael Schumacher. Μεταξύ των κατασκευαστών, η Ferrari κατέχει το ρεκόρ με 11 νίκες.

Η πίστα έχει μήκος 5.513 km. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 56 γύρους και θα καλύψουν 308.432 km. Από το 2019 ο Charles Leclerc με χρόνο 1.36.169 κατέχει το ρεκόρ γύρου.

Τα ανεπίσημα και επίσημα δοκιμαστικά καθώς επίσης και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε απευθείας σύνδεση από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro.

Το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1, θα ξεκινήσει την μετάδοση του Grand prix μετά από μιάμιση ώρα. Δηλαδή στις 23:30 το βράδυ της Κυριακής.