Το τριήμερο pre-season testing στη διάσημη πίστα του Bahrain ολοκληρώθηκε, δίνοντας στις ομάδες της Formula 1 την πρώτη ολοκληρωμένη εικόνα πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Παρά τον δοκιμαστικό χαρακτήρα που έχει στόχο την αξιολόγηση συστημάτων, κινητήρων και αεροδυναμικών πακέτων, δεν έλειψαν οι εντυπώσεις και οι ενδείξεις που αφήνουν προσεκτικά σημάδια για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η μάχη του πρωταθλήματος.

Την τελευταία ημέρα των δοκιμών, ο Charles Leclerc της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος όλων, γράφοντας τον καλύτερο χρόνο από όλους τους οδηγούς και αφήνοντας πίσω του τον Lando Norris της McLaren. Η επίδοση αυτή δείχνει ότι η ιταλική ομάδα φαίνεται να έχει ετοιμάσει ένα ανταγωνιστικό πακέτο, highlight του οποίου είναι η νέα, περιστρεφόμενη πίσω αεροτομή.

Εντύπωση έκανε και ο Lewis Hamilton που και στις δύο εκκινήσεις, κατάφερε να… εκτοξευθεί από την 11η στην 1η θέση, κάνοντας πολλά μονοθέσια να δείχνουν… σταματημένα. Βέβαια την τελευταία 3η ημέρα των δοκιμών δεν ολοκλήρωσε κανέναν γύρο, μιας και η Ferrari επέλεξε να αφήσει στην πίστα μόνο τον Μονεγάσκο.

Η McLaren του Lando Norris, παρότι δεύτερη στις επιδόσεις, έδειξε επίσης σταθερότητα και καλή ισορροπία, στοιχείο που μπορεί να την θέσει ως ισχυρό διεκδικητή σε αγώνες όπου η συνέχεια του ρυθμού και οι στρατηγικές επιλογές έχουν κρίσιμο ρόλο. Παράλληλα, άλλες ομάδες, όπως η Mercedes και η Red Bull, φάνηκαν να πειραματίζονται με διαφορετικές ρυθμίσεις και αεροδυναμικά πακέτα, εστιάζοντας περισσότερο στην αξιοπιστία και την ισορροπία σε διαφορετικά επίπεδα καυσίμου παρά στην επίτευξη ενός εντυπωσιακού χρόνου γύρου.

Τι συμβαίνει με τις εκκινήσεις;

Από φέτος, η διαδικασία εκκίνησης στη Formula 1 έχει αλλάξει αισθητά, καθώς τα μονοθέσια βασίζονται πλέον αποκλειστικά στον V6 κινητήρα για την ενεργοποίηση του turbo. Οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κρατούν τον κινητήρα σε υψηλές στροφές για περίπου δέκα δευτερόλεπτα, ώστε η πίεση υπερπλήρωσης να φτάσει στο απαιτούμενο επίπεδο πριν σβήσουν τα φώτα. Οποιαδήποτε αστοχία στον συγχρονισμό μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφικά αργή εκκίνηση. Μέχρι πέρυσι, η παρουσία της MGU-H, η οποία αφαιρέθηκε φέτος από τους κανονισμούς, απλοποιούσε σημαντικά τη διαδικασία. Το σύστημα αξιοποιούσε τα θερμά καυσαέρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση του turbo και πιο ομαλή επιτάχυνση από στάση. Χωρίς αυτήν τη βοήθεια, οι οδηγοί καλούνται πλέον να ανεβάζουν τις στροφές του κινητήρα σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτός ο νέος τρόπος λειτουργίας έχει κάνει τις εκκινήσεις πιο απαιτητικές και λιγότερο προβλέψιμες, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζεται πλέον η ίδια ακρίβεια και «καθαρότητα» που χαρακτήριζε τις εκκινήσεις της προηγούμενης χρονιάς.

Χαρακτηριστική η δήλωση του Russell:” Για να κερδίσεις έναν αγώνα, πρέπει να ξεκινήσεις αρκετά καλά και εγώ νομίζω ότι οι δύο εκκινήσεις που έκανα αυτή την εβδομάδα δοκιμών, ήταν χειρότερες από τη χειρότερη εκκίνησή μου στην Formula 1 μέχρι σήμερα. Και ο Lewis από την 11η θέση βρέθηκε στην 1η.Σε αυτό το στάδιο, δεν νομίζω ότι έχει σημασία πόσο γρήγορος είσαι. Αυτό που θα σε βάλει σε μπελάδες θα είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο. Και αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Σκοντάφτουμε ακόμα σε λεπτομέρειες που κάνουν όμως την διαφορά”.

Η αλήθεια είναι πως η Formula 1, με τους νέους τεχνικούς κανονισμούς και τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, έχει γίνει από αγώνας ταχύτητας σε αγώνα διαχείρισης δεδομένων. Οι ομάδες τώρα ετοιμάζονται να μεταφέρουν τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις αυτών των δοκιμών στην πραγματική δοκιμασία της πίστας, στην πρεμιέρα της σεζόν, στις 8 Μαρτίου στην Αυστραλία.