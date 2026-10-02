Παρά τις αρχικές προβλέψεις για βροχή, η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP1) διεξήχθη σε στεγνή πίστα κάτω από υψηλές θερμοκρασίες (32°C στον αέρα και 52°C στην άσφαλτο). Η επιστροφή της F1 στη Μαλαισία έπειτα από εννέα χρόνια απουσίας δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση ούτε για τους αγωνιζόμενους αλλά ούτε για τους μηχανικούς γιατί δεν υπάρχουν δεδομένα επεξεργασίας από έναν πρόσφατο αγ’ωνα.

Ο Ολλανδός της Red Bull, τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής σταμάτησε το χρονόμετρο στο 1:37.520 χρησιμοποιώντας τη μαλακή γόμα, επίδοση που τον διατήρησε στην 1η θέση μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας.

Στη 2η θέση ολοκλήρωσε τη διαδικασία ο George Russell με τη Mercedes, μένοντας 0,38 δευτερόλεπτα πίσω από τον Verstappen. Την ευχάριστη έκπληξη σημείωσε ο Isack Hadjar με τη δεύτερη Red Bull, ο οποίος πλασαρίστηκε 3ος, επτά δέκατα μακριά από την κορυφή. Ο Hadjar στους τελευταίους αγώνες κάνει εκπληκτικούς χρόνους και βελτιώνεται διαρκώς.

Ο Μονεγάσκος Charles Leclerc ακολούθησε στην 4η θέση (+0,847δλ.) ενώ ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Kimi Antonelli ήταν πέμπτος. Βέβαια αυτό δεν λέει τίποτα γιατί ο νεαρός Ιταλός πάντα στα ανεπίσημα δοκιμαστικά δεν πιέζει το μονοθέσιό του απλά αρκείται στις σημειώσεις που κάνει για τη βελτίωση του μονοθεσίου του.

Η πρώτη δεκάδα του FP1:

Για τον αγώνα αυτό η Pirelli επέλεξε τις γόμες C2, C3 και C4, οι οποίες ορίζονται αντίστοιχα ως σκληρή γόμα, μέση γόμα και μαλακή γόμα. Η επιλογή αυτή είναι ελαφρώς πιο επιθετική σε σύγκριση με την πιο σκληρή τριάδα γομών, που θα αποτελούσε την πιο συντηρητική προσέγγιση με βάση τα χαρακτηριστικά της πίστας.

Το υπόλοιπο αγωνιστικό πρόγραμμα έχει ως εξής:

2/10 F1 FP2 11:00 ANT1+

3/10 F1 FP3 07:30 ANT1+

3/10 F1 Qualifying 11:00 ANT1+

3/10 F1 Formula 1 Show 09:00 ANT1, ANT1+

3/10 F1 Race 10:00 ANT1, ANT1+

Η δράση συνεχίζεται στις 11:00 (ώρα Ελλάδας) με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών (FP2), σε απευθείας μετάδοση από το ANT1+.