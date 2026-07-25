Επιμέλεια: Π. Χαλάτσης

H ιταλική ομάδα είχε την Παρασκευή τον πρώτο λόγο στο Hungaroring. Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά ταχύτερος ήταν ο Leclerc και στα δεύτερα δοκιμαστικά ταχύτερος ήταν ο Hamilton. Σήμερα στις 13.30 θα ακολουθήσουν τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά και στις πέντε το απόγευμα θα ξεκινήσει η ώρα της αλήθειας. Αυτός που θα κάνει τον καλύτερο χρόνο στις 16.00 την Κυριακή θα ξεκινήσει τον αγώνα από την πρώτη θέση του grid.

Η Ferrari χθες επιβεβαίωσε την εξαιρετική της εικόνα με τον Hamilton να κάνει τον ταχύτερο χρόνο το απόγευμα και λίγες ώρες πριν ο Leclerc να είναι ο απόλυτος κυρίαρχος.

Ο αγώνας στο Hungaroring θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με αυτόν τον αγώνα κλείνει ο πρώτος κύκλος, η F1 πάει για διακοπές και θα ακολουθήσει στις 23 Αυγούστου ο πρώτος αγώνας στην Ολλανδία όπου θα έχει και sprint.

Τι έγινε στο Practice 1

Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην κορυφή της κατάταξης με χρόνο 1:19.075Η εικόνα του FP1 αφήνει υποσχέσεις για ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. H Ferrari ήταν πιο γρήγορη. Παρά το γεγονός ότι ο Leclerc αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και αναγκάστηκε να διακόψει τις δοκιμές, ωστόσο ο χρόνος που είχε ήδη σημειώσει αποδείχθηκε αρκετός για να του χαρίσει την πρώτη θέση. Ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari έκανε 1:19.075. Τον δεύτερο καλύτερο χρόνο έκανε ο Max Verstappen και τον τρίτο ο Lewis Hamilton ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα με την ισορροπία του μονοθεσίου του.

Ο Russell έκανε τον 5ο καλύτερο χρόνο ενώ ο Antonelli δεν πήρε μέρος αφού «δάνεισε» το μονοθέσιό του στον Φρέντερικ Βέστι.

Η McLaren ακολούθησε πιο συντηρητικό πρόγραμμα, χωρίς να αποκαλύψει τον πραγματικό της ρυθμό. Ο Norris περιορίστηκε στην 11η θέση. O Piastri δεν έτρεξε αφού και αυτός «δάνεισε» το μονοθέσιο του στον νεαρό Λεονάρντο Φορναρόλι.

Το σημαντικότερο συμβάν της διαδικασίας είχε πρωταγωνιστή τον Lance Stroll. Ο οδηγός της Aston Martin βγήκε εκτός πίστας από πρόβλημα στην ανάρτηση.

Τι έγινε στο Practice 2

Στο FP2, συμμετείχαν 21 και όχι 22 οδηγοί. Οι μηχανικοί του Lance Stroll δεν πρόλαβαν να επισκευάσουν την ζημιά που είχε πάθει στην πίσω αριστερή ανάρτηση από την έξοδο στο Pr1. Έτσι η Aston Martin εκπροσωπήθηκε από τον Fernando Alonso.

O Lewis Hamilton αφού έλυσε το πρόβλημα με την ισορροπία στο μονοθέσιο του έκανε τον γρηγορότερο χρόνο ενώ ο ομόσταυλός του αρκέστηκε στη 2η θέση. Πίσω από τις δύο Ferrari βρέθηκαν οι McLaren.

Ο Kimi Antonelli δεν είχε καθόλου εύκολη Παρασκευή στη Βουδαπέστη. Αρχικά δεν έτρεξε στο Pr 1 αφού όπως αναφέραμε η Mercedes χρησιμοποίησε τον Φρέντερικ Βέστι στο μονοθέσιό του για να καλύψει την υποχρεωτική συμμετοχή rookie οδηγού. Αυτό σήμαινε ότι ο νεαρός Ιταλός μπήκε κατευθείαν στο FP2, χωρίς να έχει αποκτήσει αίσθηση της πίστας και του στησίματος της W17. Δυσκολεύτηκε να βρει ισορροπία στο μονοθέσιο.

Η Mercedes παραδέχθηκε ότι τόσο ο Antonelli όσο και ο Russell, δεν ήταν ευχαριστημένοι με το balance του αυτοκινήτου στο Hungaroring, ιδιαίτερα στις αργές στροφές. Πριν ξεκινήσει ο Antonelli να βρίσκει το ρυθμό του βγήκε κόκκινη σημαία από έξοδο μονοθεσίου. Ο νεαρός πιλότος της Mercedes έχει δείξει αρκετές φορές φέτος ότι προσαρμόζεται γρήγορα από τη μία ημέρα στην άλλη, επομένως δεν θα αποτελέσει έκπληξη αν εμφανιστεί πολύ πιο ανταγωνιστικός σήμερα. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Lando Norris (+0.499),

Ο Franco Colapinto δεν τα κατάφερε και πάλι αφού είχε μια εντυπωσιακή έξοδο στην τελευταία στροφή της πίστας.

Το θερμόμετρο ανεβαίνει στην Βουδαπέστη

Τα τελευταία δύο χρόνια, η πίστα έχει υποβληθεί σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακαίνισης, που άλλαξε μορφή στα πάντοκ, στις περιοχές φιλοξενίας φιλάθλων, καθώς και στην πίστα και στις κερκίδες. Για το Ουγγρικό Grand Prix του 2026, οι στροφές 1 και 12 έχουν ασφαλτοστρωθεί ξανά, σε συνέχεια των περσινών εργασιών στο pit lane και την ευθεία εκκίνησης.

Η πίστα έχει μήκος 4.381 μέτρα και διαθέτει 14 στροφές. Συχνά συγκρίνεται με πίστα καρτ λόγω του μικρού της μήκους και τις εναλλασσόμενες στροφές. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν την πρόκληση των πολυπληθών στροφών, ορισμένες από τις οποίες είναι 180°, τις οποίες διανύουν 70 φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Για αυτόν τον λόγο, το σετάρισμα των μονοθεσίων είναι συνήθως πολύ παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιούνται στο Monaco.

Η Pirelli ακολουθεί την τακτική που είχε στο Πριγκιπάτο του Μονακό. Οι τρεις μαλακότερες γόμες της γκάμας θα χρησιμοποιηθούν και στη Βουδαπέστη. Η C3 (σκληρή), η C4 (μέση) και η C5 (μαλακή) αποτελούν ιδανική επιλογή για μια αργή πίστα όπου η πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση των αλλαγών κατεύθυνσης. Η επιφάνεια έχει μειωμένη τραχύτητα λόγω της ηλικίας των τμημάτων ασφάλτου που δεν έχουν ξαναστρωθεί.

Έτσι τα επίπεδα πρόσφυσης είναι από τα χαμηλότερα της σεζόν, με σημαντική βελτίωση του κρατήματος της πίστας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Οι θερμοκρασίες της πίστας στο Hungaroring είναι συνήθως οι υψηλότερες που καταγράφονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Η θερμική καταπόνηση είναι επομένως ένας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των ελαστικών, ιδιαίτερα στον πίσω άξονα λόγω της επιτάχυνσης στην έξοδο των αργών στροφών. Τοπική παραμόρφωση λόγω υπερθέρμανσης (graining) ενδέχεται επίσης να εμφανιστεί στις μαλακότερες γόμες.

Η φθορά των ελαστικών αναμένεται να φέρει τις στρατηγικές της μιας ή των δυο αλλαγών πολύ κοντά όσον αφορά στον συνολικό χρόνο αγώνα. Η επιλογή μεταξύ των δύο θα επηρεαστεί επίσης από παραμέτρους όπως η θέση στην πίστα, σε μια διαδρομή όπου το προσπέρασμα μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο. Με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι ομάδες είναι πιθανό να προτιμήσουν τις δύο σκληρότερες γόμες. Μετά το Ουγγρικό Grand Prix, η Pirelli θα παραμείνει στη Βουδαπέστη με τις Aston Martin, Audi και Alpine για δύο ημέρες δοκιμών εξέλιξης, Τρίτη και Τετάρτη, για την ανάπτυξη των ελαστικών της επόμενης χρονιάς.

Ο οδηγός με τις περισσότερες νίκες στην πίστα του Hungaroring είναι ο Lewis Hamilton με οκτώ νίκες, τέσσερις περισσότερες από τον Michael Schumacher. Η McLaren, με 13 νίκες, είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στη Βουδαπέστη. Τρεις οδηγοί στο σημερινό grid έχουν κατακτήσει την πρώτη τους νίκη στη Formula 1 στην Ουγγαρία: ο Fernando Alonso το 2003 με τη Renault, ο Esteban Ocon το 2021 με την Alpine, η οποία ήταν επίσης η πρώτη νίκη της ομάδας και ο Oscar Piastri το 2024 με τη McLaren.