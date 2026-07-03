Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Μετά τις χθεσινές εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στην περιοχή όπου την Κυριακή θα γίνει ο 9ος αγώνας της χρονιάς, οδηγοί και μηχανικοί πιάνουν δουλειά ενόψει το αγώνα.

Μέχρι σήμερα έχουμε τρείς νικητές σε 8 Grand Prix: Ο Antonelli έχει 5 νίκες, ο Russell 2 και ο Hamilton 1. Η Mercedes έχει το πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο και προπορεύεται στην βαθμολογία των κατασκευαστών.

Το Silverstone Circuit δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Πρόκειται για έναν από τους πιο ιστορικούς αγώνες του θεσμού, καθώς εκεί διεξήχθη και ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος το 1950.

Η δράση ξεκινάει σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, με το FP1 (ελεύθερα δοκιμαστικά) στις 14.30 (ώρα Ελλάδος). Λόγω του ότι θα γίνει αύριο αγώνας Sprint, σήμερα το απόγευμα στις 18.30 θα γίνει το Sprint Qualifying.

Αύριο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 14.00 θα γίνει ο αγώνας Sprint και το απόγευμα στις 18.00 θα γίνει το Qualifying για την Pole Position της Κυριακής.

Τα ελεύθερα δοκιμαστικά, τα Sprint και ο αγώνας θα μεταδοθούν live από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro.

Σάββατο: Sprint Race και οι κατατακτήριες δοκιμές για τον κυρίως αγώνα.

Η πίστα του Silverstone παραμένει μία από τις ταχύτερες του πρωταθλήματος, με εμβληματικές στροφές όπως οι Copse, Maggotts και Becketts. Ωστόσο, οι νέοι τεχνικοί κανονισμοί του 2026 αναμένεται να αλλάξουν τον τρόπο οδήγησης, καθώς οι οδηγοί θα πρέπει να διαχειρίζονται περισσότερο την ηλεκτρική ενέργεια των μονοθεσίων. Την Κυριακή 5 Ιουλίου οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 52 γύρους και θα καλύψουν συνολικά 306,198 χλμ.

Αυτό το Grand Prix ( σχετικό θέμα: https://www.zougla.gr/automoto/racing/f1-stis-5-iouliou-to-grand-prix-sto-silverstone-antonelli-russell-hamilton-kai-verstappen-theloun-niki/) στο Silverstone είναι το 77ο επί βρετανικού εδάφους. Πέρυσι κέρδισε τον αγώνα ο Lando Norris και το 2024 νικητής ήταν ο L. Hamilton. Στην πίστα αυτή ο Hamilton έχει ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου εννέα φορές.

Σε μία ακτίνα 100km από την πίστα του Silverston έχουν την έδρα τους οι περισσότερες ομάδες της F1. Είναι η Aston Martin, η Mercedes, η Red Bull, η Alpine, η Haas, η McLaren και η Williams.

Η εξέλιξη του πρωταθλήματος είναι συναρπαστική με αμφίρροπες μάχες και απρόβλεπτα αποτελέσματα σε κάθε αγώνα. Η Mercedes έχει το προβάδισμα στους κατασκευαστές μιας και έχει το πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο.

Η πίστα στο Silverstone δεν έχει αργές στροφές ούτε έχει σημεία ακραίου φρεναρίσματος. Εκεί γίνεται το απόλυτο τεστ αεροδυναμικής απόδοσης. Τα 5891m της διαδρομής είναι μια συνεχή αλληλουχία γρήγορων στροφών (18), που φέρνουν στα όριά τους μηχανές και ανθρώπους.

Ειδικά η τριπλέτα στροφών Μπέκετς, Μάγκοτς, Τσάπελ, είναι μοναδική στην F1. Οι ομάδες φέτος θα έχουν στη διάθεση τους τις σκληρές γόμες: C1, C2, C3.

Ο καιρός θα είναι καλός και η θερμοκρασία την Κυριακή θα φτάσει τους 27 βαθμούς.

Μέχρι τώρα έχουμε 3 νικητές σε 8 Grand Prix: Ο Αντονέλι έχει 5 νίκες, ο Ράσελ 2 και ο Χάμιλτον 1. Η Mercedes έχει το προβάδισμα στους κατασκευαστές και το πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο. Ως πίστα το Σίλβερστον είναι το απόλυτο τεστ αεροδυναμικής απόδοσης. Δεν έχει μεγάλες ευθείες, δεν έχει αργές στροφές, δεν έχει σημεία ακραίου φρεναρίσματος. Τα 5891m της διαδρομής είναι μια συνεχή αλληλουχία γρήγορων στροφών (18), που φέρνουν στα όριά τους μηχανές και ανθρώπους. Ειδικά η τριπλέτα στροφών Μπέκετς, Μάγκοτς, Τσάπελ, είναι μοναδική στην F1. Ο αγώνας διαρκεί 52 γύρους και η Pirelli έχει στη διάθεση όλων των ομάδων τις σκληρές γόμες: C1, C2, C3. Η πρόβλεψη του καιρού κάνει λόγο για ζέστη, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Η εκπομπή «Formula 1 Show», την Κυριακή θα ξεκινήσει στις 16:00, μία ώρα πριν την εκκίνηση του αγώνα, θα είναι όπως πάντα, γεμάτη ρεπορτάζ και αποκλειστικά θέματα. Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκονται οι Μαρία Θωμά, Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης με καλεσμένη την μουσικό Μάγδα Βαρούχα. Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories».