Του Περικλή Χαλάτση

Πάντα σε μια εκκίνηση σε αγώνα της F1, αυτό που όλοι φοβούνται είναι να μην ακουμπήσει κάποιο από τα μονοθέσια, γίνει ατύχημα και βγει η κόκκινη σημαία. Όλοι οι πιλότοι γνωρίζουν ότι μια έξοδος σημαίνει και χάσιμο βαθμών. Ωστόσο η λογική στην εκκίνηση σταματά και ο κύριος στόχος είναι η πρώτη στροφή.

Σήμερα, σε μία ώρα από τώρα, στις 16.00 (ώρα Ελλάδος) ξεκινάει το Circuit de Barcelona-Catalunya. Είναι το 7ο Grand Prix της χρονιάς.

Στην πρώτη θέση του Grid βρίσκεται ο George Russell και στη 2η ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Lewis Hamilton. Ακριβώς πίσω από τον Russell είναι ο Antonelli και στην 4η θέση πίσω από τον Hamilton είναι ο Norris.

Στους έξι προηγούμενους αγώνες μία νίκη έχει πάρει ο George Russell και τις άλλες πέντε ο Kimi Antonelli. Δηλαδή η Mercedes έχει κερδίσει και τα έξι Grand Prix.

Η σημερινή εκκίνηση- Οι θέσεις των μονοθεσίων

Ο 19χρονος πιλότος της Mercedes έχει πάρει απόφαση να «χυμήξει» και να στρίψει πρώτος. Θα του δώσει όμως τέτοια ευκαιρία ο ομόσταυλός του; Μάλλον όχι. Όποτε όλα είναι πιθανά να συμβούν.

Ο Hamilton που έχει και μεγαλύτερη εμπειρία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί το λάθος του των δύο πιλότων της Mercedes. Το θέμα είναι και ποια γόμα θα επιλέξει ο καθένας για την εκκίνηση. Μια γόμα που θα βοηθήσει στην εκκίνηση σημαίνει και χάσιμο χρόνου από το γρήγορο και αναγκαστικό pit stop.

Ο Antonelli αν ακολουθήσει τη σωστή στρατηγική δεν θα πρέπει να επιχειρήσει να στρίψει πρώτος. Δεν τον συμφέρει μια επαφή με άλλο μονοθέσιο. Στη βαθμολογία βρίσκεται μακράν από τον δεύτερο. Ο Antonelli έχει 156 βαθμούς και ο Hamilton που βρίσκεται στην 2η θέση έχει 90 βαθμούς. Ο Russell ακολουθεί με 88, ο Leclerc με 75 και ο Piastri με 58 βαθμούς.

Στους κατασκευαστές η Mercedes προηγείται με 244 βαθμούς, ακολουθεί η Ferrari με 165 βαθμούς, η McLaren με 116 και η Red Bull Racing με 69 βαθμούς.

Ο Toto Wolff μετά τη χθεσινή Pole Position του Russell και μετά τα παράπονα του Antonelli στον αγώνα του Καναδά ( είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του μέσω ασυρμάτου για τον Russell στον αγώνα sprint), ξεκαθάρισε ότι έχει δώσει το ελεύθερο στους οδηγούς του να αγωνισθούν όπως θέλουν αλλά με την προϋπόθεση να μην το παρακάνουν και συγκρουσθούν. Γιατί πάντα σε μια εκκίνηση όταν δύο μονοθέσια πάνε να στρίψουν μαζί κινδυνεύουν με σύγκρουση και έξοδο.

Ο νεαρός Ιταλός, δήλωσε ότι θα υπακούσει στην εντολή του Wolff. Αν και λίγη ώρα πριν όταν ο αρχηγός τους πήρε θέση υπερ του Russell λέγοντας ότι ο Βρετανός είναι ένας οδηγός παγκόσμιου επιπέδου και το γεγονός ότι δεν είναι πρώτος οφείλεται στις ατυχίες που είχε, ο Kimi έμεινε σιωπηλός και απέφυγε να το σχολιάσει.

Ο αγώνας σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου θα ξεκινήσει στις 16:00 (ώρα Ελλάδος) και θα μεταδοθεί ζωντανά από τα συνδρομητικά κανάλια του ΑΝΤ1+ και της F1 TV Pro. Όσοι δεν είναι συνδρομητές στον Ant1+ μπορούν να παρακολουθήσουν τον αγώνα ετεροχρονισμένα στις 16:30 από το ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.