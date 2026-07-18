Η χθεσινή ημέρα είχε νικητή στο Practice 1 τον Max Verstappen και στο Practice 2 τον νεαρό Kimi Antonelli. Στις 13.30-14.30 θα γίνει το Practice 3 και θα ακολουθήσει το Qualifying: 17.00-18.00.

Γύρω από την πίστα στο Spa-Francorchamps εκατοντάδες χιλιάδες φίλοι της F1 έχουν στρατοπεδεύσει από την Πέμπτη το απόγευμα. Στις κερκίδες δεν υπάρχει ούτε μια θέση ελεύθερη.

Πάντα ο αγώνας της F1 στο Βέλγιο συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Η πίστα του Spa με τις 19 στροφές και τους 44 γύρους, πάντα προσφέρει θέαμα.

Χθες, Παρασκευή, έγιναν τα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά ( FP1 και FP2). Ο Max Verstappen (Red Bull) ξεκίνησε δυναμικά και σημείωσε στο Practice 1 τον ταχύτερο χρόνο. Η τριάδα έχει ώς εξής: Max Verstappen (Red Bull),Lewis Hamilton (Ferrari),Charles Leclerc (Ferrari).

Στη 2η περίοδο των ελεύθερων δοκιμαστικών η Mercedes με τον Antonelli πέρασε στην αντεπίθεση. Ο νεαρός Ιταλός σημείωσε τον καλύτερο χρόνο της ημέρας. Η τριάδα έχει ώς εξής: Kimi Antonelli (Mercedes), Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull).

Ο αγώνας διακόπηκε δύο φορές με κόκκινη σημαία

Την πρώτη φορά γιατί ο Verstappen πάτησε στο εξωτερικό της πίστας και γέμισε την πίστα με χαλίκια.

To FP2 διακόπηκε και πάλι λόγω του σφοδρού ατυχήματος που είχε ο Pierre Gasly στην Campus. Ο Gasly βγήκε εκτός πίστας στην προσέγγιση της στροφής Stavelot, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και έσπασε την πίσω πτέρυγα του μονοθεσίου του.

Νωρίτερα, ο γρήγορος χρόνος του Γάλλου διεγράφη, καθώς παραβίασε τα όρια της πίστας. H δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών άρχισε και πάλι στις 18:58 Ελλάδας, χωρίς ωστόσο να αλλάξει κάτι στην κατάταξη

Η McLaren αποκάλυψε την αιτία που ο Oscar Piastri πάρκαρε το μονοθέσιό του στις παρυφές της ευθείας Kemmel. Ανέφερε ότι είχε διαρροή στο υδραυλικό σύστημα.

Η συνέχεια το μεσημέρι με το Practice 3 (13.30) και το απόγευμα (17.00) θα ακολουθήσουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά.