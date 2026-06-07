Του Περικλή Χαλάτση

Το νέο φαινόμενο της F1 είναι ο 19χρονος πιλότος της Mercedes, ο Kimi Antonelli. Μπορεί στα πέντε πρώτα Grand Prix να έχει κερδίσει τα τέσσερα, μπορεί χθες στις κατακτήτριες δοκιμές να κέρδισε την Pole Position όμως υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στην εκκίνηση. Στη δεύτερη θέση του grid θα βρίσκεται ο Max Verstappen με τέσσερις παγκόσμιους τίτλους και ακριβώς πίσω στην τρίτη θέση θα βρίσκεται ο Lewis Hamilton με επτά παγκόσμιους τίτλους.

Όσο γρήγορος πιλότος και να είσαι ο Antonelli ας μην ξεχνάμε είναι μόλις 19 ετών και η εμπειρία του στις εκκινήσεις δεν μπορεί να συγκριθεί με τους δύο «γκουρού» της F1.

Θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρει να στρίψει ο Kimi πρώτος. Κάτω από την πίεση του Max και του Lewis, δεν θα είναι και τόσο εύκολο να έχει τη συγκέντρωση που απαιτείται για την πιο κρίσιμη ίσως εκκίνηση από όλα τα Grand Prix της χρονιάς.

Η ιστορία έχει δείξει ότι όποιος πιλότος στρίβει πρώτος τερματίζει και πρώτος. Οι προσπεράσεις είναι εξαιρετικά δύσκολες, η πίστα είναι ο δημόσιος δρόμος του Πριγκιπάτου στο Μονακό και η μεγαλύτερη διαδρομή έχει μπαριέρες. Τα μονοθέσια περνούν ξυστά και πολλές φορές έχουμε μικροατυχήματα με αποτέλεσμα να βλέπουμε είτε αυτοκίνητο ασφαλείας είτε να βγαίνει η κόκκινη σημαία. Έχουμε μεγάλη αγωνία να δούμε ένα ο «μικρός» θα καταφέρει να στρίψει πρώτος.

Η σειρά εκκίνησης

Αλλαγή από τη FIA αποκλειστικά για τον αγώνα στο Μονακό

‘Όπως γνωρίζετε από φέτος τα μονοθέσια διαθέτουν τα νέα active aero φτερά, που ανοίγουν στις ευθείες για να μειώνουν την αντίσταση του αέρα και να αυξάνουν την τελική ταχύτητα. Είναι το λεγόμενο “Straight Mode” που είναι και ο διάδοχος του DRS.

Για τον αγώνα στο Monte Carlo η FIA αποφάσισε για λόγους ασφαλείας να απενεργοποιήσει πλήρως το σύστημα ενεργής αεροδυναμικής. Το διευκρινίζουμε για να καταλάβετε για ποιο λόγο οι πιλότοι δεν θα ενεργοποιούν το Straight Mode.

Η πίστα είναι εξαιρετικά στενή και με ελάχιστα περιθώρια διαφυγής. Ασφαλές σημείο δεν υπάρχει και έτσι τα φτερά στα μονοθέσια θα «μείνουν» στη θέση τους.

Ο αγώνας στην τηλεόραση του Ant1

Η εκπομπή «Formula 1 Show» σήμερα Κυριακή 7 Ιουνίου θα ξεκινήσει στις 15:00 σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ . Οι απεσταλμένοι του Ant1, Μαρία Θωμά και Πάνος Σεϊτανίδη, θα μεταφέρουν το κλίμα από το Μονακό σε απευθείας σύνδεση. Η εκπομπή θα έχει όπως πάντα πολλές αποκλειστικότητες.

Λίγο πριν από τον αγώνα θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις συνεντεύξεις του Fernando Alonso, που μιλάει στον Πάνο Σεϊτανίδη για την πατρότητα, αλλά και για τα περιθώρια ανάκαμψης της Aston Martin, ενώ ο teammate του Lance Stroll μοιράζεται τις εμπειρίες και τις συγκινήσεις που του προσέφερε η συμμετοχή σε αγώνες GT.

O Pierre Gasly σχολιάζει το δυναμικό ξεκίνημα της Alpine στη σεζόν, ενώ στην κάμερα του ΑΝΤ1 μιλά και η Ivana Knöll, η πιο διάσημη «οπαδός» της Κροατίας που έχει τραβήξει τα βλέμματα στα paddock.

Μετά το τέλος της εκπομπής «Formula 1 Show», η δράση συνεχίζεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ με το «Formula 1 Stories».

Οι Τάκης Πουρναράκης και Πάνος Σεϊτανίδης θυμούνται το θρυλικό Grand Prix του Μονακό το 1996, έναν από τους πιο χαοτικούς και απρόβλεπτους αγώνες στην ιστορία της Formula 1. Η έντονη βροχόπτωση και τα πολλαπλά ατυχήματα οδήγησαν σε έναν αγώνα-επιβίωσης, όπου μόλις 4 μονοθέσια κατάφεραν να τερματίσουν. Ο Michael Schumacher ξεκίνησε από την pole, αλλά εγκατέλειψε νωρίς μετά από επαφή με τις μπαριέρες, ενώ ο Damon Hill πήρε προσωρινά το προβάδισμα, πριν και εκείνος εγκαταλείψει λόγω μηχανικού προβλήματος.

Η εξέλιξη του αγώνα έφερε τον Olivier Panis να εκμεταλλευτεί τις συνθήκες και να φτάσει σε μια ιστορική νίκη για τη Ligier, την πρώτη της μετά από 15 χρόνια και την τελευταία μέχρι σήμερα. Στο βάθρο τον ακολούθησαν οι David Coulthard και Johnny Herbert. Μόλις 3 από τους 22 οδηγούς που εκκίνησαν είδαν την καρό σημαία, στον χαμηλότερο αριθμό τερματισμών στην ιστορία της Formula 1. Ο Heinz-Harald Frentzen κατατάχθηκε 4ος, παρότι είχε εγκαταλείψει λίγο πριν το τέλος, λόγω συμπλήρωσης του 95% των γύρων.