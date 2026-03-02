Ο πρώτος αγώνας της F1 για το 2026 θα γίνει στην Μελβούρνη. Φέτος στο πρόγραμμα υπάρχουν 24 αγώνες που θα γίνουν στις πέντε ηπείρους. Έντεκα ομάδες με 22 πιλότους θα προσπαθήσουν να ανταποκριθούν στους νέους κανόνες της FIA. Τι άραγε θα γίνει με τους εν μέρει ηλεκτρικούς κινητήρες.

Τα φώτα της δημοσιότητας για την F1 είναι ήδη στραμμένα στην Αυστραλία. Η Μελβούρνη, όπου βρίσκεται και η πίστα του Albert Park, έχει αρχίσει να γεμίζει από φίλους της F1 που καταφθάνουν από όλα τα σημεία της γης προκειμένου να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Μπορεί οι ομάδες της F1 να έκαναν δοκιμές πριν από δύο εβδομάδες στο Μπαχρέιν όμως είναι σίγουρο ότι τις πραγματικές δυνατότητες των μονοθέσιων ακόμη δεν τις ξέρουμε. Φέτος θα δούμε στο πρωτάθλημα δύο νέες ομάδες. Η μία είναι της AUDI και η άλλη της Cadillac.

Όλα τα μονοθέσια, οι πιλότοι και οι μηχανικοί βρίσκονται ήδη στην Μελβούρνη και από την Παρασκευή ( 6 Μαρτίου) θα ξεκινήσουν τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Εκεί θα δούμε και εμείς πως θα λειτουργήσουν τα μονοθέσια με τις υβριδικές μηχανές. Η F1 εστιάζει σε μια απλούστερη, αλλά πολύ πιο ισχυρή ηλεκτρική αρχιτεκτονική. Η νέα υβριδική μηχανή στηρίζεται σε κατανομή ισχύος 50/50 μεταξύ του κινητήρα εσωτερικής καύσης και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Φέτος τα μονοθέσια θα είναι τα πιο αποδοτικά που έχουμε δει στην ιστορία της F1. Η στροφή στην ηλεκτρική ισχύ, σε συνδυασμό με τη χρήση 100% βιώσιμων καυσίμων ισχύς του συστήματος ανάκτησης ενέργειας (MGU-K) τριπλασιάστηκε και ανεβάζει από τα 120kW στα 350kW. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οι κατασκευαστές στη νέα λογική. Γιατί Έχουμε δεν έχουμε δει σε συνθήκες αγώνα, την πραγματική δύναμη των ομάδων.

Στην έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, της 77ης σεζόν της F1 θα δούμε μία από τις πιο καθοριστικές και επαναστατικές τεχνολογίες στην ιστορία του αθλήματος. Μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη τεχνική επανάσταση.

Έχουμε νέες ομάδες (AUDI και Cadillac) νέους οδηγούς, νέους τεχνικούς κανονισμούς, νέες διαδρομές μα πάνω από όλα μία εντελώς νέα φιλοσοφία στην αεροδυναμική.

Η πρεμιέρα για τους Ευρωπαίους φίλους της F1 θα είναι δύσκολη, λόγω της διαφοράς της ώρας που έχουμε με την Αυστραλία.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 03.30 (ώρα Ελλάδος) θα γίνουν τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά (Practice 1). Την ίδια ημέρα στις 07.00 ( 16.00 ώρα Αυστραλίας) θα γίνουν τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά (Practice 2)

Το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 03.30 (ώρα Ελλάδος) θα γίνουν τα τρία ελεύθερα δοκιμαστικά (Practice 3).

Την ίδια ημέρα στις 07.00 ( ώρα Ελλάδος και 16.00 ώρα Αυστραλίας) θα ξεκινήσουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά. Tο πρώτο Qualifying της χρονιάς θα τελειώσει μετά από δοκιμασίες μιας ώρας και εκεί θα δούμε ποιος ήταν ποιο γρήγορος και θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει από την πρώτη γραμμή του grid την Κυριακή 8 Μαρτίου. Ο αγώνας την Κυριακή θα ξεκινήσει στις 06.00 το πρωί (15.00 ώρα Αυστραλίας).

Για πρώτη φορά αγώνας στην πίστα του Albert Park έγινε το 1996. Οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 58 γύρους την πίστα μήκους 5.278 χλμ και θα καλύψουν μέχρι να πέσει η καρό σημαία 306.124 km. Τον ταχύτερο γύρο στην πίστα έχει κάνει το 2024 ο Charles Leclerc (1.19.813).

Τα ανεπίσημα δοκιμαστικά, το Qualifying και τον αγώνα θα τα δείξουν σε απευθείας μετάδοση τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV Pro. Τον αγώνα την Κυριακή θα τον μεταδώσει το ελεύθερο κανάλι του Ant1.

Λέμε πίστα του Albert Park αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι ακριβώς πίστα. Το 1993 έγινε μια συμφωνία των διοργανωτών του αγώνα με την ηγεσία της F1 ώστε ο αγώνας να γίνεται σε ένα κομμάτι πίστας και ένα άλλο κομμάτι στους δρόμους της πόλης γύρω από το Albert Park. Είναι οι δρόμοι Aughtie Drive και Lakeside Drive.

Λόγω της ιδιομορφίας του αγώνα τα καλά κομμάτια είναι μετρημένα. Πολύ καλό σημείο είναι η κερκίδα Waite με θέα τη Στροφή 10, η κερκίδα Brabham που έχει καλή θέα στο εξωτερικό της Στροφής 2. Εκεί τα μονοθέσια στριμώχνονται για μια καλύτερη θέση μέσα από το πρώτο σικέιν. Καλά όμως είναι και τα σημεία στην απέναντι πλευρά της λίμνης όπου φαίνονται οι στροφές 8-9 ή 9-10. Εκεί οι θεατές συνδυάζουν τον αγώνα και το πικνίκ.