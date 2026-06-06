Του Περικλή Χαλάτση

Ο 19χρονος πιλότος της Mercedes που μέχρι το 2024 έβλεπε τους αγώνες της F1 από τη θέση των κερκίδων, αφού ήταν ανήλικος, το 2026 κάνει την έκπληξη και κερδίζει τον έναν αγώνα μετά τον άλλον, αφήνοντας άναυδους τους παγκόσμιους πρωταθλητές.

Στους πέντε πρώτους αγώνες της χρονιάς έχει κερδίσει τους τέσσερις, και αν αύριο κάνει μια καλή εκκίνηση και στρίψει πρώτος, τότε θα καταφέρει να ανέβει στην πρώτη θέση του βάθρου.

Οι καλύτεροι χρόνοι στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά:

Στο Q1 καλύτερο χρόνο έκαναν οι Leclerc, Verstappen και Antonelli.

Στο Q2 καλύτερο χρόνο έκαναν οι Verstappen, Antonelli και Hadjar

Στο Q3 όλα παίχθηκαν στα δύο τελευταία λεπτά. Την ώρα που όλα έδειχναν ότι ο Charles Leclerc θα κερδίσει την Pole Position εμφανίσθηκε ο Max Verstappen γιατί έκανε τον απόλυτο χρόνο. Και ενώ όλοι έλεγαν ότι ο Max θα είναι ο νικητής, εμφανίσθηκε ο 19χρονος πιλότος της Mercedes και ανέτρεψε τις προβλέψεις. Την ίδια ώρα ο Leclerc βλέποντας να χάνει την πρωτιά επιχείρησε να κάνει ακόμη ένα γύρο. Και εκεί έκανε ένα ολέθριο λάθος. Χτύπησε τον πίσω άξονα του μονοθέσιου του. Ποια είναι η ζημιά και από ποια θέση θα ξεκινήσει αύριο τον αγώνα, ακόμη δεν γνωρίζουμε.

Η σειρά της αυριανής εκκίνησης είναι Antonelli με χρόνο 1.12.051, Verstappen (+0.043) και Hamilton (+0.228). Μετά το τέλος των χρονομετρημένων δοκιμών ο πρώτος που πήγε κοντά στον Antonelli ήταν ο Hamilton ο οποίος τον αγκάλιασε και του έδωσε τα συγχαρητήριά του. Την ίδια ώρα ο άνθρωπος που τον επέλεξε και τον εμπιστεύτηκε στην ομάδα της Mercedes ήταν ο Toto Wolff, μόνο που δεν έκλαιγε από τη χαρά του.

Η σειρά εκκίνησης και οι χρόνοι:

Στο Q1

Ο Gabriel Bortoleto έκανε ένα λάθος λίγα λεπτά πριν τελειώσει το Q1΄, έχασε τον έλεγχο και χτύπησε πάνω στις μπαριέρες. Ο Bortoleto δεν έπαθε τίποτα, αλλά προξένησε ζημιά στη μπροστινή ανάρτηση του Audi.

Practice 3

Πριν από το qualifying έγινε το Practice 3. Μετά τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά, χθες Παρασκευή καλύτερο χρόνο έκανε ο Charles Leclerc, στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά καλύτερο χρόνο έκανε ο Lewis Hamilton και σήμερα Σάββατο, 6/6 στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά καλύτερο χρόνο έκανε ο Kimi Antonelli. Ο Ιταλός πιλότος της Mercedes έκανε 1:12.720 και ήταν ταχύτερος από τις δύο Ferrari των Leclerc και Hamilton που περιορίστηκαν στην δεύτερη και την τρίτη θέση αντίστοιχα. Στην 4η θέση στα ανεπίσημα δοκιμαστικά ήταν ο George Russell.

Στα δοκιμαστικά της F1 στο Μονακό παραβρέθηκαν εκατοντάδες επίσημοι. Ανάμεσά τους και η Kim Kardashian

Με ανακοίνωσή της η Scuderia Ferrari ανακοίνωσε ότι ο επικεφαλής της ομάδας Fred Vasseur για λόγους δεν θα βρίσκεται στην πίστα και θα τον αντικαταστήσει ο Jérôme d’Ambrosio.

Τα προβλήματα στην Cadillac συνεχίστηκαν και το Σάββατο, στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά. Τόσο ο Sergio Perez ( το φρένο από το δεξί ελαστικό πήρε φωτιά ), όσο και ο Valtteri Bottas είδε να βγαίνουν καπνοί από το αριστερό ελαστικό. Ο Liam Lawson αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με την υποστροφή.

Λίγο πριν συμπληρωθεί ο πρώτος μισός χρόνος του FP3, βγήκε η κίτρινη σημαία. Ο Franco Colapinto είχε τετακέ στο Grand Hotel Chicaine. Κόκκινη σημαία βγήκε γιατί ο Oliver Bearman χτύπησε το πίσω μέρος του μονοθεσίου του στο σκονισμένο κομμάτι της Massenet.