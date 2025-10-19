Του Γιώργου Παλληκάρη

To 19o Grand Prix είχε απόλυτο θριαμβευτή τον Ολλανδό, ο οποίος τα πήρε όλα. Αλάνθαστος, απλησίαστος, δεν άφησε περιθώρια απειλής και πήρε μία άνετη νίκη. Ο Leclerc θα παραδώσει μαθήματα άμυνας, όμως στο τέλος του αγώνα ο Norris θα του ¨κλέψει” την δεύτερη θέση του πόντιουμ. Μία εξαιρετική μάχη που κράτησε σε όλο τον αγώνα, ενώ ο δεύτερος οδηγός της Ferrari, Hamilton, θα τερματίσει τέταρτος, μπροστά από τον Piastri. Ο αγώνας τέθηκε μόνο μια φορά υπό καθεστώς Virtual Safety Car μετά από επαφή του Sainz με τον Antonelli, με τον οδηγό της Williams να εγκαταλείπει.

Η πίστα



Στο “Circuit of the Americas” του Τέξας, για πρώτη φορά αγώνας της F1 έγινε το 2012. Η πίστα έχει μήκος 5.513 μέτρα, διαθέτει 20 στροφές, μερικές εκ των οποίων είναι εξαιρετικά γρήγορες, ενώ οι οδηγοί σε 56 γύρους καλύπτουν συνολικά 308,728χλμ.

Η σειρά εκκίνησης

Ο Max Verstappen πρώτα κέρδισε τον αγώνα Sprint (εκμεταλλευόμενος και το δώρο-λάθος που του έκαναν οι δύο McLaren), και στη συνέχεια εξασφάλισε και την Pole Position για τον σημερινό αγώνα, δείχνοντας πως κάνει σε όλους… πλάκα. Ο μέχρι πριν λίγες εβδομάδες “ξεγραμμένος” από το φετινό πρωτάθλημα Ολλανδός, πλέον έχει αγχώσει απίστευτα τους πρωτοπόρους Piastri και Norris. Στο σημερινό αγώνα λοιπόν πρώτος στο grid ξεκίνησε ο Verstappen και ακολουθούσαν οι: Norris – Leclerc – Russell – Hamilton – Piastri -Antonelli – Bearman – Sainz – Alonso.

Θερμοκρασία αέρα: 32 Βάθμοι Κελσίου

Θερμοκρασία οδοστρώματος:43 Βαθμοί Κελσίου

Θεατές 3ημέρου: 400.000

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Ολλανδός, όπως συνηθίζει, θα κάνει πολύ καλή εκκίνηση και θα προστατέψει την πρώτη θέση από τον δεύτερο Norris. Ένα Norris που θα περάσει ο Leclerc και θα βρεθεί τρίτος, ενώ ο τέταρτος Russell θα βρεθεί 6ος, καθώς θα τον περάσουν και ο Hamilton και ο Piastri.

Leclerc into P2! 👊 Let’s take a look at how the Grand Prix started… 💨#F1 #USGP pic.twitter.com/m040BRcqWr — Formula 1 (@F1) October 19, 2025

Έτσι, μετά το τέλος του πρώτου γύρου ο Ολλανδός θα αποκτήσει απόσταση ασφαλείας με τον Leclerc δεύτερο, τον Norris τρίτο, τον Hamilton τέταρτο και τον Piastri πέμπτο.

Στον 6ο γύρο, ο Carlos Sainz θα χτυπήσει τον πίσω τροχό της Mercedes του Antonelli. Από την επαφή ο δεύτερος θα φέρει μισή σβούρα αλλά θα συνεχίσει τον αγώνα, ο Sainz όμως θα εγκαταλείψει καθώς θα ακινητοποιηθεί στο σημείο εισόδου του Pit lane. Ο αγώνας θα τεθεί σε καθεστώς Virtual Safety Car μέχρι και τον γύρο 9, ώστε να απομακρυνθεί το μονοθέσιο με ασφάλεια.

Εντυπωσιακή η άμυνα που παίζει ο δεύτερος Leclerc στον τρίτο Norris για αρκετούς συνεχόμενους γύρους, παρά το γεγονός πως ο δεύτερος είναι συνεχώς εντός ζώνης DRS. Τελικά ο οδηγός της McLaren μετά από 5 γύρους πίεσης θα περάσει τον Μονεγάσκο στο τέλος της μεγάλης ευθείας.

Ο τελευταίος θα μπει για αλλαγή ελαστικών στον επόμενο γύρο, αφού πρώτα για μισό γύρο θα παίξει επικίνδυνη άμυνα στον… συμπαίκτη του Hamilton.

Στα μισά του αγώνα, με την θερμοκρασία να ανεβαίνει συνεχώς (οδόστρωμα 46 Βαθμοί Κελσίου), ο πρωτοπόρος Ολλανδός έχει αποκτήσει απόσταση 10 δευτ. από τον δεύτερο πλέον Norris, ενώ ο Hamilton παραμένει τρίτος με τον Piastri πίσω του. Βέβαια ακόμα κανείς από αυτούς δεν έχει μπει για αλλαγή ελαστικών.

Μετά τον γύρο 31 θα αρχίσουν οι οδηγοί των πρώτων θέσεων να μπαίνουν για αλλαγή ελαστικών και σχεδόν όλοι επιλέγουν φρέσκια μαλακή γόμα, ώστε να πάνε μέχρι το τέλος χωρίς άλλη δεύτερη αλλαγή. Ο πρωτοπόρος Verstappen θα μπει στα Pits στο γύρο 34, όμως είχε τόσο μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, που θα επιστρέψει πρώτος στην πίστα.

Στον επόμενο γύρο, 35, ο Oliver Bearman για να αποφύγει το απότομο φρενάρισμα του μπροστινού Tsunoda, θα “οργώσει” για αρκετά μέτρα το χώμα. Μετά από ένα τετ α κε θα συνεχίσει αλλά θα χάσει χρόνο. Ο Tsunoda παρά το αναίτιο φρενάρισμα του, δεν θα δεχθεί ποινή.

Ο Norris θα “κυνηγήσει” για πολλούς γύρους τον δεύτερο Leclerc (είχε ξαναβρεθεί δεύτερος ο Μονεγάσκος μετά το pit stop), όμως μετά από αρκετές προσπάθειες θα τα… παρατήσει και θα βρεθεί τελικά 3 δευτ. πίσω. Ο ίδιος θα πει στο team radio πως νιώθει ότι δεν έχει πρόσφυση και αδυνατεί να επιτεθεί. Όμως φαίνεται πως τελικά απλά έπαιρνε το χρόνο του, καθώς μετά από μερικούς γύρους θα πλησιάσει στο μισό δευτ. από τον Leclerc και τελικά θα επιτεθεί. Ο Μονεγάσκος παίζει απίθανη άμυνα, όμως ο Norris θα τον περάσει τελικά, ελάχιστους γύρους πριν τον τερματισμό.

Στους γύρους που θα απομείνουν δεν θα συμβεί κάτι αξιοσημείωτο και έτσι ο Ολλανδός θα δει πρώτος και ανενόχλητος την καρό σημαία, πολύ μπροστά από τον δεύτερο Norris.

Τελική κατάταξη: Verstappen – Norris – Leclerc – Hamilton – Piastri – Russell – Tsunoda – Hulkenberg – Bearman – Alonso – Lawson – Stroll- Antonelli – Ocon – Albon – Hadjar – Colapinto- Bortoleto- Gasly

Εγκαταλείψεις: Sainz

Επόμενο Grand Prix στο Μεξικό, στις 26 Οκτωβρίου.