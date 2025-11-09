Του Γιώργου Παλληκάρη

Ο Norris τα κέρδισε όλα αυτό το τριήμερο, Sprint και αγώνα, και κατάφερε να ξεφύγει 24 βαθμούς στο πρωτάθλημα, μπροστά από τον teammate του, Piastri. Στο σημερινό GP δεν απειλήθηκε στιγμή, μιας και ξεκίνησε πρώτος και τερμάτισε πρώτος, καθώς όσο εκείνος ανέβαζε ρυθμό, πίσω του γινόταν χαμός. Αρχικά στον πρώτο γύρο, ο Βραζιλιάνος Bortoleto θα έχει επαφή που θα τον αναγκάσει να εγκαταλείψει μπροστά στους χιλιάδες fans του. Στη συνέχεια μία καραμπόλα μεταξύ των Piastri – Antonelli – Leclerc, θα βγάλει εκτός μάχης τον οδηγός της Ferrari. Παράλληλα και ο Hamilton θα εγκαταλείψει καθώς μετά από αλλαγή αεροτομής λόγω επαφής, δεν είχε καλό ρυθμό για να κυνηγήσει το παραμικρό. Όσο όμως εξελίσσονταν όλα αυτά, ο Verstappen που ξεκίνησε τον αγώνα από το pit lane (λόγω αλλαγής κινητήρα), δεν σταμάτησε να ανεβαίνει θέση και τελικά θα τερματίσει τρίτος, πίσω από τον εξαιρετικό Antonelli της Mercedes. Κυριαρχία για McLaren και Norris, καταστροφή για Ferrari, ικανοποίηση για Mercedes.

Η πίστα



Η πίστα του Interlagos έχει μήκος 4,302χλμ. αλλά και έναν ενδιαφέροντα συνδυασμό από ευθείες και διάφορους τύπους στροφών, μαζί με 40 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Οι οδηγοί σε 71 γύρους, καλύπτουν 305,879χλμ. ενώ το ρεκόρ πίστας κατέχει από το 2018 ο Valtteri Bottas.

Θεατές 3ημέρου: 304.000

Θερμοκρασία οδοστρώματος: 31 Βαθμοί Κελσίου

Η σειρά εκκίνησης



Ο Norris κέρδισε και το Sprint αλλά και την Pole Position για το σημερινό Grand Prix. Πίσω του στο σημερικό αγώνα ξεκινούσε ο πολύ καλός rookie της Mercedes, Antonelli ενώ ακολουθούσαν οι: Leclerc – Piastri – Hadjar – Russell – Lawson – Bearman – Gasly – Hulkenberg. Να αναφέρουμε πως τόσο ο Ocon όσο και ο Verstappen, ξεκινούν από το pit lane καθώς και οι δύο άλλαξαν τον υβριδικό κινητήρα.

Πως κύλησε ο αγώνας

Τα πέντε φώτα έσβησαν και τα μονοθέσια ξεκίνησαν. Ο Norris θα προστατέψει την πρώτη θέση του, σε μία γενικά καθαρή εκκίνηση, στην οποία δεν υπήρχαν ανακατατάξεις στην πρώτη 10άδα. Στο τέλος του πρώτου γύρου όμως, ο τοπικός ήρωας και Βραζιλιάνος Bortoleto, θα έχει μικρή επαφή που θα τον ρίξει πάνω στα προστατευτικά. Η ζημιά είναι τέτοια που θα φέρει καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας αλλά και το άδοξο τέλος του σημερινού αγώνα για τον Bortoleto καθώς θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει (είχε τρομακτικό ατύχημα και στο Sprint, όμως η ομάδα του κατάφερε να επισκευάσει το μονοθέσιο ώστε να αγωνιστεί σήμερα).

Λίγο μετά το ατύχημα του Bortoleto, ο Hamilton θα έχει επαφή με τον Colapinto, από την οποία θα χάσει την αεροτομή του. Θα πραγματοποιήσει όμως ένα pit stop (πάντα υπό καθεστώς αυτοκινήτου ασφαλείας), στο οποίο θα του τοποθετηθεί νέα αεροτομή. Ο επτάκις πρωταθλητής θα επιστρέψει στον αγώνα στην τελευταία θέση, πίσω από τον Tsunoda.

To Safety Car αποχωρεί στον 5ο γύρο και έτσι επιστρέφει η αγωνιστική δράση. Στην επανεκκίνηση όμως, θα υπάρξει επαφή μεταξύ Piastri και Antonelli με τον δεύτερο να πέφτει πάνω στον Leclerc. Παραδόξως, τόσο ο Piastri, όσο και ο Antonelli δεν θα έχουν ζημιά, με τον Μονεγάσκο όμως (ο οποίος και δεν έφταιγε) να παθαίνει ανεπανόρθωτη ζημιά στην μπροστά αριστερά ανάρτηση.



Έτσι, απευθείας θα έχουμε Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, μέχρι να απομακρυνθεί το μονοθέσιο της Ferrari. Παραδόξως, ο Oscar Piastri θα δεχθεί ποινή 10 δευτ. για πρόκληση του συμβάντος, καθώς οι αγωνοδίκες θεώρησαν πως μπλόκαρε τους τροχούς και για αυτό έπεσε πάνω στον Antonelli.

Η αγωνιστική δράση επιστρέφει στον 9ο γύρο, με τον Norris πρώτο, τον Piastri δεύτερο, τον Antonelli τρίτο, τον Hadjar τέταρτο και τον Russell πέμπτο. Παράλληλα, ο Verstappen που είχε εκκινήσει από το pit lane, έχει βρεθεί στην 16η θέση, έχοντας κάνει και ένα pit stop (κατά τη διάρκεια του Virtual Safety Car) και συνεχώς ανεβαίνει. Να θυμίσουμε πως πως πέρυσι στον ίδιο αγώνα, ξεκίνησε 17ος και τελικά κέρδισε τον αγώνα.

Ο Hamilton δηλώνει πως το μονοθέσιο είναι πολύ ασταθές και πως δεν νιώθει ότι μπορεί να απειλήσει. Θα μπει τελικά για αλλαγή ελαστικών και θα επιστρέψει στον αγώνα στην τελευταία θέση. Ο Verstappen που ξεκίνησε από το pit lane τον αγώνα, στον γύρο 24 (από τους 71) ήδη έχει ανέβει στην 4η θέση, και έχει ήδη πραγματοποιήσει και ένα pit stop. Μπροστά του πλέον οι Russell, Piasti και ο Norris.

Ο πρωτοπόρος Norris θα επισκεφθεί για πρώτη φορά τα pits, στον γύρο 31, ενώ ο Verstappen στον επόμενο γύρο θα πραγματοποιήσει δεύτερο pit stop.

Η τρίτη εγκατάλειψη θα έρθει στο γύρο 39 και αφορά τον Lewis Hamilton, ο οποίος είχε πολύ κακό αγώνα με πολλές επαφές, σπάσιμο αεροτομής και τρία pit stops. Τελικά αποφάσισαν οι μηχανικοί να αποσύρουν το μονοθέσιο, κάτι με το οποίο φαίνεται να συμφωνούσε και ο οδηγός.

Οι ψιχάλες που έπεφταν λίγο πριν τον αγώνα, τελικά δεν εξελίχθηκαν ποτέ σε βροχή και οι αλλαγές στις στρατηγικές των ομάδων είναι συνεχείς. Παράλληλα, στον γύρο 51, πρώτος στην κατάταξη (για πρώτη φορά στον αγώνα) είναι ο Verstappen που ξεκίνησε τον αγώνα από το pit lane, καθώς ο Norris μπήκε για δεύτερη αλλαγή ελαστικών και επιστρέφει στον αγώνα δεύτερος. Απομένουν 18 γύροι.

Η ομάδα της Red Bull όμως, 3 γύρους μετά, θα φωνάξουν για νέο pit stop τον Ολλανδό, που τώρα θα βάλει τη μαλακή γόμα και θα επιστρέψει στον αγώνα στην 4η θέση πλέον, πίσω από τις δύο Mercedes των Russell και Antonelli και φυσικά τον πρωτοπόρο Norris.

Ο Ολλανδός, γρήγορα θα περάσει τον Russell και θα βρεθεί τρίτος, πίσω από τον Antonelli, τον οποίο όμως δεν θα καταφέρει να περάσει μέχρι την καρό σημαία. Έτσι ο Norris ανενόχλητος με 9 δευτ. προβάδισμα θα πάρει την δεύτερη συνεχόμενη νίκη του, θα αφήσει δεύτερο για 24 βαθμούς τον Piastri και ουσιαστικά θα πετάξει εκτός μάχης τίτλου τον Ολλανδό.

Τελική κατάταξη: Norris – Antonelli – Verstappen – Russell – Piastri – Bearman – Lawson – Hadjar – Hulkenberg – Gasly – Albon – Ocon – Sainz – Alonso – Colapinto – Stroll – Tsunoda

Εγκαταλείψεις: Bortoleto – Leclerc – Hamilton

Επόμενο Grand Prix στο Las Vegas, στις 22 Νοεμβρίου (GP 22).