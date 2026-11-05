Μπορεί ο Kimi Antonelli να έχει ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά τον παγκόσμιο τίτλο των οδηγών, γράφοντας μια καινούργια ιστορία στον κόσμο της F1 ωστόσο το ενδιαφέρον για το τι θα γίνει στη συνέχεια, δεν χάθηκε. Όλα τα βλέμματα πλέον εστιάζουν στην αδυσώπητη μάχη που θα δώσουν οι υπόλοιποι πιλότοι για την πολυπόθητη 2η θέση της βαθμολογίας. Χωρίς το άγχος της διεκδίκησης της πρώτης θέσης, οι μνηστήρες της δεύτερης θέσης αναμένεται να οδηγήσουν στα όρια, ρισκάροντας σε κάθε προσπέραση για να εξασφαλίσουν τον τίτλο του δευτεραθλητή.

Ποιοι πιλότοι διεκδικούν τη 2η θέση

O Max Verstappen έχει 261 βαθμούς. Η Red Bull Racing έχει βελτιωθεί και ο Ολλανδός κερδίζει τις πρώτες θέσεις.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 Lewis Hamilton έχει 259 βαθμούς. Η Ferrari βρίσκεται και αυτή στα καλύτερα της και ο Βρετανός πιλότος θέλει νίκη στη Βραζιλία. Υπάρχουν άλλοι δύο πιλότοι που και αυτοί μπορούν να κερδίζουν τη 2η θέση.

Είναι ο George Russell (Mercedes) και ο Charles Leclerc ( Ferrari).

Η πρώτη από τις τέσσερις αναμετρήσεις που θα γίνουν μέχρι να πέσει η αυλαία της φετινής χρονιάς, είναι στη Βραζιλία. Το 20ο Grand Prix της F1 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 8 Νοεμβρίου, στις 19:00 στην πίστα Autódromo José Carlos Pace, γνωστό ως Ιντερλάγκος.

Ο Antenna ανακοίνωσε ότι ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας τόσο από το συνδρομητικό κανάλι Ant1+ όσο και από το ελεύθερο κανάλι.

Να είστε σίγουροι ότι η πίστα του Ιντερλάγκος είναι ιδανική για καλές μονομαχίες. Η ιστορική αριστερόστροφη πίστα φημίζεται για τις τεχνικές προκλήσεις της, όπως τα περίφημα «Senna S», τις απρόβλεπτες τροπικές καιρικές συνθήκες που μπορούν να ανακατέψουν τη στρατηγική ανά πάσα στιγμή, αλλά και το εκρηκτικό πάθος των Βραζιλιάνων στις κερκίδες.

Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν τη θέση κάθε οδηγού στην τελική σειρά εκκίνησης.

Στη μάχη των κατασκευαστών

Η Mercedes βρίσκεται μία ανάσα από την κατάκτηση του Πρωταθλήματος Κατασκευαστών. Η γερμανική ομάδα έχει «χτίσει» μια διαφορά 126 βαθμούς έναντι της ιταλικής ομάδας. Χρειάζεται μόλις τρεις περισσότερους βαθμούς από τη Ferrari. Αν στη Βραζιλία η συνολική διαφορά φτάσει τους 129 βαθμούς, το πρωτάθλημα κρίνεται οριστικά, καθώς η Mercedes υπερτερεί σε περίπτωση ισοβαθμίας χάρη στις περισσότερες νίκες της. Ιστορικά, η Mercedes είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ομάδες στο άθλημα, έχοντας ήδη κατακτήσει 8 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών, με την απόλυτη κυριαρχία της για οκτώ συνεχόμενα έτη (2014-2021). Η διαγραφόμενη φετινή επιτυχία θα ανεβάσει το σύνολο στα 9 πρωταθλήματα.

Η Mercedes έχει 630 βαθμούς, η Ferrari 504 βαθμούς και η Red Bull Racing McLaren 380. Η McLaren είναι αρκετά πίσω (371 βαθμούς) και για φέτος δεν μπορεί να ελπίζει σε κάτι. Η μάχη γίνεται ανάμεσα στις δυο πρώτες ομάδες.