Την περασμένη Κυριακή στο Μεξικό ο 20χρονος Kimi Antonelli κέρδισε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο, τέσσερις αγώνες πριν τελειώσει η αγωνιστική χρονιά. Και ακολούθησε για τον 20χρονο νεαρό, μια μεγαλειώδης φιέστα.

Αυτή την Κυριακή στη Βραζιλία θα ακολουθήσει μια 2η φιέστα αφού η Mercedes θα κερδίσει τον παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών. Πριν από τον αγώνα της Κυριακής η γερμανική ομάδα έχει 630 βαθμούς. Ακολουθεί η Ferrari με 504 και η Red Bull με 382 βαθμούς. Η διαφορά των δύο πρώτων ομάδων είναι 126 βαθμοί. Μια διαφορά που δίνει σαφές προβάδισμα στην Mercedes. Χρειάζεται μόλις τρεις βαθμούς για το μεγάλο τίτλο. Μαθηματικά είναι στο τσεπάκι της και σίγουρα θα είναι αυτή που στο Interlagos μετά την καρό σημαία θα πανηγυρίσει τον παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών στην F1.

Το 20ο Grand Prix της F1 που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία την Κυριακή (8 Νοεμβρίου) στις 19:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά, αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου και το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά, αποκλειστικά μόνο στα συνδρομητικά κανάλια ΑΝΤ1+ και F1 TV Pro, τις ελεύθερες και τις κατατακτήριες δοκιμές των μονοθέσιων, που θα καθορίσουν το Σάββατο, τη θέση κάθε οδηγού στην τελική σειρά εκκίνησης.

To Interlagos κατασκευάστηκε πριν 86 χρόνια. Ο πρώτος αγώνας της F1 έγινε το 1973 και μέχρι σήμερα έχουν διεξαχθεί 42 φορές αγώνες. Από το 1975 σταμάτησαν εκεί οι αγώνες. Η FIA επέστρεψε στη Βραζιλία το 1990 και από το 2021 φέρει την ονομασία του Σάο Πάολο.

Το μήκος της πίστας είναι 4.309 km. Οι αγωνιζόμενοι στους 71 γύρους θα καλύψουν 305.879 km. Το ρεκόρ γύρου με 1.10.540, κατέχει από το 2018 ο Valtteri Bottas.

Η πίστα βρίσκεται σε υψόμετρο 800m, περιλαμβάνει 15 ως επί το πλείστο αργές στροφές και δυο μεγάλες ευθείες, με αντίστοιχες ζώνες straight mode.

Θυμηθείτε ότι η αγωνιστική δράση στη Βραζιλία δεν απογοητεύει ποτέ. Σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκε εκεί το πρωτάθλημα! Η ιστορική πίστα φημίζεται για τις απρόβλεπτες μάχες και τις δραματικές ανατροπές.

Το Practice 1 θα ξεκινήσει σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 17.30 (ώρα Ελλάδος).

Το Practice 2 θα ξεκινήσει στις 21.00

Το Practice 3, θα γίνει αύριο Σάββατο 7 Νοεμβρίου στις 16.30

Το Qualifying (επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά) θα γίνει στις 20.00 ώρα Ελλάδος.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19.00.

Η Pirelli φέρνει τις τρεις πιο μαλακές γόμες στο Interlagos

Για τον αγώνα στο Sao Paolo στην πίστα José Carlos Pace στο Interlagos η Pirelli έχει επιλέξει την ακόλουθη τριάδα γομών: την C3 ως σκληρή γόμα, την C4 ως μέση γόμα και την C5 ως μαλακή γόμα. Η επιλογή είναι ένα επίπεδο πιο μαλακή σε σχέση με πέρυσι, όταν ο αγώνας είχε διαμόρφωση Sprint.

Η πίστα της Βραζιλίας παρουσιάζει αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πραγματοποιήθηκαν εργασίες νέας ασφαλτόστρωσης στο τμήμα μεταξύ των στροφών 3 και 5, καθώς και μεταξύ των στροφών 8 και 9. Αυτές οι νέες επιφάνειες θα μπορούσαν να μεταβάλουν τα επίπεδα πρόσφυσης και την βελτίωση κρατήματος της πίστας κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τη συμπεριφορά των ελαστικών στις μεγαλύτερες αποστάσεις.

Πριν από δώδεκα μήνες, η πτώση απόδοσης των ελαστικών ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες στο Sao Paulo. Αν και η θερμική παραμόρφωση (graining) ήταν λιγότερο έντονη από ό,τι αναμενόταν αρχικά, η γόμα C2 (που χρησιμοποιήθηκε ως σκληρή γόμα) έδειξε κάποια τάση ολίσθησης, ενώ η C3 και η C4 εμφάνισαν σημαντική πτώση απόδοσης, αν και εξακολουθούσαν να επιτρέπουν τη συμπλήρωση ανταγωνιστικών αποστάσεων. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική αποδείχθηκε ότι ήταν ένας αγώνας δύο αλλαγών.

Όσον αφορά στα φορτία των ελαστικών, το Interlagos δημιουργεί συνολικά πλευρικές δυνάμεις που κυμαίνονται στον μέσο όρο, ενώ συνδυάζει αρκετές στροφές υψηλής ταχύτητας με μεγάλες ευθείες. Επομένως, η χάραξη δεν θέτει ακραίες απαιτήσεις στα ελαστικά, με τα φορτία να κατανέμονται αρκετά ομοιόμορφα μεταξύ του μπροστινού και του πίσω άξονα.

Οι πολυάριθμες ευκαιρίες προσπεράσματος που προσφέρει η ρέουσα χάραξη της πίστας δίνουν στις ομάδες έναν βαθμό στρατηγικής ευελιξίας, αλλά η διαχείριση της πτώσης της απόδοσης παραμένει ο βασικός παράγοντας για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης στον αγώνα. Η εύρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ του ρυθμού στον έναν γύρο και της διαχείρισης των ελαστικών στις μεγαλύτερες αποστάσεις θα είναι ένας από τους κύριους στόχους της δουλειάς των ομάδων στην πίστα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Ο καιρός στο Sao Paolo πάντα έχει εκπλήξεις. Η βροχή και οι σημαντικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας αποτελούν συχνά καθοριστικό παράγοντα.

Δεν αποκλείεται ο αγώνας της Κυριακής να γίνει με βροχή. Οι μετεωρολόγοι ανακοίνωσαν ότι οι πιθανότητες υετού είναι από 20-50%. Το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθούν τα βρόχινα ελαστικά.

Πέρυσι οι περισσότεροι οδηγοί έκαναν δύο αλλαγές ελαστικών. Μόνο δύο ολοκλήρωσαν τον αγώνα με μόνο μία αλλαγή. Η σκληρή γόμα χρησιμοποιήθηκε μόνο για μερικά χιλιόμετρα.

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Ειδική έκδοση καπέλου βάθρου

Το ειδικής έκδοσης Podium Cap για το São Paulo Grand Prix είναι εμπνευσμένο από την μπλε φανέλα που φορούσε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Βραζιλίας το 1958. Το καπέλο διαθέτει ένα σχέδιο με μοτίβο ιαγουάρου, αντικατοπτρίζοντας το τρίχωμα του ιαγουάρου, ενός συμβολικού ζώου που είναι ευρέως διαδεδομένο σε ολόκληρη τη χώρα. Δημιουργημένο από τον σχεδιαστή Denis Dekovic για την Pirelli Design, το καπέλο είναι ήδη διαθέσιμο για αγορά μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της Pirelli: https://store.pirelli.com/.