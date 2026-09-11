Του Περικλή Χαλάτση

Σε μια ολοκαίνουργια πίστα χωρίς ιστορικά δεδομένα τηλεμετρίας, το πλεονέκτημα ανήκει στις ομάδες που θα αποκωδικοποιήσουν ταχύτερα την εξέλιξη της ασφάλτου (track evolution) και θα βρουν άμεσα το ιδανικό μηχανικό στήσιμο.

Ο αγώνας στην Ισπανία δεν θυμίζει σε τίποτα το παρελθόν. Το αποκαλούμενο «Madring» γύρω από το εκθεσιακό κέντρο IFEMA συστήνεται ως ένα σύγχρονο, υβριδικό σιρκουί πόλης που υπόσχεται να αποδιοργανώσει τις ισορροπίες. Η «πίστα» περιλαμβάνει δημόσιους δρόμους και στου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεται στο Μαϊάμι ή την Σιγκαπούρη.

Σε μια διαδρομή 57 γύρων όπου τα κράσπεδα συναντούν τους τσιμεντένιους τοίχους και οι τυφλές καμπές διαδέχονται απότομες ζώνες επιβράδυνσης, η απόλυτη ακρίβεια δεν είναι απλώς ζητούμενο — είναι ζήτημα επιβίωσης.

Το ειδικά κατασκευασμένο κομμάτι στον χώρο όπου διεξάγονταν το φεστιβάλ Mad Cool, έδωσε την απόλυτη ελευθερία στους σχεδιαστές να σχεδιάσουν στροφές μέσης ως υψηλής ταχύτητας, με πολλές υψομετρικές αλλαγές και αλλαγές στην κλίση.

Το ορόσημο της πίστας, δεν είναι άλλο από την στροφή La Monumental, μια μακρά και γρήγορη στροφή μήκους 550 μέτρων και κλίση 24%. Δηλαδή όσο το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο. Από πλευράς απόστασης είναι πού πιο μεγάλη από την τελευταία στροφή στο Zandvoort, καθώς σχηματίζει τόξο 270 μοιρών από το βόρειο άκρο της πίστας.

Θα δούμε κλειστές τεχνικές στροφές αλλά και καμπές με κλίση (banking). Αυτό βάζει σε ακραία δοκιμασία τα φρένα, την αεροδυναμική ισορροπία και τα αντανακλαστικά των πιλότων. Μπορεί το Madring να είναι πράγματι ένα σιρκουί πόλης, αλλά σίγουρα θα δοκιμάσει ομάδες και οδηγούς.

Από άποψη καταπόνησης και ενέργειας, η πίστα της Μαδρίτης συγκαταλέγεται στις πέντε πιο απαιτητικές του προγράμματος, με πλευρικές δυνάμεις συγκρίσιμες σε ένταση με εκείνες που καταγράφονται στη Βαρκελώνη και το Σίλβερστον

Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 5.416 μέτρα. Περιλαμβάνει 22 στροφές, μεταξύ των οποίων και το «Monumental», μια στροφή 550 μέτρων με κλίση 24%.

Από άποψη καταπόνησης και ενέργειας, η πίστα της Μαδρίτης κατατάσσεται μεταξύ των πέντε πιο απαιτητικών στο καλεντάρι, με πλευρικές δυνάμεις συγκρίσιμες σε ένταση με εκείνες που καταγράφονται σε Βαρκελώνη και Σίλβερστον. Η “Monumental” είναι η στροφή που παράγει το υψηλότερο κατακόρυφο φορτίο της σεζόν, όχι μόνο λόγω της κλίσης της αλλά και λόγω του μήκους της. Η διαμόρφωσή της θα αποτελέσει επίσης μια σημαντική πρόκληση όσον αφορά στην πρόσφυση των ελαστικών.

Οι οδηγοί ενδέχεται να ακολουθήσουν διαφορετικές προσεγγίσεις κατά την αντιμετώπισή της, ανάλογα με το πόσο επιθυμούν να δώσουν προτεραιότητα στην ευκαιρία για επίθεση στην επόμενη στροφή. Η άσφαλτος είναι πολύ λεία και, ως εκ τούτου, προσφέρει σχετικά χαμηλό επίπεδο πρόσφυσης. Για τον λόγο αυτό, έχει καθαριστεί με νερό υπό υψηλή πίεση, όπως γίνεται ήδη και σε άλλες πίστες — μεταξύ των οποίων και της Σιγκαπούρης — ώστε να απομακρυνθούν η σκόνη και τα ελαιώδη υπολείμματα που συνήθως συνδέονται με φρέσκιες επιφάνειες.

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της πίστας είναι οι υψομετρικές της διαφορές. Το υψηλότερο σημείο βρίσκεται στη Στροφή 7, περίπου 700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Το τμήμα που οδηγεί σε αυτό, ξεκινώντας από τη Στροφή 6, παρουσιάζει κλίση 8% και υψομετρική διαφορά 10 μέτρων. Το χαμηλότερο σημείο της διαδρομής βρίσκεται στη Στροφή 2, με υψομετρική διαφορά 26 μέτρων σε σύγκριση με τη Στροφή 7.

Ελλείψει δοκιμών στη νέα πίστα πριν από το αγωνιστικό τριήμερο, οι ομάδες θα περιμένουν την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών προτού οριστικοποιήσουν το πρόγραμμά τους για τις επόμενες ημέρες και τη στρατηγική χρήσης ελαστικών για τον αγώνα. Εάν η φθορά των πιο μαλακών επιλογών αποδειχθεί σημαντική, ενδέχεται να αποφασίσουν να φυλάξουν σετ της σκληρής γόμας για τον αγώνα της Κυριακής. Όσον αφορά στις θερμοκρασίες, κατά την αντίστοιχη εβδομάδα πέρυσι οι μέγιστες τιμές περιβάλλοντος έφτασαν τους 29°C. Δεδομένου του υψομέτρου στο οποίο βρίσκεται η πίστα, δεν αναμένονται ιδιαίτερα θερμές συνθήκες.

Οι γόμες που επιλέχθηκαν για αυτό το Grand Prix είναι οι μεσαίες της γκάμας: C2 ως σκληρή γόμα, C3 ως μέση γόμα και C4 ως μαλακή γόμα. Η γραμμή εκκίνησης – τερματισμού απέχει μόλις 200 μέτρα από τη στροφή 1. Ο πρώτος τομέας είναι πολύ γρήγορος και οδηγεί σε ένα δεύτερο τμήμα με αρκετές στροφές μεσαίας και χαμηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης της κεκλιμένης στροφής 12.

Το τελικό μέρος του γύρου περιλαμβάνει επίσης ορισμένες στροφές 90 μοιρών, παρόμοιες με αυτές που συναντούν οι οδηγοί στο Μπακού.

Τα ελεύθερα δοκιμαστικά αρχίζουν στις 14.30 (ώρα Ελλάδος). Μπορείτε να τα δείτε αν είστε συνδρομητές στο Ant1+ η στο F1 TV pro. Και αυτή την Κυριακή η τηλεόραση του Ant1 θα μεταδώσει απευθείας -όπως ακριβώς στον Ant1+- τον αγώνα που θα ξεκινήσει στις τρεις το μεσημέρι