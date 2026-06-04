Η είδηση έρχεται λίγες ώρες πριν το Grand Prix του Μονακό, τον πιο ξεχωριστό αγώνα για τον Leclerc, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τα κόκκινα χρώματα της Scuderia και μετά το τέλος της τρέχουσας συμφωνίας του. Η ιταλική ομάδα δεν αποκάλυψε τη διάρκεια του νέου συμβολαίου, κάνοντας λόγο για μια «πολυετή συμφωνία» που εξασφαλίζει την παραμονή του οδηγού στο Μαρανέλο για αρκετές ακόμη σεζόν.

Η εξέλιξη αυτή μόνο τυχαία δεν είναι, καθώς ο Leclerc αποτελεί εδώ και χρόνια το κεντρικό πρόσωπο του αγωνιστικού προγράμματος της Ferrari. Απόφοιτος της Ferrari Driver Academy, εντάχθηκε στην οικογένεια της Scuderia το 2016 και από το 2019 αποτελεί βασικό οδηγό της ομάδας στη Formula 1.

Charles has some great news to share… pic.twitter.com/2wjypINFme — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) June 3, 2026



Παρά το γεγονός ότι η Ferrari δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιστρέψει στην κορυφή του πρωταθλήματος, η διοίκηση της ομάδας εξακολουθεί να βλέπει στον 28χρονο Μονεγάσκο τον οδηγό που μπορεί να οδηγήσει ξανά τη Scuderia σε τίτλους. Μέχρι τώρα πάντως, ο Leclerc έχει ανέβει 52 φορές στο πόντιουμ, έχει κερδίσει 27 Pole Positions και έχει τερματίσει πρώτος σε 8 GP.

Η συμφωνία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ferrari βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο. Η άφιξη του Lewis Hamilton δημιούργησε ένα από τα ισχυρότερα οδηγικά δίδυμα στην ιστορία της Formula 1, όμως η επέκταση του συμβολαίου του Leclerc δείχνει ξεκάθαρα πως η ομάδα τον θεωρεί βασικό πυλώνα του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της.

Ο ίδιος ο Leclerc δεν έχει κρύψει ποτέ τη συναισθηματική του σύνδεση με τη Ferrari. Σε δηλώσεις του μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, χαρακτήρισε τη Scuderia κάτι περισσότερο από μία απλή ομάδα, τονίζοντας πως αποτελεί τη δεύτερη οικογένειά του. «Για μένα, ήταν πάντα ξεκάθαρο. Το όνειρο είναι ακόμα ζωντανό. Και είμαι περήφανος που το κυνηγάμε μαζί. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που θα συνεχίσω αυτό το ταξίδι με τη Scuderia Ferrari. Ήταν πάντα κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή ομάδα για μένα. Είναι η ομάδα που αγαπούσα και ονειρευόμουν να είμαι μέλος της από τότε που ήμουν παιδί».

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ferrari συνεχίζει την προσπάθεια να επιστρέψει στις νίκες και στους τίτλους. Ο Leclerc έχει επανειλημμένα δηλώσει πως στόχος του είναι να φέρει ξανά την ομάδα στην κορυφή της Formula 1, κάτι που παραμένει ανεκπλήρωτο όνειρο τόσο για τον ίδιο όσο και για τους φίλους της Scuderia.

Πάντως σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Leclerc έχει ετήσιες απολαβές κοντά στα 30 εκατ. ευρώ με τον Hamilton να έχει τα διπλάσσια. Το νέο συμβόλαιο φαίνεται πως θα φέρει πιο κοντά και μισθολογικά του δύο οδηγούς, με τον Μονεγάσκο να ανεβαίνει στα 50 εκατ. ευρώ. (χωρίς τα bonus επιδόσεων).

Με το νέο συμβόλαιο, η Ferrari στέλνει ένα ξεκάθαρο πως ο Charles Leclerc παραμένει το πρόσωπο πάνω στο οποίο θέλει να χτίσει το μέλλον της.