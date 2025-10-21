Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Σίγουρα για τους παλιούς είναι μια καλή ανάμνηση, αλλά και για τους νέους ένα αγωνιστικό κεφάλαιο που δεν γνώρισαν. Ευκαιρία λοιπόν και για τις δύο γενιές να ανηφορίσουν το Σάββατο, 25 Οκτωβρίου στις στροφές της Πάρνηθας για να παρακολουθήσουν την 9η Ανάβαση Πάρνηθας Regularity.

Η εκκίνηση θα δοθεί στις 11.00 το πρωί από το Μετόχι της Πάρνηθας. Τότε θα ξεκινήσει το πρώτο αυτοκίνητο που συμμετέχει στην 9η Ανάβαση Πάρνηθας Regularity που διοργανώνει η ΦΙΛΠΑ.

Θα είναι μια μοναδική ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να κινηθούν στο τόπο που έγραψαν ιστορία οδηγοί θρύλοι όπως οι, Wolfgang Von Trips, Τζώννυ Πεσματζόγλου, Γιώργος Μοσχούς κ.α. Έστω κι αν στην προκειμένη περίπτωση το μοναδικό ζητούμενο είναι η ακρίβεια και όχι η υψηλή ταχύτητα ή οι απόλυτες επιδόσεις, η απαιτητική διαδρομή της ανάβασης αποτελεί στο διηνεκές έναν μύθο που προκαλεί δέος!

Στη φετινή 9η Ανάβαση Πάρνηθας Regularity της ΦΙΛΠΑ λαμβάνουν μέρος κλασσικά αυτοκίνητα της κατηγορίας Regularity καθώς και Youngtimer, τα οποία θα κινηθούν στην – κλειστή στην κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας – κλασσική διαδρομή της ανάβασης μήκους 13 χλμ. περίπου, με Μ.Ω.Τ. και δορυφορική χρονομέτρηση (σε δεκατρία σημεία) της Αnube Sport.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκδήλωση έχουν αυτοκίνητα πιστοποιημένα με κάρτες FIVA, FIA, Youngtimer σε ισχύ, καθώς και νέου τύπου πινακίδες ΦΙΛΠΑ, ενώ δεν θα γίνουν αποδεκτά οχήματα με ελαστικά τύπου SLICK ή με ελαστικά που δεν φέρουν σήμανση DOT.

Στην 9η Ανάβαση Πάρνηθας ΦΙΛΠΑ θα λάβουν μέρος και κλασσικές μοτοσυκλέτες μελών της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μοτοσυκλέτας που αναμένεται να συμπληρώσουν ιδανικά την έντονη νότα νοσταλγίας, σε όσες και όσους βρεθούν το πρωί του Σαββάτου στις μαγικές φουρκέτες της Πάρνηθας!

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

09:30 Συγκέντρωση στο parking του τελεφερίκ. Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος

10:15 Ενημέρωση Αλυτάρχη

11:00 Εκκίνηση, από τη θέση Μετόχι, 400μ. μετά τον σταθμό του τελεφερίκ

Ανασυγκρότηση Σκέλος Α’ στο Casino Mont Parnes.

13:00 Αναχώρηση από Casino Mont Parnes.

Ο τερματισμός της εκδήλωσης και η απονομή των επάθλων στους νικητές όλων των κατηγοριών, θα γίνει στις 13.30 στο Δημαρχείο Αχαρνών (Φιλαδέλφειας 87, Αχαρνές).

Έπαθλα απονέμονται ως εξής:

Κατηγορία Regularity:

– Στους 1,2,3ους νικητές της Γενικής Κατάταξης

– Στο πρώτο αμιγώς Γυναικείο Πλήρωμα

– Καλύτερη επίδοση με αυτοκίνητο κυλινδρισμού, μικρότερου των 1.000 κ.εκ.

– Στους 1,2,3ους νικητές των κατηγοριών FIVA E, F, G&H

– Στο παλαιότερο όχημα

Κατηγορία Youngtimers:

– Στους 1,2,3ους νικητές της Γενικής Κατάταξης

Η ΦΙΛΠΑ ευχαριστεί τους χορηγούς Δήμο Αχαρνών και Regency Casino Mont Parnes, καθώς και τους υποστηρικτές, Δασαρχείο Πάρνηθας, Πυροσβεστικό Σώμα Πάρνηθας, Καταφύγια Πάρνηθας και τη Τροχαία Νέας Ιωνίας για την πολύτιμη συμβολή τους στην διοργάνωση της φετινής εκδήλωσης.

Πηγή: Γραφείο Τύπου ΦΙΛΠΑ

Φωτογραφίες: Λυκούργος Δουσέπης, Γιώργος Γαϊτάνης