Εξέλιξη την οποία δεν θα μπορούσε να υποθέσει ούτε ο πλέον ευφάνταστος σεναριογράφος επιφύλασσε το 1000 Miglia Experience Greece 2026, η αυλαία του οποίου έπεσε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Έπειτα από σχεδόν 1.200 χιλιόμετρα απαιτητικών διαδρομών, η τελευταία ημέρα δράσης κορυφώθηκε με μια λαμπερή τελετή απονομών στην Astir Marina της Βουλιαγμένης, όπου ο μεγάλος νικητής της γενικής κατάταξης (penalties classification) κρίθηκε κυριολεκτικά στη λεπτομέρεια της χρονολογίας κατασκευής.

Σε μια σπάνια ισοβαθμία, οι John και Chelly Houtcamp (Alfa Romeo 6C 1750) και οι Gianluigi και Federico Smussi (MG TF 115) ολοκλήρωσαν τον αγώνα συγκεντρώνοντας ακριβώς τους ίδιους βαθμούς ποινής: 469. Ο κανονισμός έδωσε τη λύση, αναδεικνύοντας νικητή το παλαιότερο όχημα. Έτσι, την πρώτη θέση κατέκτησε το ολλανδικό πλήρωμα των Houtcamp, καθώς η Alfa Romeo τους χρονολογείται από το 1929, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το ιταλικό δίδυμο των Smussi με το MG του 2004. Την τρίτη θέση της γενικής, με τους αμέσως λιγότερους βαθμούς ποινής, εξασφάλισαν οι Fabrizio Macario και Giovanna Di Costanzo με Ferrari 296 GTB του 2022.

Η διοργάνωση μοίρασε συγκινήσεις σε πληθώρα διαφορετικών κατηγοριών, με τα πληρώματα να βραβεύονται ανάλογα με την κλάση του οχήματός τους:

Historic Cars & 1000 Miglia Eligible Cars: Και στις δύο αυτές ιστορικές κλάσεις, την πρωτιά κατέκτησαν οι John και Chelly Houtcamp (Alfa Romeo 6C 1750). Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι Giustino De Sanctis και Claudia Morbiducci με Porsche 356 Speedster του 1954, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν οι Umberto Galloni και Albert Wetz με Alfa Romeo 6C 1750 (του 1927).

Classic Icon Cars: Νικητές αναδείχθηκαν οι Stephan Schrauwen και Anne Marie Clerckx με Porsche 911 T 2.0L του 1969. Δεύτεροι τερμάτισαν οι Ikuro και Yumico Matsuba με Lancia Fulvia Monte Carlo του 1972 και τρίτοι οι Stefano Pirola και Italo Rusconi με Porsche 993 του 1995.

GT Cars & Supercars: Στα σύγχρονα «θηρία», πρώτευσαν οι Gianluigi και Federico Smussi με το MG TF 115. Ακολούθησαν οι Fabrizio Macario και Giovanna Di Costanzo με Ferrari 296 GTB του 2022, ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν οι Graziano Mancinelli και Silivia Claudia Barberi με Ferrari 812 GTS (2022).

Italian Icon Super Cars: Την πρώτη θέση εξασφάλισαν οι Fabrizio Macario και Giovanna Di Costanzo (Ferrari 296 GTB), με δεύτερους τους Graziano Mancinelli και Silivia Claudia Barberi (Ferrari 812 GTS) και τρίτους τους Fabio Bergamini και Anna Maria Fabrizi με Ferrari SF 90 Spider (2023).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν και τα ειδικά έπαθλα της διοργάνωσης. Στο San Lorenzo Yacht Trophy, καταγράφηκε άλλη μια ισοβαθμία στην πρώτη θέση, με τους Mancinelli-Barberi (Ferrari 812 GTS) και τους De Sanctis-Morbiducci (Porsche 356 Speedster) να συγκεντρώνουν από 15 βαθμούς ποινής. Τρίτοι στη συγκεκριμένη δοκιμασία ήταν οι Houtcamp (Alfa Romeo 6C 1750). Το έπαθλο Best Lap Cup by Chopard κατέληξε επίσης στα χέρια των Houtcamp, με τους Smussi (MG TF 115) και Macario-Di Costanzo (Ferrari 296 GTB) να ακολουθούν.

Έντονο ήταν και το ελληνικό στοιχείο, με το πλήρωμα των Γιώργου Μπάκου και Σπύρου Καλύβα (Porsche 356 Speedster του 1955) να αναδεικνύεται ως το κορυφαίο ελληνικό δίδυμο του αγώνα. Παράλληλα, το βραβείο του καλύτερου οδηγού κάτω των 30 ετών κατέκτησε ο Δημήτρης Μπάκος, ενώ αντίστοιχα ο Federico Smussi ψηφίστηκε ως ο καλύτερος συνοδηγός κάτω των 30 ετών.

Οι διακρίσεις ολοκληρώθηκαν με τους John και Chelly Houtcamp να σαρώνουν, κατακτώντας επιπλέον τα έπαθλα Leonardo 500 και Mixed Crew. Οι Ikuro και Yumico Matsuba επικράτησαν στο Geoland Group Trophy, οι Ricardo Van Landschoot και Jeroen Bossier στο Geoland Real Estate Trophy, ενώ ο τίτλος της καλύτερης ομάδας της διοργάνωσης απονεμήθηκε πανηγυρικά στην SF Team Italia, κλείνοντας με τον ιδανικότερο τρόπο τη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην αθηναϊκή ριβιέρα.