Επιμέλεια: Περικλής Χαλάτσης

Η παροιμία λέει «Κάλλιο αργά παρά ποτέ». Χρειάστηκε να περάσουν 22 ολόκληρα χρόνια μακριά από τη δράση της F1, την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού για να ξυπνήσει ο «γίγαντας» της δράσης.

Η Ford επέστρεψε δυναμικά στην Formula 1 σηματοδοτώντας ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο καθώς η αμερικάνικη εταιρεία συνεχίζει να αναζωπυρώνει το βαθιά ριζωμένο πάθος της για τους αγώνες και την καινοτομία.

Η επιστροφή της Ford στην Formula 1 εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που θέτει στο επίκεντρο την καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και τη μεταφορά γνώσεων στα μοντέλα παραγωγής της.

Ο Bill Ford, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Ford, περιέγραψε στο περιθώριο του Grand Prix Αυστραλίας που πραγματοποιήθηκε στη Μελβούρνη ποια ήταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση της εταιρείας να επιστρέψει στη Formula 1: «Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης απόφασης με στόχο να ενισχύσουμε το γεγονός ότι είμαστε μια εταιρεία με αγωνιστική παράδοση. Όταν αποφασίσαμε να ενισχύσουμε την ενασχόλησή μας με τους αγώνες, ήταν φυσικό να το κάνουμε στην κορυφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που είναι η Formula 1, ακριβώς όπως επιστρέφουμε στο Le Mans».

Για τον ίδιο, η εμπλοκή της Ford στους αγώνες δεν περιορίζεται μόνο στην πίστα: «Τα δίνουμε όλα για όλα, σε αγώνες εκτός δρόμου, στις πίστες, παντού, όπου μπορούμε. Όλοι αγαπάμε τους αγώνες, όλοι αγαπάμε να κερδίζουμε, και αυτό είναι υπέροχο για τη μάρκα. Η δημιουργία της Ford Racing έχει να κάνει με το να φέρει όλα αυτά πολύ πιο κοντά στον πελάτη», πρόσθεσε ο Bill Ford, καταδεικνύοντας το γεγονός ότι η αγωνιστική κουλτούρα συνδέεται με κάθε πτυχή της εταιρείας.

Η F1 δεν είναι μόνο οι αγώνες και οι μάχες μέσα στην πίστα, αλλά ταυτόχρονα μια στρατηγική και επιχειρηματική κίνηση για την αμερικανική εταιρεία. Με τη σειρά του, ο Nick Ford, Διευθυντής Εταιρικής Στρατηγικής της Ford, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ενασχόληση με τους αγώνες έχει μετατραπεί από κάτι που απλώς ήταν ένα τμήμα στην εταιρεία μας, σε έναν πραγματικό επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό παράγοντα διαφοροποίησης. Και το τμήμα αυτό συνεχίζει να μεγαλώνει. Η Ford Racing προβάλλει την εταιρεία μας με τρόπους που προσελκύουν νέο κοινό, καθώς και πιθανούς συνεργάτες, που σχετίζονται με άλλα τμήματα της επιχείρησής μας».

Η συνεργασία με την Red Bull, όπως εξήγησε ο Will Ford, Γενικός Διευθυντής της Ford Racing, δεν περιορίζεται στις πίστες: «Το πρόγραμμα και η συνεργασία μας στην Formula 1 είναι προφανώς το κόσμημα της συνεργασίας μας με την Red Bull, αλλά μόλις αρχίσαμε να διερευνούμε όλα όσα μπορούμε να κάνουμε μαζί. Το να πούμε ότι η Red Bull είναι η «ιδιοφυΐα του μάρκετινγκ» είναι λίγο. Έχουν μια μοναδική προσέγγιση σε όλα όσα κάνουν».

Η Red Bull φέρνει τον ενθουσιασμό στους φίλους της Formula 1, και η Ford αξιοποιεί αυτή τη δυναμική: «Η Red Bull μπορεί να φέρει ανθρώπους στο brand της μέσω της μοναδικής της προσέγγισης. Νομίζω ότι με αυτή τη συνεργασία που έχουμε με την Red Bull – γενικά, πέρα από την Formula 1 – και την πλατφόρμα που έχουμε με το κοινό της, η Ford παρουσιάζεται στους οπαδούς της με νέους τρόπους που δεν φανταζόμασταν ποτέ», εξήγησε ο Will Ford.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, η επιστροφή της Ford στην Formula 1 έχει αντίκτυπο και στους ανθρώπους της εταιρείας. Ο Bill Ford τόνισε: «Η Ford έχει να κάνει με το πάθος – το πάθος που έχουν οι εργαζόμενοί μας για την εταιρεία, το πάθος που έχουν οι αντιπρόσωποί μας για την εταιρεία, και το πάθος που έχουν οι πελάτες μας για την εταιρεία μας».

Αυτή η αφοσίωση συνδέεται άμεσα και με την αγωνιστική κληρονομιά της Ford: «Η εταιρεία μας γεννήθηκε στην πίστα και φέτος γιορτάζουμε 125 χρόνια αγωνιστικής ιστορίας. Μεγαλώσαμε με τις ιστορίες των θρυλικών νικών των Ford GT40 τη δεκαετία του 1960. Αυτές οι ιστορίες είναι η απόδειξη ότι όταν εστιάζουμε σε κάτι, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορούμε να πετύχουμε», είπε ο Will Ford.