Πριν από μερικές ημέρες το πρόγραμμα της Ford Racing ενόψει της συμμετοχή της στο WEC στην κατηγορία Hypercar πέρασε με τον V8 Coyote κινητήρα των 5,4 λίτρων σε μία από τις σημαντικότερες φάσεις της εξέλιξής του μέχρι σήμερα.

Οι μηχανικοί έβαλαν σε λειτουργία για πρώτη φορά, τον κινητήρα μαζί με το υβριδικό σύστημα. Αυτή η στιγμή αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολύμηνης, επίπονης και εξαιρετικά απαιτητικής δουλειάς από την Ford Racing και τους συνεργάτες της. O V8 κινητήρας που θα κινεί το πρωτότυπο της Ford Racing στο WEC στην κατηγορία Hypercar τίθεται για πρώτη φορά σε λειτουργία.

Το πρωτότυπο Ford Hypercar βασίζεται σε ένα πλαίσιο που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την ORECA και τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα που σχεδιάστηκε, εξελίχθηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από την Ford στις εγκαταστάσεις της στο Michigan. Ο κινητήρας αυτός αποτελεί τον άμεσο συνδετικό κρίκο με τα μοντέλα παραγωγής υψηλών επιδόσεων της Ford, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ταχύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας από τους αγώνες στα αυτοκίνητα δρόμου.

Από τα πρώτα κιόλας στάδια της εξέλιξης του κινητήρα στο δυναμόμετρο τα αποτελέσματα ήταν περισσότερο από ενθαρρυντικά. Σε συνδυασμό με την παράλληλη εξέλιξη του πλαισίου του Ford Hypercar από την ORECA, το project της Ford Racing είναι τώρα έτοιμο να περάσει στο επόμενο στάδιο.

Η πρώτη εκκίνηση του V8 κινητήρα στις εγκαταστάσεις της ORECA στη Γαλλία δεν είχε μόνο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς αποτελεί μία ακόμα επιβεβαίωση ότι όλα λειτουργούν σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέλιξή του πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου από την Ford, επιτρέποντας στην εταιρεία να αντιδρά ταχύτερα, να εξελίσσει γρηγορότερα, αλλά και να μεταφέρει άμεσα τις γνώσεις που αποκτά στα μοντέλα παραγωγής της.

Η Ford έχει μπροστά της ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών μέχρι και τα τέλη της χρονιάς. Με βάση τον υφιστάμενο προγραμματισμό της Ford Racing, οι πρώτες δοκιμές στην πίστα ξεκινούν τον επόμενο μήνα και θα επικεντρωθούν στους τομείς της απόδοσης και της αξιοπιστίας, καθώς και στη βέλτιστη ενσωμάτωση του υβριδικού συστήματος και στην αεροδυναμική απόδοση του πρωτοτύπου σε συνθήκες που προσομοιώνουν τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής (WEC) και του 24ωρου αγώνα του Le Mans.

Καθοριστικό ρόλο στην επόμενη φάση εξέλιξης αναμένεται να διαδραματίσουν και οι έξι οδηγοί, οι οποίοι θα προσφέρουν τα δικά τους σχόλια μετά τις δοκιμές που θα πραγματοποιηθούν τόσο στον προσομοιωτή όσο και στις πίστες σε Ευρώπη και ΗΠΑ. H διαρκής ανταλλαγή δεδομένων και εμπειριών ανάμεσα στους οδηγούς και τους μηχανικούς θα επιτρέψει στην Ford Racing να προχωρήσει ακόμη περισσότερο στην εξέλιξη.

Με τον V8 κινητήρα να έχει πλέον τεθεί σε λειτουργία για πρώτη φορά εντός του πλαισίου στις εγκαταστάσεις της ORECA και με το ντεμπούτο του στην πίστα να απέχει λίγες εβδομάδες, το πρόγραμμα της Ford στο WEC στην κατηγορία Hypercar εισέρχεται στην πιο κρίσιμή του φάση, φέρνοντας την Ford Racing ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στον μεγάλο της στόχο: την επιστροφή της στη διεκδίκηση της νίκης στις 24 Ώρες του Le Mans.