H Ford Racing ανακοίνωσε τα ονόματα των υπόλοιπων τριών εργοστασιακών οδηγών που θα συμπληρώνουν το ρόστερ της εν όψει της επικείμενης συμμετοχής της εταιρείας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) το 2027, στην κορυφαία κατηγορία Hypercars. Πρόκειται για τον πολύπειρο στους αγώνες αντοχής, Matt Campbell, τον νικητή στο θρυλικό Le Mans στην κατηγορία LMP2, Nick Yelloly, και τον πρωταθλητή στο πρωτάθλημα IMSA, Tom Blomqvist.

Οι τρεις αυτοί οδηγοί θα πλαισιώσουν στην ομάδα της Ford Racing τους Logan Sargeant, Mike Rockenfeller και Sebastian Priaulx. Με φόντο την επιστροφή της Ford στην κορυφαία μορφή αγώνων σπορ αυτοκινήτων στον κόσμο, οι έξι αυτοί οδηγοί συνδυάζουν ιδανικά την εμπειρία από την κατάκτηση πολυάριθμων πρωταθλημάτων σε διάφορους αγώνες με πρωτότυπα με την ταχύτητα και το ταλέντο.

Ο Matt Campbell είναι πρωταθλητής τόσο στο IMSA όσο και στο WEC. Ο Αυστραλός οδηγός διακρίνεται για την ταχύτητά του, ενώ αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωτοτύπου με το οποίο η Ford Racing θα συμμετάσχει το 2027 στην κατηγορία Hypercars.

O Nick Yelloly έχει ξεχωρίσει για τις επιδόσεις του σε διάφορους 24ώρους αγώνες αντοχής ανά τον κόσμο. Ο Βρετανός έχει ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου τόσο στο Le Mans στην κατηγορία LMP2 και στους 24ωρους αγώνες αντοχής σε Nürburgring και Spa, όσο και στο IMSA GTP. Έχει διακριθεί επίσης ως οδηγός εξέλιξης σε προσομοιωτή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο Tom Blomqvist έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα IMSA (DPi), είναι δύο φορές νικητής στον αγώνα Rolex 24 Daytona, καθώς και πρωταθλητής του Spa 24 Hours. Διαθέτει επίσης μεγάλη εμπειρία σε αγώνες με πρωτότυπα, μονοθέσια και GT αυτοκίνητα.

Το πρόγραμμα Hypercar αποτελεί σήμερα την ναυαρχίδα των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Ford Racing, υπό τη σκέπη της οποίας έχουν συγκεντρωθεί πλέον όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την επιτάχυνση της μεταφοράς τεχνολογίας από την πίστα στα οχήματα δρόμου της Ford.

Το πλαίσιο του Hypercar της Ford έχει εξελιχθεί σε συνεργασία με την ORECA. Την κίνηση έχει αναλάβει ένας ατμοσφαιρικός κινητήρας V8 Coyote με χωρητικότητα 5,4 λίτρων, σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από την Ford στο Dearborn. Ο προηγμένος αυτός κινητήρας διατηρεί στενούς τεχνολογικούς δεσμούς με τις κινητήριες μονάδες που τροφοδοτούν τόσο τα μοντέλα παραγωγής υψηλών επιδόσεων της Ford, όσο και τις αγωνιστικές Mustang GT3 και GT4.

Mark Rushbrook, Global Director, Ford Racing: «Ο συναγωνισμός και οι αγώνες ρέουν στις φλέβες της Ford Racing. Είμαστε η America’s Race Team, και για το λόγο αυτό τιμούμε τον ρόλο μας. Με την ένταξη στο ρόστερ των των Matt, Nick και Tom, και μαζί με τους Logan, Rocky και Seb, έχουμε οριστικοποιήσει τους οδηγούς μας. Δεν επιστρέφουμε στο Le Mans απλώς και μόνο για να συμμετάσχουμε σε αυτόν τον αγώνα – επιστρέφουμε για να νικήσουμε. Και με τους οδηγούς αυτούς έχουμε την τέλεια βάση για να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο».

Dan Sayers, Ford Racing WEC Hypercar Program Manager: «Τα πρώτα μνήματα που μας έρχονται από την εξέλιξη του V8 κινητήρα των 5,4 λίτρων στο δυναμόμετρο στο Dearborn μάς γεμίζουν ήδη με αισιοδοξία. Η ένταξη στην ομάδα των Matt, Nick και Tom αποτελεί για εμάς μια τεράστια ώθηση. Τα σχόλιά τους στον προσομοιωτή και κατά τη διάρκεια των επερχόμενων δοκιμών σε πίστες σε όλη την Ευρώπη θα είναι ζωτικής σημασίας. Όλοι τους διακρίνονται για τις οδηγικές τους επιδόσεις αλλά και για την ικανότητα τους να μεταφέρουν στους μηχανικούς μας όλα τα σχόλια και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων ελέγχου του πρωτοτύπου που έχουν εξελιχθεί από εμάς».

Matt Campbell: «Είμαι ενθουσιασμένος αλλά και περήφανος που εντάσσομαι στο πρόγραμμα Hypercar της Ford Racing. Η Ford έχει μακρά παράδοση επιτυχιών και ένδοξη ιστορία σε μια σειρά κορυφαίων κατηγοριών και διοργανώσεων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς φυσικά και στο Le Mans. Πιστεύω ότι μαζί θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Θα πραγματοποιήσουμε αρκετές δοκιμές αργότερα μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, η δουλειά έχει ήδη ξεκινήσει και είμαι ενθουσιασμένος για το τι μας περιμένει».

Nick Yelloly: «Είμαι κάτι περισσότερο από ενθουσιασμένος που γίνομαι μέλος της οικογένειας της Ford Racing στο πρόγραμμα Hypercar. Το να συμμετέχω σε αυτό το εγχείρημα που φέρνει πίσω το θρυλικό Blue Oval στο Le Mans είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία αυτή. Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δουλειά με όλη την ομάδα»

Tom Blomqvist: «Το να συμμετέχω στην ομάδα της Ford Racing στην αρχή κιόλας ενός τόσο φιλόδοξου προγράμματος είναι για εμένα μία απίστευτα συναρπαστική ευκαιρία. Όπως και το να βοηθήσω στην εξέλιξη του πρωτοτύπου και να εργαστώ για τον κοινό μας στόχο που είναι η επάνοδος της Ford στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στις 24 Ώρες του Le Mans. Αυτό είναι κάτι πολύ ξεχωριστό. Η κληρονομιά της Ford στους αγώνες αντοχής μιλάει από μόνη της και είμαι περήφανος που εκπροσωπώ την μάρκα αυτή καθώς ξεκινάμε μαζί αυτό το συναρπαστικό νέο κεφάλαιο.»

Το Hypercar της Ford θα χρησιμοποιεί ένα πλαίσιο που εξελίχθηκε από την ORECA και θα τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό κινητήρα V8 Coyote με χωρητικότητα 5,4 λίτρων, σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από την Ford στο Dearborn.

Αναμένουμε τις λεπτομέρειες για την σύνθεση των πληρωμάτων.