Ενόψει της επιστροφής της αμερικανικής εταιρείας στο Le Mans στην κορυφαία κατηγορία του θεσμού FIA World Endurance Championship, η Ford Racing δεν έχει σταματήσει ούτε στιγμή να εξελίσσει το νέο της κινητήρα. Πολύ πριν το νέο της αγωνιστικό πρωτότυπο πατήσει άσφαλτο, η καρδιά του —ο ολοκαίνουργιος κινητήρας V8 Coyote— «καταπίνει» ήδη χιλιόμετρα στα εργαστήρια της Ford Racing.

Μέσα από υπερσύγχρονα δυναμόμετρα που αναπαράγουν με χειρουργική ακρίβεια τις απαιτητικές συνθήκες του Circuit de la Sarthe, οι μηχανικοί της μπλε οβάλ εταιρείας δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη. Συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα, θέτοντας τις βάσεις, μέσω της υψηλής τεχνολογίας και των προσομοιώσεων, για μια ιστορική επάνοδο στον διασημότερο αγώνα αντοχής του πλανήτη.

Η αντίστροφη μέτρηση για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες επιστροφές στον μηχανοκίνητο αθλητισμό έχει ήδη ξεκινήσει. Η Ford βάζει ξανά πλώρη για τον θρυλικό αγώνα του Le Mans, στην κορυφαία κατηγορία Hypercar.

Πολύ πριν το αγωνιστικό πρωτότυπο πραγματοποιήσει τα πρώτα του χιλιόμετρα στην πίστα, η ομάδα εξέλιξης της Ford Racing αξιοποιεί προηγμένα εργαλεία προσομοίωσης και δοκιμών, με στόχο να εξελίξει κάθε πτυχή του προγράμματος, αρχής γενομένης του κινητήρα του.

Στις εγκαταστάσεις της Ford στο Dearborn, ο προηγμένος V8 Coyote κινητήρας των 5,4 λίτρων του πρωτοτύπου λειτουργεί στο δυναμόμετρο προσομοιώνοντας έναν πλήρη γύρο του Circuit de la Sarthe. Κάθε αλλαγή σχέσης στο όριο περιστροφής των 9.000 σ.α.λ., κάθε επιβράδυνση για τη στροφή Mulsanne και κάθε επιτάχυνση με τέρμα γκάζι προς το διάσημο Ford Chicane της γαλλικής πίστας, αναπαράγονται πιστά σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους μηχανικούς της Ford Racing όχι μόνο να συλλέγουν πολύτιμα δεδομένα αλλά και να αξιολογούν τη συμπεριφορά του κινητήρα σε συνθήκες που προσομοιάζουν με αυτές του θρυλικού αγώνα.

Η διαδικασία αυτή αποτελεί βασικό μέρος της φιλοσοφίας εξέλιξης της Ford Racing. Άλλωστε, η προετοιμασία δεν ξεκινά όταν το πρωτότυπο βρεθεί στην πίστα, αλλά πολύ νωρίτερα, μέσα από τη συστηματική αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από τις προσομοιώσεις και τις εργαστηριακές δοκιμές.

Παράλληλα, στο Technology Centre της Ford στη Β. Καρολίνα, οι οδηγοί του προγράμματος εξέλιξης συμμετέχουν στις δοκιμές, αξιολογώντας για παράδειγμα τη θέση οδήγησης και την εργονομία του cockpit πριν από τις πρώτες πραγματικές δοκιμές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, κάθε λεπτομέρεια βελτιστοποιείται ώστε οι εργοστασιακοί οδηγοί της ομάδας να βρεθούν στο Le Mans έχοντας το μέγιστο δυνατό επίπεδο προετοιμασίας.

Με τις δοκιμές να συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, η Ford Racing συνεχίζει να ακολουθεί ένα πρόγραμμα εξέλιξης που βασίζεται στη λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων, στις προσομοιώσεις, καθώς και στη διαρκή βελτίωση κάθε επιμέρους συστήματος, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση του προγράμματος εξέλιξης του νέου της Hypercar.