Επιμέλεια: Γιώργος Παλληκάρης

Η Formula 1 και η FIA ανακοίνωσαν το πρόγραμμα των αγώνων (και των Sprint) για τη σεζόν του 2026. Μία σεζόν στην οποία θα εγκαινιαστούν μια σειρά νέοι κανονισμοί, θα εισαχθούν δύο νέες ομάδες ενώ θα φιλοξενηθούν για πρώτη φορά έξι αγώνες Sprint. Η αλήθεια είναι πως η μορφή των Sprint, συνέχισε να αποδεικνύεται δημοφιλής στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας σε ισχυρή προσέλευση και υψηλή τηλεθέαση σε πλατφόρμες μετάδοσης (+40%).

Το 2026 λοιπόν θα είναι μία χρονιά ορόσημο για την Formula 1, με την Audi να παίρνει τη θέση της Kick Sauber και την Cadillac (με τους Bottas και Perez) να γίνεται και επίσημα η 11η ομάδα στο Grid. Σε αυτό το νέο σκηνικό, προσθέστε και τους κανονισμούς για νέες διαστάσεις, νέο βάρος, αύξηση κατά 300% της απόδοσης του ηλεκτροκινητήρα και χρήση 100% βιώσιμων καυσίμων. Η νέα χρονιά δεν θα μοιάζει σε τίποτα με τη φετινή.

Το πρόγραμμα αγώνων του 2026 μαζί με τα Sprint (με ροζ χρωματισμό)