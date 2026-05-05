Η Formula 1 έχει ακούσει πολλά παράπονα από το φανατικό της κοινό τα τελευταία χρόνια. Ο λόγος φυσικά η σταδιακή μείωση του κυβισμού των θερμικών κινητήρων και η ολοένα αυξανόμενη επέμβαση της ηλεκτρικής ισχύος (φέτος η αναλογία είναι σχεδόν 50:50). Η FIA φαίνεται πως άκουσε τα παράπονα και ετοιμάζεται για μία αλλαγή που θα ικανοποιήσει το κοινό, καθώς επιβεβαίωσε πως οι θρυλικοί V8 βρίσκονται ξανά στο τραπέζι, με πιθανή επιστροφή ακόμα και από το 2030.

Τη δήλωση έκανε ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η επιστροφή των V8 “είναι θέμα χρόνου”. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο περιθώριο του GP του Μαϊάμι, η FIA θέλει να επαναφέρει πιο απλούς και πιο “ζωντανούς” κινητήρες, με μικρότερη εξάρτηση από τα πολύπλοκα υβριδικά συστήματα.

Η Formula 1 χρησιμοποιούσε ατμοσφαιρικούς V8 από το 2006 έως το τέλος του 2013. Από το 2014 πέρασε στους 1.6 V6 turbo hybrid κινητήρες, οι οποίοι έφεραν τεράστια ενεργειακή αποδοτικότητα, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να κερδίσουν πλήρως τους φίλους του σπορ λόγω του “ήπιου” ήχου και της πολυπλοκότητάς τους.

Και πλέον, οι νέοι κανονισμοί του 2026 έχουν φέρει στο προσκήνιο τους V6 turbo hybrid κινητήρες με αυξημένη ηλεκτρική υποβοήθηση και 100% συνθετικά καύσιμα. Πολλοί οδηγοί και μεγάλο μέρος του κοινού, θεωρούν πως το πακέτο αυτό έχει γίνει περβολικά περίπλοκο και ακριβό, μαζί με τον “μπελά” της διαχείρισης μπαταρίας που τους αναγκάζουν να σηκώνουν το πόδι από το γκάζι, ακόμα και στις ευθείες.

Ο Ben Sulayem αποκάλυψε πως η FIA έχει τη δυνατότητα να επιβάλει αλλαγή κανονισμών το 2031 ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση όλων των κατασκευαστών κινητήρων. Παρ’ όλα αυτά, ο στόχος είναι η επιστροφή να γίνει νωρίτερα, πιθανότατα το 2030. Οι δηλώσεις του: «Είναι θέμα χρόνου. Μάλιστα το 2031 η FIA θα έχει την εξουσία να φέρει τους V8, χωρίς να χρειάζεται του ψήφους από τους κατασκευστές. Αυτοί είναι οι κανονισμοί. Αλλά θέλουμε να τους φέρουμε ένα χρόνο νωρίτερα, κάτι που όλοι ζητούν. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θέλουν να συμβεί. Αλλά ας πούμε ότι οι κατασκευαστές δεν το εγκρίνουν, την επόμενη χρονιά θα συμβεί. Το 2031 θα γίνει πράξη ούτως ή άλλως. Ο V8 έρχεται». Μιλώντας για το γιατί V8 και όχι V10, ο Ben Sulayem είπε: «Έχετε τον ήχο, λιγότερη πολυπλοκότητα, λιγότερο βάρος. Θα το ακούσετε πολύ σύντομα και θα είναι με μια πολύ, πολύ μικρή ηλεκτρουποβοήθηση».

Ωστόσο, η συνεχής εμπλοκή των κατασκευαστών μονάδων ισχύος είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους το τρέχον σύνολο κανόνων έχει εγγενή ελαττώματα, όπως αποφασίστηκαν το 2022, όταν η αυτοκινητοβιομηχανία είχε θέσει ως στόχο την ηλεκτροκίνηση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι νέοι V8 δεν θα είναι “παλιομοδίτικοι” με την απόλυτη έννοια. Η FIA εξετάζει κινητήρες 2.6 έως 3.0 λίτρων, με περιορισμένη ηλεκτρική υποβοήθηση και χρήση συνθετικών καυσίμων ώστε να διατηρηθεί το στοιχείο της βιωσιμότητας. Οι αποδόσεις θα μπορούσαν να ξεπερνούν τους 1.200 ίππους συνολικά, με περίπου 800 ίππους από τον θερμικό κινητήρα και τους υπόλοιπους από ηλεκτρική ενίσχυση.

Το πιο σημαντικό όμως είναι πάντως πως η Formula 1 φαίνεται να άκουσε επιτέλους το κοινό της. Εδώ και χρόνια, οι φίλοι του σπορ ζητούν περισσότερη ένταση, περισσότερο ήχο και λιγότερη “τεχνητή” διαχείριση ενέργειας μέσα στους αγώνες. Ακόμα και οδηγοί όπως οι Lando Norris και Verstappen έχουν εκφράσει προβληματισμούς για το πόσο πολύ επηρεάζει πλέον η διαχείριση μπαταρίας την αγωνιστική δράση. Μάλιστα, ακόμη και η Mercedes-Benz εμφανίζεται θετική στην επιστροφή των V8, με τον Toto Wolff να δηλώνει πως οι μεγάλοι κινητήρες αποτελούν κομμάτι του DNA της Formula 1, αρκεί να υπάρχει σωστή ισορροπία με την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

Αν τελικά η αλλαγή προχωρήσει, τότε η επόμενη δεκαετία της Formula 1 ίσως θυμίσει ξανά τις πιο “άγριες” εποχές του σπορ. Και για πολλούς φίλους των αγώνων, αυτό ακούγεται ήδη σαν μουσική στα αυτιά τους.