Το διάλειμμα στην F1 δεν κράτησε για πολύ. Ωστόσο ήταν αρκετό για να ανακτήσουν δυνάμεις όλοι ασχολούνται με τους αγώνες της F1. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 14 αγώνες. Και υπολείπονται άλλοι δέκα. Ο 15ος αγώνας θα γίνει την Κυριακή 31 Αυγούστου στην Ολλανδία. Το πρωτάθλημα για να τελειώσει έχει αρκετούς αγώνες και ακόμη συζητήσεις για τον φετινό παγκόσμιο πρωταθλητή δεν μπορούν να γίνουν. Είναι αρκετά νωρίς και οι διαφορές ανάμεσα στους τρείς πρώτους είναι μικρές.

Σήμερα ο πρωτοπόρος στη βαθμολογία, ο Oscar Piastri έχει 284 βαθμούς και με διαφορά μόλις 9 βαθμούς ακολουθεί ο Lando Norris ( 275 β) ενώ ο τρίτος της παρέας, ο Max Verstappen έχει 187 βαθμούς. Είναι αρκετά πίσω αλλά στη F1 δεν γίνονται προβλέψεις και τίποτα δεν αποκλείεται.

Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε σε άλλο άρθρο για τη στρατηγική των ομάδων ενόψει του αγώνα στην Ολλανδία, όμως τώρα θα δούμε τι θα κάνουν οι ομάδες με τους νέους κινητήρες ενόψει το 2026.

Αρχικά να υπενθυμίσουμε ότι το 2026 θα υπάρχουν νέοι κανονισμοί στην F1. Και οι δέκα ομάδες θα γίνουν 11 αφού μπαίνει στο χορό του κορυφαίου θερμού και η αμερικάνικη Cadillac.

Η F1 αλλάζει σελίδα. Οι κανονισμοί αλλάζουν και αυτοί που πονοκεφαλιάζουν είναι οι μηχανικοί των ομάδων που ψάχνουν ακόμη και την παραμικρή λεπτομέρεια. Μην ξεχάσουμε την Ford η οποία κάποτε είχε τον πιο επιτυχημένο κινητήρα όλων των εποχών. Τον Cosworth V8, ατμοσφαιρικό 3λίτρων. Με αυτόν τον κινητήρα έτρεχαν οι Lotus, Matra, Tyrrell, McLaren, Brabham, Williams, Benetton, Jordan, Jaguar, Arrows, Minardi.

Τι μπορούμε να σας πούμε από τώρα σχετικά με τους κινητήρες του 2026

Η Ferrari θα τροφοδοτεί τις Ferrari, Haas, Cadillac.

H Μercedes θα τροφοδοτεί τις Mercedes, McLaren, Williams, Alpine.

H Honda θα τροφοδοτεί την Aston Martin.

H Audi θα τροφοδοτεί την Audi που στην ουσία είναι η ομάδα της Sauber.

Kαι η Ford θα τροφοδοτεί τις Red Bull Racing και και Racing Bull.

Πιο απλά. H Mercedes θα τροφοδοτεί τέσσερις ομάδες και η Ferrari τρεις. Για κάθε μάρκα θα υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τα μονοθέσια.

Οι ομάδες προς το παρόν κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους. Έχουμε χρόνο μεχρι να τελειώσει αυτή η χρονιά.

Περικλής Χαλάτσης