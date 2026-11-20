Ένα από τα ζητήματα που απασχολούν εδώ και χρόνια τη Formula 1 είναι η συνέπεια στις αποφάσεις των αγωνοδικών. Δεν είναι λίγες οι φορές που οδηγοί, ομάδες και φίλαθλοι έχουν εκφράσει την απορία τους για το πώς δύο παρόμοια περιστατικά στην πίστα μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές ποινές, ανάλογα με την κρίση των ανθρώπων που βρίσκονται κάθε φορά στο γραφείο των αγωνοδικών. Η FIA φαίνεται πως αποφάσισε να αντιμετωπίσει πιο ουσιαστικά το συγκεκριμένο πρόβλημα, ανακοινώνοντας επίσημα ότι από το 2027 θα ξεκινήσει τη σταδιακή εισαγωγή αγωνοδικών πλήρους απασχόλησης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1.

Η απόφαση σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη λειτουργία του αθλήματος, καθώς μέχρι σήμερα οι αγωνοδίκες επιλέγονταν από μια ευρύτερη δεξαμενή πιστοποιημένων στελεχών, με διαφορετική σύνθεση σε κάθε Grand Prix. Πλέον, η Ομοσπονδία θέλει να δημιουργήσει μια πιο σταθερή και επαγγελματική δομή, με ανθρώπους που θα ασχολούνται αποκλειστικά με την εποπτεία των αγώνων και τη συνεχή εξέλιξη του σχετικού πλαισίου κανονισμών.

Από το 2027 ξεκινά η μεγάλη αλλαγή

Η εφαρμογή του νέου σχεδίου θα γίνει σταδιακά. Κατά τη διάρκεια της σεζόν του 2027, η FIA θα προσλάβει έναν αρχικό αριθμό έμπειρων διεθνών αγωνοδικών, οι οποίοι θα ενταχθούν στο υπάρχον σύστημα και θα συνεργάζονται με τους αγωνοδίκες μερικής απασχόλησης. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ειδικού τμήματος που σε βάθος χρόνου θα αποτελείται από 12 έως 15 αγωνοδίκες πλήρους απασχόλησης. Η ομάδα θα διευρυνθεί περαιτέρω από το 2028 και έπειτα, ενώ η Ομοσπονδία δεν σκοπεύει να αποκλείσει τους σημερινούς αγωνοδίκες από τη διαδικασία. Παράλληλα, θα διατηρηθεί και ο ρόλος των Driver Stewards, δηλαδή των αγωνοδικών με προηγούμενη εμπειρία ως οδηγοί αγώνων.

Γιατί η FIA θέλει μόνιμους αγωνοδίκες;

Ο βασικός στόχος είναι να περιοριστούν οι αποκλίσεις στις αποφάσεις από αγώνα σε αγώνα. Όταν οι άνθρωποι που εξετάζουν τα περιστατικά αλλάζουν συνεχώς, είναι πιο δύσκολο να διατηρηθεί μια ενιαία γραμμή στην ερμηνεία των κανονισμών και στην επιβολή ποινών. Μάλιστα, η εργασία τους δεν θα περιορίζεται στα αγωνιστικά τριήμερα. Θα μπορούν να αξιοποιούν τον χρόνο μεταξύ των Grand Prix για να αναλύουν τάσεις, να αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων κανονισμών και να συμβάλλουν στη βελτίωσή τους.

Η ευρύτερη αναδιοργάνωση της FIA

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναδιοργάνωσης της αγωνιστικής λειτουργίας της FIA, η οποία ξεκίνησε υπό την προεδρία του Mohammed Ben Sulayem. Το 2022 πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αναδιοργάνωση του Race Control, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκε ειδικό τμήμα για τους αξιωματούχους της Ομοσπονδίας και ενισχύθηκε η χρηματοδότηση των επιχειρησιακών συστημάτων της. Ένα ακόμη σημαντικό βήμα ήταν η πρόσφατη λειτουργία του νέου Remote Operations Centre (ROC) στο Biggin Hill της Μεγάλης Βρετανίας. Πρόκειται για μια σύγχρονη εγκατάσταση που έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τη διαχείριση των αγώνων και να ενισχύει τις δυνατότητες εποπτείας της FIA..

Θα εξαφανιστούν οι αμφιλεγόμενες ποινές;

Η αλήθεια είναι πως η συγκεκριμένη αλλαγή δεν πρόκειται να εξαφανίσει αυτομάτως τις διαφωνίες και τις αντιδράσεις στη Formula 1. Οι αγωνιστικοί κανονισμοί περιλαμβάνουν πολλές σύνθετες περιπτώσεις, ενώ η αξιολόγηση μιας μάχης στην πίστα συχνά απαιτεί κρίση και ερμηνεία, όχι απλώς εφαρμογή μιας μαθηματικής φόρμουλας. Το ζητούμενο δεν είναι να συμφωνούν όλοι με κάθε απόφαση των αγωνοδικών, κάτι που είναι πρακτικά αδύνατο σε ένα τόσο ανταγωνιστικό άθλημα. Είναι οι οδηγοί να γνωρίζουν ότι παρόμοιες παραβάσεις αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο, ανεξάρτητα από την πίστα, το Grand Prix ή τα ονόματα των πρωταγωνιστών.