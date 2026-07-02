Η Formula 1 φαίνεται πως γυρίζει σταδιακά σε… γνώριμα μονοπάτια. Αφού άνοιξε επίσημα η συζήτηση για την επιστροφή των κινητήρων V8 από το 2031, ένα ακόμη στοιχείο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή του σπορ ενδέχεται να επανέλθει. Ο λόγος για τον ανεφοδιασμό καυσίμων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η FIA εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναφέρει τα pit stop για ανεφοδιασμό στο πλαίσιο των νέων τεχνικών κανονισμών του 2031. Αν και δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, η πρόταση βρίσκεται ήδη στο τραπέζι των συζητήσεων ανάμεσα στη FIA, τη Formula 1 και τους κατασκευαστές κινητήρων.

Ένα ακόμη βήμα προς την… παλιά Formula 1

Η πιθανή επιστροφή του ανεφοδιασμού δεν αποτελεί μεμονωμένη σκέψη. Έρχεται να προστεθεί στη συζήτηση για την επαναφορά των V8 κινητήρων και τη μεγαλύτερη έμφαση στους θερμικούς κινητήρες, δείχνοντας πως οι άνθρωποι της Formula 1 αναζητούν τρόπους να κάνουν τους αγώνες πιο απλούς, πιο εντυπωσιακούς και περισσότερο απρόβλεπτους.

Οι σημερινοί αγώνες βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη διαχείριση ελαστικών και ενέργειας, ενώ τα μονοθέσια ξεκινούν με όλο το απαιτούμενο καύσιμο στο ρεζερβουάρ. Αν όμως επιστρέψει ο ανεφοδιασμός, οι ομάδες θα αποκτήσουν ξανά έναν σημαντικό στρατηγικό παράγοντα, καθώς θα πρέπει να αποφασίζουν πότε και πόσο καύσιμο θα βάζουν σε κάθε pit stop.

Γιατί καταργήθηκε το 2010

Ο ανεφοδιασμός καυσίμων καταργήθηκε μετά το τέλος της σεζόν του 2009. Ο βασικός λόγος ήταν η μείωση του κόστους, αλλά και η αύξηση της ασφάλειας στα pit lane, καθώς στο παρελθόν είχαν σημειωθεί αρκετά επικίνδυνα περιστατικά με διαρροές και φωτιές κατά τη διάρκεια των ανεφοδιασμών. Παράλληλα, η Formula 1 ήθελε να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις προσπεράσεις μέσα στην πίστα και λιγότερο στη στρατηγική των pit stop. Έτσι, από το 2010 μέχρι σήμερα όλα τα μονοθέσια ξεκινούν τον αγώνα με πλήρες φορτίο καυσίμου, ενώ οι μοναδικές υποχρεωτικές επισκέψεις στα pits αφορούν κυρίως την αλλαγή ελαστικών.

Είναι και η μάχη με τη ζυγαριά

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, η FIA εξετάζει την επιστροφή του ανεφοδιασμού και για έναν ακόμη σημαντικό λόγο. Τη μείωση του βάρους των μονοθεσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Motorsport Italia, η δυνατότητα ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια του αγώνα θα επέτρεπε τη χρήση μικρότερων ρεζερβουάρ, αφαιρώντας περίπου 50 κιλά από το συνολικό βάρος κάθε μονοθεσίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική μείωση, αν αναλογιστεί κανείς ότι ο στόχος της FIA για τους κανονισμούς του 2031 είναι τα μονοθέσια να πλησιάσουν τα 700 κιλά, έναντι των περίπου 768 κιλών που είναι σήμερα (μαζί με τον οδηγό) . Ο πρόεδρος της FIA, Mohammed Ben Sulayem, έχει μάλιστα αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ακόμη πιο φιλόδοξο στόχο, κάνοντας λόγο σε παλαιότερες δηλώσεις του ακόμη και για μονοθέσια κοντά στα 630 κιλά.

Η επαναφορά του ανεφοδιασμού θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την εικόνα των Grand Prix.

Τα μονοθέσια θα εκκινούν με μικρότερο βάρος, κάτι που σημαίνει καλύτερες επιδόσεις και υψηλότερους ρυθμούς από τους πρώτους κιόλας γύρους. Παράλληλα, οι στρατηγικές των ομάδων θα γίνουν πολύ πιο σύνθετες, καθώς κάθε pit stop θα αφορά τόσο την αλλαγή ελαστικών όσο και την ποσότητα καυσίμου που θα επιλέξουν να φορτώσουν.

Υπάρχουν όμως και αντιδράσεις

Η ιδέα δεν βρίσκει όλους σύμφωνους. Ορισμένοι θεωρούν ότι ο ανεφοδιασμός μεταφέρει μεγάλο μέρος της μάχης από την πίστα στα pits, μειώνοντας τις πραγματικές προσπεράσεις και αυξάνοντας την εξάρτηση από τη στρατηγική των ομάδων.

Η Formula 1 αλλάζει ξανά πρόσωπο

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ η νέα εποχή των κανονισμών του 2026 μόλις ξεκίνησε, οι συζητήσεις έχουν ήδη μεταφερθεί στο 2031. Με τους V8 κινητήρες να βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο και τον ανεφοδιασμό να εξετάζεται ως πιθανή επιστροφή, όλα δείχνουν ότι η Formula 1 αναζητά την ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και στο θέαμα που ζητούν οι φίλαθλοι. Αν οι σκέψεις αυτές υλοποιηθούν, το κορυφαίο μηχανοκίνητο πρωτάθλημα του κόσμου θα θυμίζει περισσότερο από ποτέ την εποχή που πολλοί εξακολουθούν να θεωρούν τη χρυσή περίοδο της Formula 1.