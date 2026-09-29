Η Formula 1 ετοιμάζεται να αλλάξει τη διάρκεια των Grand Prix από το 2027, καθώς η FIA ενέκρινε τη μείωση της απόστασης των αγώνων από τα 305 στα 290 χιλιόμετρα. Η αλλαγή αντιστοιχεί σε περίπου δύο έως τρεις λιγότερους γύρους, ανάλογα με την πίστα, και συνδέεται άμεσα με τις τροποποιήσεις που προγραμματίζονται για τις μονάδες ισχύος της επόμενης χρονιάς.

Η απόφαση ελήφθη στη συνεδρίαση της Επιτροπής της Formula 1 στο Λονδίνο, στις 21 Σεπτεμβρίου, και εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο αλλαγών που αφορά τη λειτουργία των κινητήρων και τη διαχείριση της ενέργειας.

Γιατί μειώνεται η απόσταση των αγώνων

Η βασική αιτία βρίσκεται στις αλλαγές που θα εφαρμοστούν στις μονάδες ισχύος από το 2027. Στόχος είναι να αυξηθεί η συνεισφορά του κινητήρα εσωτερικής καύσης και να μειωθεί η εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια, ώστε οι οδηγοί να μπορούν να κινούνται πιο συχνά στο όριο, χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζονται διαρκώς την ενέργεια της μπαταρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ισχύς του κινητήρα εσωτερικής καύσης αναμένεται να αυξηθεί στα 420 kW, ενώ η μέγιστη ισχύς του ηλεκτρικού συστήματος MGU-K θα περιοριστεί στα 300 kW, με εξαίρεση τη λειτουργία προσπέρασης, όπου θα παραμείνει στα 350 kW. Παράλληλα, η επιτρεπόμενη ροή καυσίμου θα αυξηθεί κατά 5%. Η αύξηση της ροής καυσίμου σημαίνει ότι τα μονοθέσια θα χρειάζονται περισσότερο καύσιμο για να ολοκληρώσουν έναν αγώνα. Αντί, λοιπόν, οι ομάδες να αναγκαστούν να προχωρήσουν σε μεγαλύτερα ρεζερβουάρ και εκτεταμένες αλλαγές στα σασί τους, επιλέχθηκε η μείωση της συνολικής απόστασης.

Έτσι, το τυπικό μήκος ενός Grand Prix θα πέσει από τα 305 στα 290 χιλιόμετρα, με τη μείωση να αντιστοιχεί συνήθως σε δύο ή τρεις γύρους.

Αλλάζει και το χρονικό όριο των αγώνων

Η διάρκεια των αγώνων δεν είναι η μόνη αλλαγή που εξετάστηκε. Η FIA αποφάσισε επίσης να τροποποιήσει τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος ενός Grand Prix όταν αυτό διακόπτεται, για παράδειγμα λόγω έντονης βροχόπτωσης ή άλλου περιστατικού. Από το 2027, το υφιστάμενο ανώτατο όριο των τριών ωρών, το οποίο περιλαμβάνει και τις διακοπές, θα καταργηθεί. Αντί γι’ αυτό, θα καθορίζεται συγκεκριμένη ώρα ολοκλήρωσης της αγωνιστικής δραστηριότητας, ενώ το ανώτατο όριο των δύο ωρών πραγματικού αγώνα θα παραμείνει σε ισχύ. Σύμφωνα με τη FIA, η αλλαγή αποσκοπεί στο να αυξηθούν οι πιθανότητες ολοκλήρωσης ενός αγώνα, ακόμη και όταν προκύπτουν διακοπές. Παράλληλα, προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία για την παράταση των ελεύθερων δοκιμών όταν αυτές διακόπτονται.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον της Formula 1

Η μείωση της απόστασης των αγώνων αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Formula 1 να προσαρμόσει το αγωνιστικό της πλαίσιο στις νέες απαιτήσεις των υβριδικών μονάδων ισχύος. Το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η ανάγκη για υπερβολική διαχείριση ενέργειας και να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην οδήγηση. Παραμένει, πάντως, ανοιχτό το ενδεχόμενο η μικρότερη απόσταση να αφορά μόνο τη μεταβατική περίοδο του 2027, καθώς το 2028 προβλέπονται νέες αλλαγές στην ισορροπία μεταξύ θερμικής και ηλεκτρικής ισχύος.