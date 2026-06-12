Η απόφαση έρχεται μετά τις ανησυχίες που εξέφρασαν οδηγοί και ομάδες για τον υπερβολικά μεγάλο ρόλο της ηλεκτρικής ισχύος στα μονοθέσια της νέας εποχής. Τι αλλάζει λοιπόν;

Οι κανονισμοί του 2026 είχαν σχεδιαστεί ώστε η απόδοση των νέων κινητήρων να προέρχεται σχεδόν ισόποσα από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το ηλεκτρικό σύστημα, με αναλογία περίπου 53%-47%.

Ωστόσο, μετά από πολύμηνες συζητήσεις, συμφωνήθηκε μια σταδιακή μεταβολή της αναλογίας ισχύος:

Το 2027 η αναλογία θα διαμορφωθεί στο 58%-42%

Από το 2028 θα φτάσει στο 60%-40%

Με απλά λόγια, ο V6 κινητήρας εσωτερικής καύσης θα αποκτήσει ξανά μεγαλύτερη συμμετοχή στην τελική ισχύ του μονοθεσίου, περιορίζοντας την εξάρτηση από την ηλεκτρική ενέργεια.

Γιατί έγινε η αλλαγή;

Οι οδηγοί έχουν εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια για την υπεβολική συμμετοχή του ηλεκτροκινητήρα και το πρόβλημα διαχείρισης της μπαταρίας. Μάλιστα, αρκετοί πρωταγωνιστές του grid, μεταξύ αυτών και ο Max Verstappen, είχαν ασκήσει δημόσια κριτική, θεωρώντας ότι η Formula 1 κινδυνεύει να χάσει μέρος του αγωνιστικού της χαρακτήρα.

Παράλληλα με τη νέα αναλογία, η FIA ανακοίνωσε αύξηση της παροχής καυσίμου και της ισχύος που θα αποδίδουν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης. Το 2027 η ισχύς του θερμικού κινητήρα θα αυξηθεί από τα 400 kW στα 420 kW, ενώ το 2028 θα φτάσει τα 450 kW. Στόχος είναι τα μονοθέσια να μπορούν να κινούνται για περισσότερη ώρα στο απόλυτο όριο, χωρίς οι οδηγοί να αναγκάζονται να κάνουν υπερβολική εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια των γύρων τους.

Η Formula 1 αναζητά ισορροπία

Η FIA ξεκαθάρισε ότι δεν εγκαταλείπει τη στρατηγική της βιωσιμότητας και των συνθετικών καυσίμων, ωστόσο επιδιώκει να βρει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην τεχνολογική εξέλιξη και το αγωνιστικό θέαμα. Οι αλλαγές αναμένεται να επικυρωθούν επίσημα από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού μέσα στον Ιούνιο.