Από την επόμενη αγωνιστική χρονιά τα μονοθέσια δεν θα είναι 20 αλλά 22. Από το 2026 οι εργοστασιακές ομάδες στην F1 δεν θα είναι 10 αλλά 11.

Η Cadillac είχε κάνει γνωστή την συμμετοχή της. Μέχρι σήμερα είχαν ακουστεί πολλά ονόματα που θα κάθονταν στα μπάκετ των δύο μονοθεσίων της νέας ομάδας. Τελικά για να μην σέρνονται σενάρια, η Cadillac έδωσε ένα τέλος στην παραφιλολογία και ανακοίνωσε ότι ο Sergio Perez και ο Valtteri Bottas υπέγραψαν τα οριστικά συμβόλαια.

Επιτέλους ο Μεξικανός -που δεν του φέρθηκαν καλά στη Ferrari- επιστρέφει στους αγώνες της F1.

Και οι δύο πιλότοι είναι έμπειροι. Έχουν μεγάλη πείρα στην F1 και θα βοηθήσουν αποτελεσματικά την καινούργια ομάδα σε ένα σπορ που θέλει να διαπρέψει.

Από το οδηγικό δίδυμο περιμένουμε πολλές ανατροπές.