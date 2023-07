Άπιαστος στο Silverstone ο Max Verstappen στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά 

Του Περικλή Χαλάτση

O Max Verstappen έκανε τους καλύτερους χρόνους και στα πρώτα και στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά. Και όπως όλα δείχνουν και την Κυριακή πάει ολοταχώς για μια ακόμη νίκη. Βέβαια είναι νωρίς να κάνουμε προβλέψεις αφού αύριο θα γίνει το P3 και το Qualifying για την Pole Position.

Για την ιστορία η πιο επιτυχημένη ομάδα στο Silverstone είναι η Ferrari, με 15 νίκες, ενώ ο Sir Lewis Hamilton είναι ο πολυνίκης με 8 νίκες. Μάλιστα ο Lewis να σας θυμίσουμε ότι έχει τιμηθεί από τη βασίλισσα Ελισάβετ Β' και ανακηρύχθηκε αργότερα ιππότης από τον σημερινό βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας, Κάρολο Γ'. Όπως όμως φάνηκε από τα πρώτα δοκιμαστικά τέτοια προοπτική για διάκριση δεν φαίνεται.

Στο Practice 2 ο Verstappen ήταν και πάλι ο απόλυτος κυρίαρχος με δεύτερο τον C.Sainz και τρίτον τον Alexander Albon (Williams) ο οποίος έκανε την μεγάλη έκπληξη. Ο Charles Leclerc δεν βγήκε καθόλου στην πίστα αφού είχε ηλεκτρικό πρόβλημα ενώ οι δύο Mercedes απογοήτευσαν. Ο Russel είναι εκτός δεκάδας (στη 12η θέση) και ο Hamilton στην 15η θέση. Κάτι πρέπει να κάνει η Mercedes και να αλλάξει τα απογοητευτικά αποτελέσματα που μας παρουσιάζει.

Η σειρά στο FP2 είναι:

Λίγες ώρες πριν στο Practice 1 o Max Verstappen δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης και φορώντας τη μαλακή γόμα έκανε τον καλύτερο χρόνο 1:28.600 και πήρε την πρώτη θέση. Στην αρχή φορούσε τη σκληρή γόμα και πάλι έκανε καλούς χρόνους. Ο Ολλανδός έχει μάθει καλά την RB19 και ξέρει τι ακριβώς θέλει. Το δεύτερο καλύτερο χρόνο έκανε ο ομόσταυλός του Sergio Perez.

Η σειρά στο FP1

Ο διευθυντής του Motor Sport ,MARIO ISOLA αναφέρθηκε στα καινούργια ελαστικά της Pirelli:

«Στο Βρετανικό GP θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά ένας νέος σκελετός ελαστικών με υλικά που είχε δοκιμαστεί και εξελιχθεί για να μπουν στους αγώνες το 2024. Αυτή η αλλαγή στις προδιαγραφές εντός της σεζόν είναι απαραίτητη λόγω της αυξημένης απόδοσης των μονοθεσίων – τόσο σε απόλυτη ταχύτητα όσο και σε φορτία – σε σύγκριση με τα δεδομένα προσομοίωσης που έδωσαν στην Pirelli οι ομάδες τον περασμένο χειμώνα.

Αυτή η τάση αύξησης των φορτίων θα αυξηθεί όσο συνεχίζεται το πρωτάθλημα. Δουλέψαμε πολύ σκληρά στην προσομοίωση τα τελευταία χρόνια, προκειμένου όχι μόνο να παρέχουμε ένα προϊόν που πληροί τους στόχους απόδοσης που έχουν τεθεί αλλά και να έχουμε τη δυνατότητα να προβλέψουμε τυχόν προβλήματα και να αντιδράσουμε άμεσα σε αυτά.

Ο νέος σκελετός δίνει στο ελαστικό επιπλέον αντοχή στην κόπωση, αλλά δεν επηρεάζει καμία τεχνική παράμετρο ή τη συμπεριφορά του στην πίστα. Όλες οι ομάδες είχαν ήδη την ευκαιρία να δοκιμάσουν τη νέα δομή ελαστικών στο Ισπανικό GP, όταν στις ελεύθερες δοκιμές τέθηκαν στη διάθεση κάθε οδηγού δύο σετ. Τα σχόλιά τους ήταν ανάλογα με τις προσδοκίες μας, ειδικά όσον αφορά στις επιδόσεις.

Οι νέες προδιαγραφές μας επιτρέπουν να διατηρήσουμε αμετάβλητες τις πιέσεις των εμπρός και πίσω ελαστικών σε μεγάλο βαθμό σε σύγκριση με πέρυσι, παρά τη σημαντική αύξηση του μέσου φορτίου – λόγω απόδοσης – των μονοθεσίων.

Το ντεμπούτο του νέου ελαστικού, θα γίνει σε μια από τις πιο απαιτητικές πίστες. Στα τεχνικά μας γραφήματα το Silverstone βρίσκεται στην κορυφή όσον αφορά στην πίεση και στις πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται: ιδιαίτερα στο εμπρός αριστερά ελαστικό. Η πίστα πιέζει επίσης πολύ τους οδηγούς, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίσουν πλευρικές επιταχύνσεις που ξεπερνούν τα 5 g στις γρήγορες καμπές. Οι επιλογές γομών - οι οποίες, σε αντίθεση με το σκελετό, δεν έχουν καμία αλλαγή στις προδιαγραφές – είναι πανομοιότυπες με τα προηγούμενα χρόνια τουλάχιστον ως προς το όνομα: C1 είναι η σκληρή γόμα, C2 είναι η μέση γόμα και C3 είναι η μαλακή γόμα. Ωστόσο, η γόμα C1 είναι στην πραγματικότητα μια ολοκαίνουργια σύνθεση, που τοποθετείται μεταξύ της C2 και της C0 (περσινή C1)» .

Η πίστα είναι από τις πιο απαιτητικές, της σεζόν, ειδικά για το μπροστινό αριστερό ελαστικό που πρέπει να ανταπεξέλθει σε υψηλά ενεργειακά φορτία σε οκτώ διαφορετικές στροφές. Υπάρχουν οκτώ στροφές γρήγορες όπου αναπτύσσονται πολλά πλευρικά φορτία με αποτέλεσμα να φθείρονται γρήγορα τα ελαστικά. Στις στροφές Maggott, Becketts , Chapel είναι με τέρμα γκάζι και οι οδηγοί υπόκεινται σε πλευρικές δυνάμεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 5 G,

Οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους τη γόμα C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, τη γόμα C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και τη γόμα C3 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι μια επιλογή ειδικά για τα υψηλά ενεργειακά φορτία που μεταφέρουν τα ελαστικά στο Silverstone.

H Pirelli προτείνει δυο Pit Stop για αλλαγή ελαστικών.

Αύριο Σάββατο 8 Ιουλίου θα γίνει το P3 στις 13.30 και στις 17.00 θα γίνει το Qualifying. Μετά τις επίσημες χρονομετρημένες κατατακτήριες δοκιμές θα γνωρίζουμε τον Pole Man.

Ο αγώνας την Κυριακή 9 Ιουλίου θα ξεκινήσει στις 17.00.

Τα ανεπίσημα και επίσημα δοκιμαστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV.

Το αγώνα της Κυριακής μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τα δύο παραπάνω συνδρομητικά κανάλια αλλά και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.