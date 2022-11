Απίστευτο: Pole man στο Interlagos o Kevin Magnussen 

Του Περικλή Χαλάτση

Μια έξοδος του George Russel στα πρώτα λεπτά του Q3 στις κατατακτήριες δοκιμές έφερε τα πάνω κάτω στην Pole Position. Το παιχνίδι με τον καιρό και την επιλογή των ελαστικών έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο σημερινό Qualifying στην πίστα του Autodromo Jose Carlos Pace, στο Interlagos. Αλλού η πίστα ήταν στεγνή και αλλού βρεγμένη.

Οι επικεφαλής των ομάδων στα κεντρικά τους μόνιτορ δεν είχαν όπως συνηθίζεται την πίστα και δεν παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των πιλότων τους αλλά το μετεωρολογικό δελτίο. Δευτερόλεπτο με δευτερόλεπτο παρακολουθούσαν την πορεία της βροχής.

Στην τελευταία προσπάθεια, στο Q3 ενημερώθηκαν όλοι ,ότι η βροχή ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Κάποιοι προτίμησαν να αλλάξουν τα ενδιάμεσα ελαστικά με σλίκ για να προλάβουν να κάνουν έστω έναν γρήγορο γύρο.

Όσοι μπήκαν στα πιτς τελικά δεν πρόλαβαν να βγουν. Αιτία η έξοδος του George Russel που πάτησε πιθανότατα σε νερά, το μονοθέσιο έχασε την πρόσφυση και βρέθηκε στην αμμοπαγίδα. Κατέστρεψε την πίσω πτέρυγα και χρειάσθηκε να μπει γερανός για να απομακρύνει το μονοθέσιο. Αμέσως βγήκε κόκκινη σημαία που σήμανε τη διακοπή του αγώνα.

Μέχρι εκείνη την ώρα καλύτερο χρόνο είχε κάνει ο Kevin Magnussen. Ο προκαθορισμένος χρόνος τέλειωσε και η pole position κατοχυρώθηκε στον Magnussen. Είναι η πρώτη pole position στην καριέρα του και όπως καταλαβαίνετε στην Haas στήθηκε μεγάλο πανηγύρι.

Αύριο Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022, το πρόγραμμα έχει στις 17.30 ώρα Ελλάδος το Practice 2 και στις 21.30 το Sprint που είναι διάρκειας μιας ώρας η 24 γύρων.

Όμως όπως έχει διαμορφωθεί το σύστημα, pole man δεν θα είναι ο νικητής του Sprint αλλά ο νικητής του σημερινού Qualifying. Έτσι την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2023 πρώτος θα ξεκινήσει τον αγώνα στο Interlagos ο Kevin Magnussen.

Τα δοκιμαστικά, το Sprint και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και το F1 TV Pro.

QUALIFYING CLASSIFICATON



