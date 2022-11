Άρωμα Pole Position στα 2α ελεύθερα δοκιμαστικά στο Yas Marina

Του Περικλή Χαλάτση

Με ιδανικές συνθήκες έγιναν τόσο τα πρώτα όσο και τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά της F1 στην πίστα Yas Marina στο Abu Dhabi.

Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά δοκίμασαν τις τύχες τους οκτώ αναπληρωματικοί οδηγοί. Οι χρόνοι ικανοποιητικοί. Όσοι οδηγοί φόρεσαν κράνη και γάντια έμειναν ευχαριστημένοι από τα κρατήματα στην πίστα.

Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά τον καλύτερο χρόνο έκανε ο Hamilton (1:26.633) και ακολούθησαν Russell και Leclerc. Και τα δύο μονοθέσια της Mercedes χρησιμοποίησαν μαλακές γόμες.

Στα δεύτερα ανεπίσημα δοκιμαστικά (Practice 2) o Max Verstappen ήταν ο πιο γρήγορος. Έκανε χρόνο 1:25.146 χρησιμοποιώντας μαλακή γόμα. Με διαφορά 341 χιλιοστά τερμάτισε ο νικητής ο George Russell ενώ την πρώτη τριάδα έκλεισε ο Charles Leclerc με ένα δέκατο πιο πίσω από τον πιλότο της Mercedes.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των δεύτερων ελεύθερων δοκιμών:

Τα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά θα γίνουν αύριο στις 12.30 και στις 16.00 θα γίνουν οι κατατακτήριες δοκιμές για την Pole Position.

Μπορεί ο τίτλος του πρωταθλήματος να έχει ήδη κριθεί και στην ουσία ο Ολλανδός να μην έχει κανένα άγχος, ωστόσο Charles Leclerc (Ferrari) και Sergio Perez (Red Bull) που έχουν από 290 βαθμούς θα έχουν το δικό τους αγώνα για την 2η θέση του πρωταθλήματος.

Η πίστα Yas Marina έχει δεχθεί αρκετές τροποποιήσεις και έγινε πιο γρήγορη. Έχει μήκος 5.281 μέτρα και οι πιλότοι σε 58 γύρους θα καλύψουν 306 km και 183 μέτρα. Το Yas Marina έχει 16 στροφές και μερικά πολύ γρήγορα τμήματα.

Η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της για το μεθαυριανό Grand Prix . Η C3 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C5 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα.

Στο Abu Dhabi θα δούμε για τελευταία φορά τον Daniel Ricciardo που αποχωρεί από την McLaren, τον Mick Schumacher που έμεινε χωρίς συμβόλαιο και τον Sebastian Vettel που οικειοθελώς αποχωρεί από την ενεργό δράση μετά από 15 χρόνια αγώνες στη F1.

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές θα ακολουθήσει την Κυριακή, 20 Νοεμβρίου, στις 15.00 ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Τα τρίτα ανεπίσημα δοκιμαστικά , τα χρονομετρημένα και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro.