Αυλαία στη F1 στο Yas Marina στο Abu Dhabi- Ποιοι αποχωρούν από την F1

Του Περικλή Χαλάτση

Αυτό το τριήμερο οι προβολείς της F1 έχουν στραφεί στο Abu Dhabi, στην πίστα Yas Marina όπου την Κυριακή θα γίνει ο τελευταίος αγώνας της χρονιάς. Το πρωτάθλημα έχει ήδη κριθεί, ο τίτλος του Π.Π.F1 είναι ήδη στην «τσέπη» του Max Verstappen και τώρα όλα παίζονται για τη δεύτερη θέση.

Ο Ολλανδός έναν αγώνα πριν την αυλαία της φετινής σεζόν έχει 429 βαθμούς ενώ για τη 2η θέση θα μονομαχήσουν ο Charles Leclerc (Ferrari) και o Sergio Perez (Red Bull) που έχουν από 290 βαθμούς. Η 4η θέση θα πάει στον George Russell που έχει 265 βαθμούς και η 5η στον Lewis Hamilton που έχει 240 βαθμούς.

Στο Abu Dhabi πέφτει η αυλαία μιας συναρπαστικής χρονιάς. Και εκεί την Κυριακή ,θα δούμε μεγάλη κόντρα είναι ανάμεσα στον Μονεγάσκο και τον Μεξικανό. Η πίστα Yas Marina έχει δεχθεί αρκετές τροποποιήσεις και έγινε πιο γρήγορη.

Το circuit έχει μήκος 5.281 μέτρα και οι πιλότοι σε 58 γύρους θα καλύψουν 306 km και 183 μέτρα. Το Yas Marina έχει 16 στροφές και μερικά πολύ γρήγορα τμήματα. Σημαντικό ρόλο στον αγώνα εκτός από την αεροδυναμική απόδοση θα παίξει και η σωστή διαχείριση των ελαστικών. Η άσφαλτος δεν έχει μεγάλη τραχύτητα οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιο μαλακές γόμες.

Παρά τις αλλαγές στη χάραξη τα πίσω ελαστικά χρειάζονται προσοχή ώστε να συνεχίσουν να προσφέρουν την καλύτερη πρόσφυση μετά από κάποια χιλιόμετρα . Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη η πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του αγώνα της Κυριακής καθώς η καρό σημαία πέφτει αργά το βράδυ.

Η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο μαλακές γόμες στη γκάμα της για το μεθαυριανό Grand Prix . Η C3 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C5 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα.

Οι ομάδες το 2021 ακολούθησαν περίεργες στρατηγικές. Ο οδηγός της Red Bull, Max Verstappen πήρε τον πρώτο του τίτλο αφού άλλαξε ελαστικά τρεις φορές. Στο τέλος έβαλε τη μαλακή γόμα υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας πέντε γύρους πριν το φινάλε.

Φέτος μετά τον αγώνα, τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου οι ομάδες θα κάνουν στην ίδια πίστα μια μέρα δοκιμών εξέλιξης με σλικ ελαστικά του 2023 . Ήδη τα ελαστικά έχουν βελτιστοποιηθεί μετά τις παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στις δοκιμές των Grand Prix σε ΗΠΑ και Μεξικό.

Στο Abu Dhabi θα δούμε για τελευταία φορά τον Daniel Ricciardo. Θα κάνει την 232η εκκίνηση σε αγώνα της F1 και τον τελευταίο του αγώνα με την McLaren. Ο Αυστραλός έχει οκτώ νίκες σε αγώνες Grand Prix στην F1, 32 φορές έχει ανέβει στο βάθρο και έχει κερδίσει τρεις την pole position.

Ο πάντα χαμογελαστός Daniel Ricciardo πικράθηκε γιατί η ομάδα του δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο ωστόσο όπως δήλωσε σύντομα θα επιστρέψει στην F1.

Αυτός όμως που δεν μιλιέται είναι ο Mick Schumacher. Τρέχει τον τελευταίο του αγώνα και δεν είναι και στα καλύτερά του. Όταν το αφεντικό της Haas του ανακοίνωσε ότι δεν θα του ανανεώσει το συμβόλαιο ο Mick πίστευε ότι κάτι θα γίνει και θα αλλάξει την απόφασή του.

Όταν όμως ανακοινώθηκε ότι στη θέση του μπαίνει για το 2023 ο συμπατριώτης του Nico Hulkenberg, έχασε το χρώμα του. Έμεινε στον αέρα. Αναγκαστικά για το 2023 θα πει «αντίο» στην F1. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι δεν τα πήγαινε άσχημα. Τα αρχικά λάθη του λόγω απειρίας σταμάτησαν. Ο γιος του παγκόσμιου πρωταθλητή έχει μέλλον. Θα δείτε ότι θα επιστρέψει το 2024 σε άλλη ομάδα και θα τα πάει καλά.

Φυσικά η μεγάλη αποχώρηση είναι του Sebastian Vettel. O συμπαθέστατος πιλότος της Aston Martin, που έχει τέσσερα πρωταθλήματα αποφάσισε μετά από 15 χρόνια παρουσίας του στην F1, να αποχωρήσει από την ενεργό δράση. Μετά τον αγώνα στο Abu Dhabi κρεμάει τα γάντια του και είναι άγνωστο με τι θα ασχοληθεί. ‘Άλλοι λένε ότι θα αναλάβει σύμβουλος και άλλοι ότι θα αφιερωθεί στην οικογένειά του.

Το πρόγραμμα για το τριήμερο έχει ως εξής:

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου

Practice 1 : 12.00-13.00

Practice 2 : 15.00-16.00

Σάββατο 19 Νοεμβρίου

Practice 3: 12.30-13.30

Qualifying : 16.00-17.00

Κυριακή 20 Νοεμβρίου

Αγώνας : 15.00

Τόσο τα ανεπίσημα όσο και τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά αλλά και τον αγώνα μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro.