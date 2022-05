F1: Από την Ιταλία στο… Μαϊάμι

Του Περικλή Χαλάτση

Από τη βροχερή και γεμάτη εκπλήξεις πίστα της Ίμολα στην Ιταλία η F1 βρίσκεται στην Αμερική όπου στο Hard Rock Stadium Complex, στο πανέμορφο Μαϊάμι, θα διεξαχθεί ο 5ος γύρος του παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1 για το 2022.Τα φώτα της δημοσιότητας έχουν ήδη στραφεί στο Μαϊάμι όπου στις 21.30 ώρα Ελλάδος θα ξεκινήσουν οι πρώτες ελεύθερες δοκιμές ενώ λίγο μετά τα μεσάνυκτα θα γίνουν οι δεύτερες ελεύθερες δοκιμές.

Αν και για την Ελλάδα και γενικότερα για την Ευρώπη λόγω της διαφοράς ώρας με την Αμερική θα είναι δύσκολο μετά τα μεσάνυκτα να παρακολουθήσει κανείς τις προσπάθειες των πιλότων ωστόσο θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη για όσους ενδιαφέρονται να δουν αν οι Ferrari θα είναι πιο γρήγορες από την Αυστριακή ομάδα της Honda Red Bull.

Στις 20.00 (ώρα Ελλάδος) του Σαββάτου (7/5) θα γίνουν οι τρίτες ελεύθερες δοκιμές ενώ στις 23.00 -λίγο πριν τα μεσάνυκτα-θα ξεκινήσει η μάχη για τις χρονομετρημένες δοκιμές όπου θα κριθεί και ποιος θα είναι ο Polman της Κυριακής . Ο αγώνας την Κυριακή 8/5 θα ξεκινήσει στις 22:30 (ώρα Ελλάδος).

Στην Αμερική μέχρι σήμερα έχουν γίνει αγώνες Grand Prix F1 σε έντεκα διαφορετικές πίστες και περιοχές. Ο αγώνας στο Μαϊάμι γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία της F1.

Η πίστα - στην πραγματικότητα δεν είναι πίστα γιατί ο αγώνας γίνεται σε δημόσιους δρόμους του Μαϊάμι - είναι εντυπωσιακή. Έχει μήκος 5.41 χλμ. και οι οδηγοί θα πρέπει σε 57 γύρους να καλύψουν 308.326 χλμ. Στις μεγάλες ευθείες τα μονοθέσια αγγίζουν τα 330 χιλιόμετρα και εκεί αναμένεται να δούμε καλές προσπεράσεις ενώ υπάρχουν και 19 στροφές. Όπως ανέφεραν οι δοκιμαστές των ομάδων το 58% της πίστα θα είναι με το γκάζι στο…πάτωμα και σύμφωνα με τους υπολογισμούς η μέση ωριαία ταχύτητα θα είναι 223 με 225 χλμ.

Εκτός από τους δύο πρωταγωνιστές -Ferrari και Red Bull Racing- δεν αποκλείεται να δούμε να μπαίνει στη μάχη και η ομάδα της Mercedes. Ο Toto Wolff ανακοίνωσε ότι έγιναν αναβαθμίσεις και θα προσπαθήσει με τα νέα εξαρτήματα που τοποθετήθηκαν να φέρει την ανατροπή. Ωστόσο ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Andrew Shovlin, διευκρίνισε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μονοθέσια της Mercedes δεν μπορεί να λυθεί μέσα σε μια νύκτα. Δεν μένει να δούμε αν η νέα πιο σύγχρονη βερσιόν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Αναβαθμίσεις έγιναν και στις Ferrari. Οι επικεφαλής της ιταλικής ομάδας ανακοίνωσαν ότι οι κινητήρες της θα βγάζουν μεγαλύτερη ιπποδύναμη ενώ έγιναν αλλαγές στις πίσω πτέρυγα αλλά και στο πάτωμα των μονοθεσίων. Με αυτόν τον τρόπο θα μειώσουν την οπισθέλκουσα.

Για το πρώτο αγώνα στους δρόμους του Μαϊάμι, η Pirelli επέλεξε τις τρεις μεσαίες γόμες της γκάμας της: Η C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα. Αυτός ο συνδυασμός είναι ο πιο συνηθισμένος κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και αυτός που ταιριάζει στις περισσότερες περιπτώσεις.

O Mario Isola, διευθυντής της Motor Sport δήλωσε για τον αγώνα στο Μαϊάμι:

«Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για το πρώτο Grand Prix στο Μαϊάμι. Η πίστα έχει κάποιες ομοιότητες μ’ αυτή της Τζέντα, μολονότι υπάρχουν κάποια πιο αργά και τεχνικά σημεία, απ’ ότι στη Σαουδική Αραβία: Ειδικά στον τομέα από την στροφή 11 ως την στροφή 16. Η υπόλοιπη διαδρομή είναι πολύ γρήγορη, η φορά της είναι αντίθετη με τους δείκτες του ρολογιού και αυτό πιέζει περισσότερο τα ελαστικά που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά του μονοθεσίου. Αναμένουμε θεαματική βελτίωση του κρατήματος της πίστας και σχετικά λεία επιφάνεια λόγω της νέας ασφάλτου.

Η διαδρομή θα έχει καθαριστεί με νερό υπό υψηλή πίεση, οπότε θα προσφέρει σχετικά καλή πρόσφυση από την αρχή. Καθότι πρόκειται για γρήγορη πίστα τα μονοθέσια θα έχουν χαμηλή ή μέση κλίση στις αεροτομές, αυτό πιθανόν θα προκαλεί γλιστρήματα στις γρήγορες καμπές ειδικά με τις πιο σκληρές γόμες. Για κάθε νέα πίστα επικρατεί συντηρητική προσέγγιση στην επιλογή γομών οπότε θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πόσο κοντά στην πραγματικότητα βρίσκονται οι προσομοιώσεις».

Σύμφωνα με την Pirelli, τα ελαστικά με τη μέση γόμα θα είναι πιο κατάλληλα για τον αγώνα των 57 γύρων. Αν και οι καιρικές συνθήκες είναι καλές το μόνο που θα ανατρέψει τα σχέδια των ομάδων όσον αφορά την επιλογή των ελαστικών θα είναι μια ξαφνική αλλαγή του καιρού. Αυτό το διάστημα η θερμοκρασία είναι 20 βαθμούς.

Σχετικά με την πίστα:

Η διαδρομή των 5.41km του Διεθνούς Αυτοκινητοδρομίου στο Μαϊάμι βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου Hard Rock των Miami Gardens, έδρα των Miami Dolphins. Περιλαμβάνει 19 στροφές, τρεις ευθείες, υψομετρικές διαφορές και ένα σικέιν. Οι τελικές ταχύτητες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 320km/h και να φθάσουν τα 330 χλμ. Ο αγώνας γίνεται σε δημόσιους δρόμους οι μίνιμουμ ατμόσφαιρες στα ελαστικά για την εκκίνηση θα είναι 24,5 για τους μπροστινούς τροχούς και 20.5 για τους πίσω. Υπάρχουν 3 ζώνες DRS.

Για όλους τους οδηγούς η πίστα είναι καινούργια. Θα τρέξουν για πρώτη φορά και το μόνο που έχουν κάνει μέχρι σήμερα είναι η γνωριμία μέσω προσομοιωτών. Το βράδυ θα είναι η πρώτη φορά που θα την δοκιμάσουν στην πραγματικότητα.

Η Pirelli χρειάστηκε να βασιστεί σε δεδομένα προσομοίωσης για να επιλέξει το συνδυασμό γομών. Αξιολογήθηκε ότι τα ελαστικά από το μέσον της γκάμας ταιριάζουν καλύτερα για τον αγώνα των 57 γύρων. Η άσφαλτος είναι λεία και προσφέρει ικανοποιητική πρόσφυση ενώ οι δυνάμεις που θα ασκούνται στα ελαστικά δεν ξεφεύγουν από το μέσο όρο της χρονιάς.

Η νέα άσφαλτος πιθανόν θα έχει ως αποτέλεσμα να δούμε γρήγορα σημαντική βελτίωση του κρατήματος της διαδρομής. Σίγουρα σ’ αυτό θα παίξουν ρόλο και οι αγώνες υποστήριξης Porsche Challenge and W Series.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του GP του Μαϊάμι θα μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ, την Cosmote TV Sport5HD και μέσα από την πλατφόρμα F1 TV Pro.

Τα ωράρια αναλυτικά:

Παρασκευή 6 Μαΐου

Ελεύθερες Δοκιμές 1: 21:30-22:30

Σάββατο 7 Μαΐου

Ελεύθερες Δοκιμές 2: 00:30-01:30

Ελεύθερες Δοκιμές 3: 20:00-21:00

Κατατακτήριες Δοκιμές: 23:00-00:00

Κυριακή 8 Μαΐου

Αγώνας: 22:30