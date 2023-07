F1 Από το Spielberg χωρίς ανάσα στο Silverstone

Από τον Περικλή Χαλάτση

Από τις 7-9 Ιουλίου οι προβολείς της F1 θα είναι στραμμένοι στην ιστορική πίστα του Silverstone. Εκεί όπου θα γίνει ο 10ος αγώνας του παγκοσμίου πρωταθλήματος της F1. Πάντα όταν γίνεται αγώνας της F1 στη Μεγάλη Βρετανία δίνεται μια ξεχωριστή δημοσιότητα γιατί από το Silverstone στις 13 Μαΐου του 1950 ξεκίνησε το πρώτο Grand Prix στην ιστορία της F1. Αυτή την Κυριακή θα γίνει για 57η φορά αγώνας Grand Prix στην ιστορική πίστα.

Οι εργοστασιακές ομάδες σε λιγότερο από τέσσερις ημέρες (Κυριακή 2 Ιουλίου) έφυγαν από την Αυστρία και έφθασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο αγωνιστικό καλεντάρι είναι ο 11ος προγραμματισμένος αγώνας αλλά μετά την ακύρωση του αγώνα στην Ιταλία λόγω κακοκαιρίας, ο αγώνας της Κυριακής θα είναι 10ος.

Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην F1 το ενδιαφέρον έχει χαθεί. Ο μονόλογος Max Verstappen δεν βοηθάει το σπορ. Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull τρέχει χωρίς αντίπαλο και πάει ολοταχώς για τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο.

Η πίστα έχει μήκος 5,891 km. Οι αγωνιζόμενοι σε 52 γύρους θα καλύψουν 306,198. Το ρεκόρ πίστας κατέχει ο Max Verstappen από το 2020. Είχε κάνει 1.27.097.

Πάντως με το ρυθμό που εξελίσσεται το πρωτάθλημα έχει χαθεί το ενδιαφέρον. Ο Ολλανδός κερδίζει τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, τα Race Sprint και τους αγώνες.

Δείτε το βαθμολογία που είναι μέχρι σήμερα. Ο Verstappen έχει 203 βαθμούς και ο Perez με ίδιο μονοθέσιο ακολουθεί στη 2η θέση με 133 βαθμούς ενώ με 121 βαθμούς στην 3η θέση βρίσκεται ο Alonso.

Αλλά και στους κατασκευαστές οι διαφορές είναι μεγάλες και η Red Bull πάει για ακόμη έναν τίτλο.

Η πίστα του Silverstone, είναι απαιτητική και φθείρει τα ελαστικά.

Υπάρχουν οκτώ απαιτητικές στροφές που τα μονοθέσια κινούνται με υψηλές ταχύτητες για αυτό η Pirelli θα έχει διαθέσιμες τις τρεις πιο σκληρές γόμες.

Δηλαδή δηλαδή την C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, την C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και την C3 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Οι αγωνιζόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους δύο ζώνες DRS και προβλέπεται να γίνουν δυο Pit Stop.

Το πρόγραμμα αύριο Παρασκευή 7 Ιουλίου προβλέπει να γίνουν στις 14.30 (ώρα Ελλάδος) το Practice 1 και στις 18.00 το Practice 2.

Το Σάββατο 8 Ιουλίου θα γίνει το P3 στις 13.30 και στις 17.00 θα γίνει το Qualifying. Μετά τις επίσημες χρονομετρημένες κατατακτήριες δοκιμές θα γνωρίζουμε τον Pole Man.

Ο αγώνας την Κυριακή 9 Ιουλίου θα ξεκινήσει στις 17.00.

Τα ανεπίσημα και επίσημα δοκιμαστικά μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τα συνδρομητικά κανάλια Ant1+ και F1 TV.

Το αγώνα της Κυριακής μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από τα δύο παραπάνω συνδρομητικά κανάλια αλλά και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.