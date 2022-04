Grand Prix Imola: Η Ιταλία ζει και αναπνέει …Ferrari

Του Περικλή Χαλάτση

Οι Τιφόζοι κρατώντας σημαίες της Ferrari έχουν βγει στους δρόμους και ετοιμάζονται για μεγάλα πανηγύρια. Στη μικρή πόλη Imola δεν πέφτει καρφίτσα.Έχει πλημμυρίσει από φίλους της F1, από φανατικούς οπαδούς της Ferrari , που έχουν φθάσει από κάθε γωνιά της Ιταλίας. Η πίστα του Autodromo Enzo e Dino Ferrari βρίσκεται πολύ κοντά στην Ίμολα και όλοι πηγαίνουν με τα πόδια. Όποιος χρησιμοποιήσει αυτοκίνητο για να πάει στην πίστα μπορεί να εγκλωβιστεί για πολλές ώρες.

Η Ίμολα βρίσκεται 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Μπολόνια και 80 χιλιόμετρα ανατολικά του εργοστασίου της Ferrari στο Μαρανέλο. Η πίστα Autodromo Enzo e Dino Ferrari πήρε το όνομα της, από τον εκλιπόντα ιδρυτή της εταιρείας Enzo και τον γιο του Dino, ο οποίος πέθανε τη δεκαετία του 1950,από μυϊκή δυστροφία, σε ηλικία 24 ετών. Πριν πεθάνει ο Enzo Ferrari το 1988 , η πίστα ονομαζόταν "Autodromo Dino Ferrari". Αλλά μετά το θάνατο του μετονομάσθηκε σε Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Για τους Ιταλούς η πίστα στην Ίμολα έχει μεγάλη σημασία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η "εγχώρια πίστα" της Ferrari.‘Όταν υπάρχει τέτοιος φανατισμός, η Ferrari την Κυριακή δεν έχει δικαίωμα να αποτύχει. Το 2022 οι μηχανικοί της κατασκεύασαν αυτό που έλειπε από την ιταλική φίρμα τα τελευταία χρόνια. Αξιοποίησαν στο έπακρο τον επιπλέον χρόνο αεροδυναμικής σήραγγας, που τους παραχωρήθηκε για τη θλιβερή θέση που είχαν το 2020 και έκαναν το θαύμα.

Παρέδωσαν ένα αξιόπιστο, γρήγορο και εκλεπτυσμένο αγωνιστικό αυτοκίνητο. Με το που ξεκίνησε η χρονιά η Ferrari έδειξε ότι θα πρωταγωνιστήσει. Και ειδικά μέσα στην Ίμολα πρέπει να νικήσει για να αποζημιώσει τους εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλούς που ήδη έχουν κατασκηνώσει γύρω από την πίστα.

Μετά από τρείς αγώνες σε άλλες ηπείρους (Bahrain,Saudi Arabia,Australia) η F1 επέστρεψε στην Ευρώπη.

Για την Ferrari υπήρξαν δύο άριστοι αγώνες και για την Red Bull δύο κακοί. Ο Leclerc κέρδισε τους αγώνες στο Bahrain και στην Australia ενώ ο Max Verstappen κέρδισε στη Saudi Arabia.

Σήμερα το μεσημέρι στις 14.30 έγινε το Practice 1 και στις 18.00 θα γίνει το επίσημο Qualifying ενώ αύριο (Σάββατο) θα γίνει το μεσημέρι (13.30) το Practice 2 και στις 17.30 το πρώτο Sprint της χρονιάς.

Η Ίμολα είναι μία από τις λίγες μεγάλες διεθνείς πίστες που λειτουργούν με φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Οι άλλες αριστερόστροφες πίστες είναι το Istanbul Park, το Marina Bay της Σιγκαπούρης, το Korean International Circuit, το Autódromo José Carlos Pace και το Yas Marina Circuit.

Το συνολικό μήκος της πίστας είναι 309.049 Km. Κάθε γύρος είναι 4.909 km. Συνολικά οι αγωνιζόμενοι θα κάνουν 63 γύρους. Το αυριανό Sprint Race, έχει μήκος 100 χιλιομέτρων, χωρίς υποχρεωτικά πιτ στοπ. Πέρυσι βαθμούς έπαιρναν μόνο οι τρείς πρώτοι. Φέτος βαθμούς θα πάρουν οι οκτώ πρώτοι.

Η άσφαλτος στην Ίμολα έχει στρωθεί το 2011, οπότε η επιφάνεια μετά από 11 χρόνια είναι σχετικά τραχιά. Γι’ αυτό και οι ομάδες δεν θα ακολουθήσουν τη λύση που χρησιμοποίησαν στην Αυστραλία ,να περάσουν δηλαδή από τη μέση σε μαλακή γόμα.

O οδηγός της Ferrari Charles Leclerc στον τελευταίο αγώνα κέρδισε ξεκινώντας πρώτος. Αξιοποίησε τη στρατηγική μιας αλλαγής .Ξεκίνησε με την P Zero κίτρινη/μέση γόμα και μετά άλλαξε στον 22ο γύρο σε P Zero λευκή σκληρή γόμα.Το πρώτο μέρος που συμπλήρωσε ήταν 4 γύροι παραπάνω από τον οδηγό της Red Bull, Max Verstappen, ο οποίος ξεκίνησε από την 2η θέση. Αυτά έγιναν στην Αυστραλία.

Η πίστα στην Ίμολα είναι πιο «ώριμη» και παράγει περισσότερη πρόσφυση οπότε τα ελαστικά ζεσταίνονται ευκολότερα γι αυτό θα προτιμήσουν μια πιο ανθεκτική επιλογή μαλακής γόμας.

Για το Grand Prix επιλέχθηκαν οι μεσαίες γόμες της γκάμας C2, C3 και C4 ( P Zero λευκή/σκληρή, P Zero κίτρινη/μέση και P Zero κόκκινη/μαλακή αντίστοιχα). Πρόκειται για τον ίδιο συνδυασμό γομών που είχε γίνει και πέρυσι στην Ίμολα παρότι οι γόμες είναι διαφορετικές στην νέα γενιά ελαστικών 18 ιντσών.

Άρα τα νέα ελαστικά των 18 ιντσών θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στην Ίμολα. Οι δυνάμεις που ασκούνται στα ελαστικά στο διαμήκη και στον εγκάρσιο άξονα είναι ίδιου μεγέθους.

Οι πιλότοι της F1 γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι καθοριστικής σημασίας να έχουν μια καλή έξοδο από την δεύτερη στροφή Rivazza ώστε να κινηθούν γρήγορα στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού πριν το δυνατό φρενάρισμα για την πρώτη στροφή. Πρέπει να βρουν γρήγορα το ρυθμό τους ώστε να αξιοποιήσουν την ευθεία όπου του δίνεται η δυνατότητα και του DRS για ένα ασφαλές προσπέρασμα.

Η Ίμολα είναι μια πίστα παλιάς σχολής. Τα προσπεράσματα μπορεί να είναι δύσκολα επειδή η πίστα είναι στενή σε πολλά σημεία. Στην Ίμολα οι ομάδες ξεκινούν από το μηδέν. Χωρίς στοιχεία από προηγούμενους αγώνες. Θα προσπαθήσουν να «χτίσουν» τις γνώσεις τους από το μηδέν και μέχρι την Κυριακή να κάνουν τη σωστή επιλογή των ελαστικών.

Το πρώτο Sprint της χρονιάς

Όπως αναφέραμε πιο πάνω από φέτος βαθμολογούνται οι πρώτοι 8 με τον πρώτο πιλότο να παίρνει 8 βαθμούς και τον όγδοο έναν βαθμό. Από φέτος η pole position χρεώνεται σ’ αυτόν που θα κινηθεί ταχύτερα την Παρασκευή στις κατατακτήριες δοκιμές και αυτός ο οδηγός θα λάβει το βραβείο Pirelli Pole Position. Είναι κάπως μπερδεμένο. Να παίρνει δηλαδή κάποιος το βραβείο χωρίς να έχει κερδίσει το Sprint.

Οι κανονισμοί των ελαστικών είναι ίδιοι με πέρυσι: Αντί για 13 σετ ελαστικών θα είναι διαθέσιμα 12 σετ ελαστικών. Αυτά περιλαμβάνουν 2 σετ P Zero λευκής/σκληρής γόμας, τέσσερα σετ P Zero κίτρινης/μέσης γόμας και έξι σετ P Zero κόκκινης/μαλακής γόμας. Επιπρόσθετα οι ομάδες έχουν στη διάθεσή τους έξι σετ Cinturato πράσινα ενδιάμεσα ελαστικά και τρία σετ Cinturato μπλε βρόχινα ελαστικά που θα είναι διαθέσιμα σε περίπτωση βροχής.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα στην Ίμολα έχει ως εξής:

22/4 Practice 1 (έγινε στις 14.30)

22/4 Qualifying (18.00)

23/4 Practice 2 (13.30)

23/4 Sprint (17.30)

24/4 Race (16.00-18.00)

Το αγωνιστικό τριήμερο στην πίστα Emilia Romagna Grand Prix μπορείτε να το δείτε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro.