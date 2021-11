Grand Prix Mexico: Καλύτερο χρόνο ο V.Bottas στα ανεπίσημα δοκιμαστικά

Του Περικλή Χαλάτση

Ο Valtteri Bottas όπως συνηθίζει τις Παρασκευές στα ανεπίσημα δοκιμαστικά έκανε τον καλύτερο χρόνο. Με διαφορά +0.076 στη 2η θέση ήταν ο Hamilton ενώ ο Verstappen που κρατάει κλειστά τα χαρτιά του έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο +0.123 . Οι χρόνοι αυτοί έγιναν στο α σκέλος των ανεπίσημων δοκιμαστικών.

Αυτός που αποθεώθηκε ήταν ο Μεξικανός σούπερ σταρ Sergio Perez. Έδειξε ότι μπορεί να κάνει πολλά εντός έδρας και πλασαρίστηκε στην α πεντάδα.

Στην αρχή του α σκέλους επιβλήθηκε καθεστώς εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας. Και αυτό γιατί τόσο ο Leclerc όσο και ο Perez είχαν σχεδόν την ίδια έξοδο στην προτελευταία στη στροφή «16». Η Ferrari και η Red Bull έχασαν το πίσω μέρος. Τα μονοθέσια δεν κρατήθηκαν γιατί ή πίστα είχε αρκετή σκόνη και βρέθηκαν εκτός «τραυματίζοντας τις πίσω αεροτομές τους.

Το μεγάλο υψόμετρο δεν ήταν ότι καλύτερο για τους μηχανικούς των ομάδων. Το γεγονός ότι η πίστα (Autodromo Hermanos Rodríguez) βρίσκεται σε υψόμετρο 2.285 μ δημιουργεί τεχνικά προβλήματα. Για παράδειγμα ο αέρας είναι κατά 25% πιο αραιός. Αυτό ευνοεί την ομάδα της Red Bull για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι ότι ο κινητήρας της Honda διαθέτει ελαφρώς μικρότερο turbo. Αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει πιο γρήγορα στροφές από το turbo που χρησιμοποιεί η γερμανική ομάδα. Όταν η πυκνότητα του αέρα είναι χαμηλή τότε το turbo για να βάζει περισσότερο αέρα στον κύλινδρο περιστρέφεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Ο δεύτερος λόγος είναι η αεροδυναμική απόδοση των μονοθεσίων της Red Bull. Είναι ελαφρώς καλύτερη από αυτή των Mercedes. Αν και στα δοκιμαστικά η Red Bull δεν άνοιξε τα χαρτιά της,ωστόσο μια γεύση πήραμε. Σίγουρα αύριο στα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά θα ξέρουμε και πως θα κινηθούν οι ομάδες. Ο Ολλανδός με 287.5 βαθμούς θέλει νίκη για να ξεκινήσει πρώτος. Γι αυτό θα επιχειρήσει να πάρει την pole position.

Η διαφορά του από τον Hamilton είναι μόλις 12 βαθμούς. Αν κερδίσει την Pole position τότε τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα γι αυτόν.Το ίδιο θέλει και ο Βρετανός που έχει 275.5 βαθμούς. Γιατί αν ξεκινήσει πρώτος θα ελπίζει στη νίκη και στους πολύτιμους βαθμούς.

Για το Μεξικάνικο Grand Prix επελέγησαν οι μεσαίες γόμες της γκάμας: C2 ως P Zero λευκή/σκληρή, C3 ως P Zero κίτρινη/μέση και C4 ως P Zero κόκκινη μαλακή. Είναι η ίδια επιλογή με του 2019, όταν ο αγώνας είχε γίνει αντίστοιχα λίγες μέρες νωρίτερα. Είναι ένα επίπεδο πιο σκληρή επιλογή απ’ αυτή του 2018 (τότε είχαμε παρατηρήσει πως η πολύ μαλακή γόμα C5 ήταν πολύ επιθετική επιλογή για το Μεξικό).

Το πρώτο μέρος έχει τη μεγάλη ευθεία εκκίνησης τερματισμού και μια γρήγορη αλληλουχία καμπών. Υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις από τα φρένα ενώ και η πρόσφυση παίζει κομβικό ρόλο. Η προσαρμοστικότητα των ελαστικών P Zero που βρίσκονται στη μέση της γκάμας, τα καθιστά απολύτως ταιριαστά για τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της πίστας της πόλης του Μεξικό.

Οι χρόνοι απο το πρώτο σκέλος των δοκιμαστικών

Οι οδηγοί θα καλύψουν συνολικά 305.354 χλμ. που αντιστοιχούν σε 71 γύρους. Το ρεκόρ γύρου το κατέχει από το 2018 ο Bottas με χρόνο 1:18.741.