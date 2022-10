Grand Prix Mexico: Στα μεγάλα… ύψη ο 20ος αγώνας της F1- Πόσο επηρεάζει η πυκνότητα του αέρα τις ιπποδυνάμεις

Του Περικλή Χαλάτση

Είναι ο μοναδικός αγώνας της F1 που γίνεται σε υψόμετρο 2.238 μέτρα πάνω από τη θάλασσα. Στην ξακουστή πίστα που έχει το όνομα των αδελφών αδελφών Ricardo και Pedro Rodriguez, στο Autodromo Hermanos Rodriguez, θα γίνει την Κυριακή ο 20ος από τους 22 αγώνες της φετινής χρονιάς .

To Grand Prix Mexico γίνεται στην πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez. Πήρε το όνομα των δύο αδελφών που σκοτώθηκαν στην ίδια πίστα. Αρχικά, το Νοέμβριο του 1962 σκοτώθηκε σ αυτήν την πίστα ο νεαρός Μεξικανός πιλότος Ricardo Rodriguez. Ήταν το ανερχόμενο αστέρι των αγώνων και με το θάνατό του βυθίστηκε στο πένθος όλο το Μεξικό.

Το 1963 η πίστα φτιάχτηκε για αγώνες της F1 και την ίδια χρονιά έγινε ο πρώτος αγώνας .Μερικά χρόνια αργότερα, το 1971 σ αυτήν την πίστα σκοτώθηκε ο Pedro Rodriguez, αδελφός του Ricardo Rodriguez. Έτσι η πίστα αυτή ονομάσθηκε Autodromo Hermanos Rodriguez.

Φέτος, για την 60ή επέτειο του αγώνα, ο poleman του GP Μεξικού που θα προκύψει από τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά του Σαββάτου θα παραλάβει μία ρέπλικα από τα κράνη των αδερφών Rodriguez.

Το Autodromo Hermanos Rodriguez έχει συνολικό μήκος 4.304 km, την Κυριακή θα γίνουν 71 γύροι και οι πιλότοι της F1 θα καλύψουν συνολικά 305.354 km. To 2021 το ρεκόρ πίστας με 1.17.774 είχε κάνει ο Valtteri Bottas (έτρεχε με Mercedes).

Ήδη υπάρχει πυρετός προετοιμασιών στο οροπέδιο της πόλης του Μεξικού. Οι μηχανικοί έχουν αρκετοί δουλειά. Σε υψόμετρο 2.238 μέτρα πάνω από τη θάλασσα, ο αέρας είναι πιο αραιός και χρειάζονται διαφορετικές ρυθμίσεις για να αποδώσουν στο όριο οι κινητήρες. Ας μην ξεχνάμε ότι ο αραιός αέρας επηρεάζει ακόμη και την αντοχή των ανθρώπων.

Ο αραιός αέρας επηρεάζει την απόδοση των υβριδικών μηχανών όπως και την αεροδυναμική απόδοση. Η κάθετη δύναμη που παράγεται είναι λιγότερη ειδικά στις χαμηλές στροφές. Φέτος με τα πατώματα που προκαλούν αναρρόφηση θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα επηρεαστεί περισσότερο ή λιγότερο από πέρυσι η αεροδυναμική απόδοση.

Ο αγωνιστικός διευθυντής του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Pirelli, Mario Isola είπε για τον αγώνα στο Μεξικό:

«Το Μεξικό είναι μια τελείως διαφορετική πρόκληση σε σχέση με τους δυο αγώνες που προηγήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της σεζόν τα ελαστικά μας πρέπει να ανταπεξέλθουν σε μια ευρεία ποικιλία συνθηκών οι οποίες διαμορφώνονται από τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε πίστας.

Αν κοιτάξετε στους δυο τελευταίους αγώνες στη Suzuka παίζουν ρόλο τα πλευρικά φορτία, στο Ώστιν το αεροδυναμικό ζύγισμα ενώ στο Μεξικό κυρίαρχο ρόλο έχει η ελκτική πρόσφυση και η σταθερότητα στο φρενάρισμα. Η πίστα που φέρει το όνομα των αδερφών Rodriguez δεν προσφέρει ιδιαίτερη πρόσφυση. Τα ενεργειακά φορτία που μεταφέρονται διαμέσου των ελαστικών είναι χαμηλά και τα μονοθέσια δεν έχουν τόσο μεγάλη αεροδυναμική απόδοση ειδικά στις αργές στροφές καθώς ο αέρας είναι αραιός σ’ αυτό το υψόμετρο (2238m).

Φέτος πιθανόν θα δούμε περισσότερη φθορά στα εμπρός ελαστικά καθώς η σημερινή γενιά μονοθεσίων έχει υποστροφική τάση στις αργές στροφές – υπάρχουν αρκετές στην πίστα του Mεξικό. Η φύση της διαδρομής με πολύ σκόνη στην επιφάνεια του οδοστρώματος έχει ως αποτέλεσμα το κράτημα να βελτιώνεται θεαματικά κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Η εκτίμηση του βαθμού βελτίωσης και η σωστή προθέρμανση των ελαστικών θα είναι κλειδί στην επιτυχία”.

Η άσφαλτος στην πίστα είναι λεία και όπως είπε ο Mario Isola χρειάζεται σωστή επιλογή στις γόμες αλλά και πολύ καλή προθέρμανση. Όπως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έτσι και στο Μεξικό η C2 είναι η P Zero λευκή/σκληρή γόμα, η C3 είναι η P Zero κίτρινη/μέση γόμα και η C4 είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γόμα.

Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της ημέρας στο Μεξικό, ακόμη και σε διάστημα λίγων ωρών. Αυτό επηρεάζει την πτώση απόδοσης λόγω θερμικής καταπόνησης των ελαστικών και είναι μια σημαντική παράμετρος που οι ομάδες πρέπει να παρακολουθούν.

Το Αυτοκινητοδρόμιο «Hermanos Rodriguez» θα βοηθήσει να πραγματοποιηθεί το τεστ πρωτότυπων ελαστικών του 2023 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο για το Ιαπωνικό Grand Prix και ακυρώθηκε. Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών (FP2) στο Μεξικό θα διαρκέσει 90min ώστε να δοκιμαστούν οι πιο μαλακές γόμες της νέας χρονιάς. Στο Austin είχαν δοκιμαστεί οι πιο σκληρές πρωτότυπες γόμες.

Όσες ομάδες δώσουν τη δυνατότητα σε νέους οδηγούς να δοκιμάσουν τα μονοθέσια τα ελαστικά τους που θα είναι πρωτότυπα δεν θα έχουν χρώματα στα πλαϊνά.

Όταν στο Μεξικό θα ξεκινήσουν το μεσημέρι τα πρώρα δοκιμαστικά στην Ελλάδα θα έχουμε βράδυ. Που σημαίνει ότι θα …ξενυχτήσουμε .

Σήμερα Παρασκευή 28 Οκτωβρίου ξεκινάει στη μία το μεσημέρι (21.00-22.00 ώρα Ελλάδος) το Practice 1 (πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά).

Στις 16.00-17.30 ( 00.00-01.30 ώρα Ελλάδος) θα γίνει το Practice 2 ( δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά).

Αύριο Σάββατο 29 Οκτωβρίου στις 12.00-13.00 (20.00-21.00 ώρα Ελλάδος) θα γίνει το Practice 3 ( τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά).

Λίγες ώρες αργότερα, στις 15.00-16.00 ( 23.00- 24.00 ώρα Ελλάδος) θα γίνουν τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά όπου θα έχουμε και τον Pole Man του αγώνα της Κυριακής.

Την Κυριακή 30 Οκτωβρίου τα πέντε κόκκινα φώτα θα σβήσουν στις 14.00 το μεσημέρι ( 22.00 για την Ελλάδα).

Τόσο τα ανεπίσημα και επίσημα δοκιμαστικά όσο και τον αγώνα της Κυριακής μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro.