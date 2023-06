Grand Prix Spielberg: Στην έδρα της Red Bull στην Αυστρία o 9os αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος F1

Του Περικλή Χαλάτση

Στην πίστα «Red Bull Ring» στην Αυστρία εδώ και δέκα χρόνια γίνονται αγώνες της F1. Ο φετινός αγώνας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ομάδα της Red Bull που θεωρητικά είναι και το «σπίτι» της. Σ αυτήν την πίστα γίνονται όλες οι δοκιμές και εκεί εξελίσσονται τα μονοθέσια της αυστριακής ομάδας.

Τόσο ο Max Verstappen όσο και ο Carlos Sainz γνωρίζουν περισσότερο από τον καθένα τα μυστικά της πίστας και θα επιχειρήσουν οι δύο πιλότοι να κάνουν το 1-2 στις κατατακτήριες δοκιμές που θα γίνουν υπό μορφή Sprint Race. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουν πρώτα μέσα στην έδρα τους τα δύο μονοθέσια της Red bull. Πέρυσι τον καλύτερο χρόνο, 1.05.619 τον είχε κάνει ο C.Sainz.

Στον αγώνα αυτό η αγωνιστική ομάδα της McLaren θα παρατάξει τα αναβαθμισμένα μονοθέσια με το νέο πάτωμα, τους νέους πλαϊνούς αεραγωγούς και ένα νέο κάλυμμα κινητήρα. Οι μηχανικοί της McLaren είπαν ότι αυτές είναι οι πρώτες αναβαθμίσεις που έγιναν ενώ στον αγώνα Silverstone θα παρουσιάσουν και τις αλλαγές που θα γίνουν σε δεύτερο στάδιο και πιθανότατα θα είναι στον

Το Grand Prix Spielberg, στο αγωνιστικό καλεντάρι είναι ο 10ος αγώνας αλλά στην πραγματικότητα θα γίνει ο 9ος γύρος αφού ακυρώθηκε λόγω κακών καιρικών συνθηκών ο αγώνας στην Ιταλία.

Η πίστα έχει συνολικό μήκος 4.318 km και οι πιλότοι θα καλύψουν σε 71 γύρους 306.452 km. Τα δοκιμαστικά Practice 1 θα γίνουν σήμερα Παρασκευή 30 Ιουνίου στις 14.30. Λίγες ώρες αργότερα στις 18.00 θα γίνει το Qualifying (κατατακτήριες δοκιμές). Αύριο (Σάββατο 1/7) στις 13.00 θα γίνει το Sprint Shootout που στην ουσία είναι οι κατατακτήριες για το Sprint.

Στο Spielberg θα γίνει το δεύτερο Sprint της χρονιάς- το πρώτο sprint της χρονιάς έγινε στο Azerbaijan- και θα ξεκινήσει στις 17.30 . Είναι ένας μίνι αγώνας που βγαίνει νικητής και παίρνει και βαθμούς. Ανεξάρτητα με τον νικητή του Sprint Race ο Pole man της Κυριακής θα έχει βγει από σήμερα στο Qualifying.

Κατά τη διάρκεια των τριών σύντομων μερών που αποτελούν το Sprint Shootout (διάρκειας 12, 10 και οκτώ λεπτών αντίστοιχα) οι ομάδες θα πρέπει να τοποθετήσουν νέα ελαστικά και να χρησιμοποιήσουν τη μεσαία γόμα για το Q1 και το Q2. Στο Q3, θα χρησιμοποιηθεί μόνο η μαλακή γόμα.

Η πίστα έχει 10 στροφές και θεωρητικά είναι το Grand Prix με τις λιγότερες στροφές. Ωστόσο είναι μια πίστα που τα ελαστικά δεν «ηρεμούν» ποτέ. Τα μονοθέσια διασχίζουν τις 10 στροφές της πίστας σε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό και οι λίγες ευθείες δε δίδουν παρά μικρή ανάπαυλα για τα ελαστικά.

Ο αγωνιστικός διευθυντής του μηχανοκίνητου αθλητισμού Mario Isola είπε για την πίστα αλλά και για τα ελαστικά:

« H άσφαλτος έχει αρκετά υψηλή τραχύτητα, λόγω παλαιότητας της επιφάνειας, ενώ η πρόσφυση είναι υψηλή στην αρχή του γύρου. Η ελκτική πρόσφυση και τη σταθερότητα στο φρενάρισμα είναι βασικά στοιχεία, ενώ ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη διαχείριση της υπερθέρμανσης των ελαστικών. Οι οδηγοί που δεν καταφέρνουν να ψύξουν σωστά τα ελαστικά τους μπορεί να δυσκολευτούν να αμυνθούν σε επιθέσεις αντιπάλων, ειδικά στον πρώτο και τον τελευταίο τομέα. Ένας σημαντικός παράγοντας είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι καιρικές συνθήκες είναι ευμετάβλητες. Στον περσινό αγώνα η πιο διαδεδομένη στρατηγική ήταν αυτή των δυο αλλαγών. Χρησιμοποιήθηκε η μεσαία και η σκληρή γόμα. Φέτος η μια αλλαγή θα μπορούσε να είναι επιλογή αν η πτώση απόδοσης λόγω υπερθέρμανσης παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα».

Οι υψομετρικές αλλαγές στο Red Bull Ring είναι έντονες. Μόνο στο Spa-Francorchamps υπάρχει μεγαλύτερη διακύμανση. Υπάρχει μια διαφορά άνω των 60 μέτρων μεταξύ του χαμηλότερου σημείου της πίστας – λίγο πριν τη στροφή 1 – και του υψηλότερου σημείου, μετά τη στροφή 2.

Στην Αυστρία διατίθενται στους οδηγούς τρείς ζώνες DRS. Η Pirelli έχει διαθέσιμες τις πιο μαλακές γόμες. Οι C3, C4 και C5 συνδυάζουν πρόσφυση και αντοχή καλύτερα από τις πιο σκληρές γόμες της ιταλικής φίρμας. Η C3 θα έχει τα χαρακτηριστικά P Zero λευκή σκληρή, η C4 θα είναι ως P Zero κίτρινη μέση και η C5 ως P Zero κόκκινη μαλακή. Το 2022 οι περισσότεροι οδηγοί έκαναν δύο αλλαγές ελαστικών ξεκινώντας από με μέση γόμα προτού βάλουν δυο σετ σκληρής γόμας. Υπήρχαν πολλές προσπεράσεις, ιδιαίτερα στις μεσαίες θέσεις της κατάταξης με πέντε μονοθέσια να συναγωνίζονται για τις θέσεις κάτω από το βάθρο.

Σήμερα και αύριο τα δοκιμαστικά και το Sprint Race μπορείτε να παρακολουθήσετε από τη συνδρομητική πλατφόρμα του ΑΝΤ1+ και από τη συνδρομητική πλατφόρμα F1 TV. Την Κυριακή τον αγώνα μπορείτε να τον δείτε και από το ελεύθερο κανάλι του Ant1.