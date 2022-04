H Ferrari πρώτη και στο FP2 – Πίσω από τον Charles Leclerc ο Max Verstappen

Του Περικλή Χαλάτση

Στο δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμών στην Αυστραλία,σφήνα ανάμεσα στις δύο Ferrari που είχαν κάνει στο FP1 το 1-2 μπήκε η Red Bull. Ο Charles Leclerc με το νούμερο 16 στο μονοθέσιο της Ferrari έκανε τον καλύτερο χρόνο (1.18.978) ενώ στο FP1 είχε κάνει ο Carlos Sainz, ο οποίος όμως με την απειλή της βροχής δεν έκανε σωστή επιλογή στα ελαστικά και έμεινε στην 3η θέση.

Ανάμεσα στις δύο Ferrari πλασαρίστηκε ο Max Verstappen με την Red Bull. Τα δύο μονοθέσια της αυστριακής ομάδας έκαναν το 2-5. Στην 3η θέση ήταν ο Sainz, στην 4η ο Fernando Alonso με την Alpine (1.18.537) και στην 5η θέση ο Perez. Πολύ καλά κινήθηκε ο δεύτερος πιλότος της Alpine ο Econ που έκανε τον 6ο καλύτερο χρόνο. Τον 7ο καλύτερο χρόνο έκανε ο Bottas με την Alfa Romeo.

Πρόβλημα φαίνεται να έχουν οι Mercedes. Δεν είναι δυνατόν ο παγκόσμιος πρωταθλητής L.Hamilton να βρίσκεται στην 13η θέση. Η Mercedes μέχρι πέρυσι έκανε το 1-2 με Hamilton και Bottas (μέχρι πέρυσι έτρεχε με Mercedes). Σήμερα ούτε στη δεκάδα δεν μπόρεσε να πλασαριστεί.

Ο Russel έκανε τον 11ο καλύτερο χρόνο. Δεν είναι θέμα οδηγών. Δεν αμφισβητεί κανένας τις ικανότητες του Hamilton και του Russel. Είναι καθαρά θέμα Mercedes και εδώ ο Toto Wolff πρέπει να κάνει αλλαγές στα μονοθέσια.

Η σειρά κατάταξης στο FP2



Η πίστα

Οι μηχανικοί της Pirelli αποφάσισαν ότι στην καινούργια πίστα στον περίφημο αγώνα στους δρόμους της Μελβούρνης η ιδανική γόμα είναι η πιο μαλακή που θα κάνει φέτος το αγωνιστικό της ντεμπούτο.

Από το 1996 που η Αυστραλία φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα της F1 δεν είχε γίνει καμιά αλλαγή. Φέτος έχουμε καινούργια πίστα και αρκετές αλλαγές κυρίως σε διαπλατύνσεις. Με νέα χάραξη και νέο ασφαλτοτάπητα, με εκτεταμένες αλλαγές σε επτά στροφές (καταργήθηκαν δυο και έγιναν ευθεία) χρειάζεται προσοχή στις γόμες που θα χρησιμοποιηθούν. Ειδικά την Κυριακή στην εκκίνηση του αγώνα. Η νέα πίστα φέτος έχει 14 στροφές και είναι μικρότερη κατά 28 μέτρα. Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές που έγιναν ήταν στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση.

Σημαντική τροποποίηση είναι αυτή του chicane που σχημάτιζαν οι στροφές 9 και 10: Τώρα είναι πλέον μια παρατεταμένη γρήγορη καμπή. Στις στροφές 1 και 3 έχει γίνει διαπλάτυνση στο εσωτερικό τους όπως και στη στροφή 6 η οποία τώρα είναι σημαντικά πιο γρήγορη. Στην άλλοτε στροφή 13 που τώρα είναι η 11 έχει γίνει πιο έντονη η αλλαγή πορείας. Η προτελευταία στροφή (πλέον στροφή 13) έχει διαπλατυνθεί ενώ έχει αλλάξει και η κλίση του οδοστρώματος, έτσι είναι εφικτό να ακολουθήσει κανείς διαφορετικές γραμμές.

Όπως ξέρετε όσοι ασχολείστε με την F1 , ο αγώνας στην Αυστραλία , στο Albert Park δεν γίνεται σε κάποια μόνιμη πίστα.Χρησιμοποιούνται οι δρόμοι του πάρκου όπου υπάρχουν ανομοιομορφίες . Μπορεί με τη νέα άσφαλτο να έχουν μειωθεί οι ανομοιομορφίες ωστόσο στα μονοθέσια ακόμη και οι μικρές διαφορές γίνονται ιδιαίτερα αισθητές.

Το νέο οδόστρωμα αναμένεται να προσφέρει χαμηλή πρόσφυση (δυο στα πέντε) και είναι αναμενόμενο η τραχύτητα της ασφάλτου να προκαλεί φθορά κοντά στο μέσο όρο. Οι ειδικοί που βρίσκονται στην πίστα «Albert Park Circuit» ανέφεραν ότι η διαδρομή αναμένεται να έχει σκόνη στους πρώτους γύρους τόσο του Σαββάτου όσο και της Κυριακής. Λογικά θα δούμε μεγάλη βελτίωση στο κράτημα ( 4 στα πέντε στη σχετική κλίμακα της Pirelli). Η ελκτική πρόσφυση είναι σημαντική για να έχεις μια καλή έξοδο από τις στροφές προς τις κοντές ευθείες. Το φρενάρισμα και τα πλευρικά φορτία είναι σε μέσο επίπεδο όπως και η συνολική καταπόνηση των ελαστικών με σκορ τρία στα πέντε.

Οι γόμες

Υπάρχει μεγαλύτερη διαφορά από το σύνηθες ανάμεσα στη μέση και στη μαλακή γόμα: Η P Zero λευκή/σκληρή είναι η γόμα C2 η P Zero κίτρινη/μέση είναι η γόμα C3 και αντί για τη C4, η πιο μαλακή γόμα της γκάμας η C5 θα είναι η P Zero κόκκινη/μαλακή γι’ αυτό τον αγώνα.

Είναι η πρώτη φορά που θα χρησιμοποιηθεί το πιο μαλακό ελαστικό στη γκάμα της Pirelli για το 2022. Τέτοια διαφορά δεν είχε επιλεγεί ούτε για τον αγώνα που αναβλήθηκε το 2020 ενώ και το 2019 στο Αυστραλιανό Grand Prix, είχαν χρησιμοποιηθεί οι γόμες C2, C3, C4.

Αύριο Σάββατο (9/4) θα γίνουν τα επίσημα χρονομετρημένα και την Κυριακή 10/4 θα δούμε αγώνα.

Τα χρονομετρημένα δοκιμαστικά καθώς επίσης και τον αγώνα μπορείτε να τα δείτε από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro. Αρκεί να ξυπνήσετε στις 6 το πρωί.

Σήμερα η πίστα έχει συνολικό μήκος 5.278 μέτρα. Οι οδηγοί θα καλύψουν σε 58 γύρους 306.124 χλμ.