Οι προβολείς είναι στραμμένοι στο Silverstone -Η μεγάλη πρόκληση για τους πιλότους της F1

Του Περικλή Χαλάτση

O 10ος γύρος του Π.Π. της F1 θα γίνει μεθαύριο την Κυριακή 3 Ιουλίου στην πίστα του Silverstone. Έχει μεγάλη ιστορία αυτή η πίστα. Γιατί από εκεί στις 13 Μαΐου 1950 ξεκίνησε η ιστορία της F1. Είναι μια πίστα που οι περισσότεροι πιλότοι της F1 έζησαν δυνατές συγκινήσεις και είχαν μεγάλες κόντρες.

Υπήρχαν καλές αλλά και κακές στιγμές.

Μια από τις πιο δραματικές στιγμές του Βρετανικού Γκραν Πρι ήταν στον αγώνα του 1973 όταν στον πρώτο γύρο μετά από τη σύγκρουση που προκάλεσε ο Τζόντι Σέκτερ (McLaren) εγκατέλειψαν 11 μονοθέσια από τα 29 που εκκίνησαν.

Στον αγώνα αυτό σταμάτησε και η καριέρα του Ιταλού Αντρέα ντε Άνταμιτς (Brabham) όταν από την επαφή υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο. Για την ιστορία νικητής στον αγώνα αυτό ήταν ο Πήτερ Ρέβσον με McLaren.

Οι παλαιότεροι σίγουρα θα θυμούνται τι συνέβη το 1999. Ήταν τότε που ο μεγάλος πιλότος της F1, M.Schumacher, στην πρώτη στροφή του πρώτου γύρου, με παγωμένα ελαστικά, έχασε τον έλεγχο της Ferrari και έπεσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα. Τότε ο «Soumi» έσπασε το πόδι του.

Το Silverstone είναι μία πίστα «βουτηγμένη» στην ιστορία. Οι κερκίδες είναι πάντα γεμάτες όλες τις ημέρες. Από τα δοκιμαστικά μέχρι τον αγώνα. Είτε έχει λιακάδα είτε βρέχει. Οι κερκίδες γεμίζουν γιατί παρακολουθούν ωραίους αγώνες. Σημειώστε ότι σε όλη την πίστα υπάρχουν συνολικά 28 κερκίδες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για αυτήν την πίστα.

Στην 72χρονη ιστορία της Formula 1, 17 φορές δεν πραγματοποιήθηκαν Γκραν Πρι στην Αγγλία.

Το μήκος της πίστας είναι 5.891. Στο καλεντάρι είναι η 4η μεγαλύτερη πίστα μετά από το Σπα, την Τζέντα και το Μπακού.

Ο αριθμός των γύρων στο Βρετανικό Γκραν Πρι είναι 52.

18 στροφές αποτελούν έναν γύρο στο Σίλβερστον με 10 δεξιές και 8 αριστερές.

Ταχύτερος γύρος 1:27.097 έγινε από τον Φερστάπεν το 2020.

Η πίστα έχει δεχτεί έξι διαφορετικές διαμορφώσεις από τον πρώτο Γκραν Πρι του 1950.

Η ιατρική ομάδα ξεπερνά τους 130 στο Βρετανικό Γκραν Πρι. Αυτό περιλαμβάνει 36 γιατρούς, 24 βοηθούς, οκτώ νοσηλευτές, και πολλούς βοηθούς πρώτων βοηθειών.

Όταν η πίστα του Σίλβερστον ανακαινίστηκε πλήρως το 2019 χρειάστηκαν 92.000 τ.μ. ασφάλτου.

O Χάμιλτον έχει τις περισσότερες νίκες, 8. Αλόνσο και Φέτελ από 2.

Ο αργεντινός πιλότος Μάριμον το 1954 ξεκίνησε από την 28η θέση (29 ήταν αγωνιζόμενοι) και στο τέλος ανέβηκε στο βάθρο των νικητών μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα.

Μια από τις μεγαλύτερες μορφές της F1 , o Νάιτζελ Μάνσελ συνήθιζε να λέει ότι οι αγώνες στην πατρίδα σου σε κάνουν να πηγαίνεις 1/10 πιο γρήγορα. Ο Βρετανός το έκανε συχνά αυτό.

Ο poleman στο Βρετανικό Γκραν Πρι έχει ανέβει στο πρώτο σκαλί 32 φορές.

Στους κατασκευαστές η Ferrari με 16, Mclaren 14, Williams 10.

Ας επιστρέψουμε στο σήμερα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το Silverstone, μαζί με τη Suzuka στην Ιαπωνία και το Spa στο Βέλγιο θέτουν τις υψηλότερες ενεργειακές απαιτήσεις από τα ελαστικά. Φυσιολογικά για τον αγώνα μεθαύριο επελέγησαν οι πιο σκληρές γόμες στη γκάμα: C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και C3 ως P Zero κόκκινη/μαλακή. Είναι η 3η φορά μέσα στη χρονιά που επιλέγεται αυτός ο συνδυασμός.

Οι στροφές υψηλής ταχύτητας και ενέργειας όπως το σύμπλεγμα Maggotts και Becketts δεν είναι η μόνη πρόκληση που προσφέρει το Silverstone: Ο καιρός είναι ευμετάβλητος και μπορεί να συναντήσεις από λαμπρό ήλιο ως βαριά βροχή.

Θα δούμε λοιπόν στα μονοθέσια σκληρές γόμες από την Pirelli και αυξημένες πιέσεις. Πέρυσι ο νικητής υιοθέτησε στρατηγική δυο αλλαγών: Η πρώτη έγινε υπό καθεστώς κόκκινης σημαίας που υιοθετήθηκε μετά τη σύγκρουση των Lewis Hamilton, Max Verstappen. Σχεδόν όλοι οι οδηγοί συμπλήρωσαν δυο μέρη αγώνα με τη μέση γόμα και ένα τελευταίο μέρος με τη σκληρή γόμα. Φέτος οι γόμες και οι σκελετοί είναι τελείως διαφορετικές. Δεν υπάρχει κατατακτήριος αγώνας, αυτό είχε παίξει ρόλο στην περσινή στρατηγική.

Ας μην ξεχνάμε ότι το 2021, στο Βρετανικό Grand Prix είχαν παρουσιαστεί για πρώτη φορά τα μονοθέσια του 2022. Υπογραμμίστηκε έτσι η μελλοντική κατεύθυνση του αθλήματος που ακολουθούν οι ομάδες από φέτος. Οι νέοι αεροδυναμικοί κανονισμοί έχουν δημιουργηθεί για να μπορούν οι οδηγοί να ακολουθούν από κοντά ο ένας τον άλλο για ώρα, δίνοντας έτσι περισσότερες ευκαιρίες για προσπέρασμα. Αυτό φάνηκε στον Καναδά.

Την ίδια στιγμή τα ελαστικά είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να υπερθερμαίνονται λιγότερο, να είναι πιο σταθερά και να προσφέρουν καλύτερη αίσθηση οδήγησης ενώ λειτουργούν σε πιο ευρύ θερμοκρασιακό παράθυρο. Όλες αυτές οι παράμετροι θα δοκιμαστούν αυτό το Σαββατοκύριακο σε μια από τις πιο απαιτητικές, για τα ελαστικά, πίστες .

Σίγουρα θα δούμε καλό αγώνα. Η Red Bull έκανε αναβαθμίσεις για να εξοικονομήσει βάρος.

H Mercedes θα κάνει και αυτή αναβαθμίσεις στο Silverstone κυρίως στην αεροδυναμική αλλά και στην πίσω ανάρτηση.

Η Ferrari ψάχνει ακόμη ποιες θα είναι οι σωστές αεροδυναμικές βελτιώσεις. Δεν έχει καταλήξει ακόμη στις βελτιώσεις στο κάτω μέρος του δαπέδου.

Η Williams, θέλει να βελτιώσει την ισορροπία πρόσφυσης μεταξύ των δύο αξόνων .

Η Alpine θα παρουσιάσει ένα αναβαθμισμένο δάπεδο στην ΑΜ22.

Οι μηχανικοί δουλεύουν πυρετωδώς. Σε λίγες ώρες ξεκινούν τα ανεπίσημα δοκιμαστικά.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Παρασκευή 1 Ιουλίου

Ελεύθερες Δοκιμές 1: 15:00-16:00

Ελεύθερες Δοκιμές 2: 18:00-19:00

Σάββατο 2 Ιουλίου

Ελεύθερες Δοκιμές 3: 14:00–15:00

Κατατακτήριες Δοκιμές: 17:00–18:00

Κυριακή 3 Ιουλίου

Αγώνας: 17:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε live τα δοκιμαστικά αλλά και τον αγώνα από την ΕΡΤ, την Cosmote TV Sport5HD και από την πλατφόρμα F1 TV Pro.