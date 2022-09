Mercedes και Ferrari έκαναν το 1-2 στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά στο Zandvoort

Του Περικλή Χαλάτση

Ο Max Verstappen στα δύο πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά της Παρασκευής δεν έδωσε χαρά στους συμπατριώτες του. Η πίστα στο Zandvoort ήταν γεμάτη από Ολλανδούς που περίμεναν να δουν το συμπατριώτη τους και πρωτοπόρο στη βαθμολογία να κάνει τους καλύτερους χρόνους.

Αυτό δεν έγινε ούτε στο Practice 1 ούτε στο Practice 2. Στα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά το 1-2 έκανε η Mercedes. Με πρώτο τον George Russell και δεύτερο τον Lewis Hamilton. O Russel έκανε χρόνο 1:12.455 ενώ ο Hamilton ήταν 2,5 δέκατα πιο αργός. Τρίτος ήταν ο C. Sainz.

Ότι πέτυχε η Mercedes στο P1, ακριβώς το ίδιο πέτυχε η Ferrari στο P2. H Ferrari έκανε το 1-2 με τον Leclerc να κάνει τον καλύτερο χρόνο (1:12.345) και τον ομόσταυλό του C. Sainz να τον ακολουθεί με διαφορά 0,004 δ. Τρίτος ήταν ο Hamilton. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι διαφορές των τεσσάρων πρώτων πιλότων ήταν μόλις 1 δέκατο του δευτερολέπτου.

Γρήγορα κινήθηκαν και οι δύο McLaren. Ο Lando Norris έκανε την τέταρτη καλύτερη επίδοση. Ήταν μόλις 474 χιλιοστά πίσω από τον Russel.

O Max Verstappen που το Ολλανδικό κράτος του απέμεινε τιμητικό τίτλο «Sir» δεν κατάφερε να κάνει κάτι αξιόλογο αφού τον «πρόδωσε» το κιβώτιο ταχυτήτων. Λίγο πριν εγκαταλείψει τον ρώτησαν πως θέλει να τον αποκαλούν μετά τον τιμητικό τίτλο που του απονεμήθηκε.Ο Max απάντησε. Να με λέτε απλά MAX.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής, M. Verstappen στους πρώτους γύρους έκανε τον καλύτερο χρόνο. Και μάλιστα με σκληρή γόμα. Οι Ολλανδοί περίμεναν κάτι περισσότερο αλλά δυστυχώς το μονοθέσιο του είχε αντίθετη άποψη. Σήμερα όμως ελπίζουν όλα να αλλάξουν .



Το Practice 3 που και εδώ οι χρόνοι είναι ανεπίσημοι, ξεκινάει στη μία το μεσημέρι και στις τέσσερις το απόγευμα θα γίνουν τα επίσημα χρονομετρημένα δοκιμαστικά όπου θα βγάλουν τον Pol Man του Zandvoort.

Ο διευθυντής του μηχανοκίνητου αθλητισμού Mario Isola είπε ότι :

«Το Zandvoort ήταν πέρυσι μια εντυπωσιακή προσθήκη στο ημερολόγιο του πρωταθλήματος. Σημαντικές προκλήσεις για τα ελαστικά αποτελούν οι επικλινείς στροφές 3 και 14. H διέλευση από αυτές γίνεται με υψηλές ταχύτητες και ασκείται συνδυασμός δυνάμεων στο μονοθέσιο: κατακόρυφο αλλά και πλευρικό φορτίο. Πέρα από τις άλλες απαιτήσεις που δημιουργεί η χάραξη της πίστας αυτός είναι ο λόγος που επελέγησαν οι πιο σκληρές γόμες στην γκάμα.

Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται αυτή η επιλογή φέτος μετά το Μπαχρέιν, την Ισπανία και τη Μεγ. Βρετανία. Ο νέος συνδυασμός μονοθεσίων – ελαστικών θα διευκολύνει τα προσπεράσματα φέτος σε μια πίστα όπου ήταν δύσκολο να προσπεράσεις πέρυσι. Η πλειοψηφία των οδηγών πραγματοποίησε μόνο μια αλλαγή. Αυτό το έκαναν για να διατηρήσουν τη θέση τους στην πίστα. Φέτος θα μπορούν να επικεντρωθούν περισσότερο στις πιο μαλακές γόμες, αυτό πιθανώς θα οδηγήσει σε δυο αλλαγές έτσι ίσως οι οδηγοί πιέσουν περισσότερο».

Για πρώτη φορά αγώνας στο Circuit Zandvoort έγινε το 1952. Η πίστα είναι μήκους 4.259 μέτρων και την Κυριακή οι πιλότοι θα κάνουν 72 γύρους και θα καλύψουν 306.587 χλμ. Το ρεκόρ πίστας (1.11.097) έκανε το 2021 ο L.Hamilton με Mercedes.

Οι οδηγοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται για απαιτητική πίστα και η διαδρομή της είναι ανάμεσα σε αμμόλοφους. Είναι πλήρως ανακαινισμένη ωστόσο αν έχει ανέμους εύκολα μπορεί να επηρεαστεί από την άμμο που έρχεται από την παραλία. Πιο απλά η πίστα είναι ευάλωτη στις αλλαγές της κατεύθυνσης του αέρα. Ζandvoort» στα Ολλανδικά σημαίνει αμμώδης έκταση.

Οι φορτίσεις σε αρκετά σημεία της διαδρομής είναι μεγάλες. Το φρενάρισμα στην είσοδο των στροφών 1 και 11 προκαλεί επιβράδυνση περίπου 5g, ενώ η στροφή 7 προκαλεί επίσης πλευρικά φορτία του ίδιου μεγέθους.

Η κλίση στις στροφές 3 και 14 είναι μεγάλη, περίπου 18 μοίρες. H διέλευση από αυτές τις στροφές γίνεται με υψηλές ταχύτητες και ασκείται ένας συνδυασμός δυνάμεων στο κατακόρυφο αλλά και πλευρικό φορτίο. Η πιο διάσημη στροφή είναι η πρώτη και λέγεται «Ταρζάν» . Για το Zandvoort επιλέχθηκαν οι τρεις πιο σκληρές γόμες: C1 ως P Zero λευκή/σκληρή, C2 ως P Zero κίτρινη/μέση και C3 ως P Zero κόκκινη μαλακή. Φέτος η διαφορά απόδοσης ανάμεσα στη γόμα C1 και C2 είναι μεγαλύτερη απ’ ότι παλιότερα. Οι ομάδες θα επικεντρωθούν τις δύο πιο μαλακές γόμες της Pirelli.

Τόσο τα ελεύθερα δοκιμαστικά όσο και τα χρονομετρημένα καθώς επίσης και τον αγώνα της Κυριακής μπορείτε να τα παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ, την Cosmote TV και την F1 TV Pro.